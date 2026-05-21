Отделение полиции в галерее, театр — в дворянском доме. Как снимали сериал «Когда горит огонь»

Режиссер Антон Борматов (в центре, слева от него актер Илья Малаков): «У меня было ощущение, что я совсем не устал от проекта, работал бы над ним еще столько же» Источник: телеканал «Россия»

25 мая в 21:30 в эфире телеканала «Россия» состоится премьера многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь». Главные роли в картине исполнили Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков, Нонна Гришаева, Вера Чернявская и другие.

Перед съемочной командой стояла нетривиальная задача: на основе реальных мест создать декорации для сцен, например, в театре или в отделении полиции. И на какие только ухищрения не идут киношники, чтобы получить эффектную и достоверную картинку! Во время съемок сериала тоже без смекалки не обошлось.

Секретами и хитростями с журналистами MSK1.RU поделился режиссер Антон Борматов. Далее — от первого лица.

У меня было много проектов, и я не ожидал, что этот окажется самым позитивным, добрым и веселым в моей практике. Ничего подобного я раньше не испытывал, — не знаю, в чем причина, возможно, в том, что в деревне люди душевные, а мы там снимали большую часть сцен. Или дело в сюжете: в нем много забавных и трогательных персонажей. Главная героиня приехала из города и здесь почувствовала, что помогать людям — самое благородное занятие, на которое способен человек.

Природные виды украсили кадр Источник: телеканал «Россия»

Снимали мы около трех месяцев, в основном в Ярославской области. Часть событий в сериале разворачивается на фоне Углича. Это очень красивый город, и нам хотелось максимально задействовать его в кадре. Здесь все воспринимают съемки положительно, помогают, не фыркают и не раздражаются, что мы перекрыли, допустим, дорогу. Ждут, наблюдают, смеются, а иногда и участвуют в съемках. Так, ресторан, который находится напротив главного причала и выходит на набережную, идеально подходил нам для соединения нескольких сцен. На время съемок мы его не закрывали, в нем обедали посетители. Их, конечно, предупредили, что будет работать камера. За ближайшие к герою столики мы рассадили артистов массовых сцен, но никто ресторан не покинул.

Набережная — моя любимая точка в Угличе. В сценарии есть сцена прогулки героев Леры и Никиты вдоль Волги. Очень хотелось снять одним кадром весь их диалог. Но это тяжело для артистов, им надо произнести текст полностью, ни разу не ошибиться, оператор не может споткнуться, что физически сложно. К тому же стояла жара, поэтому идея оказалась хорошей, но невыполнимой. Сцену, которая длится шесть минут, разбили на две, между ними вставили флешбэк — воспоминания героини. Сначала сняли первую часть, вторую — в следующий приезд в Углич. Но это того стоило: когда в кадр попала толпа пассажиров, выходивших из причалившего корабля, получилось эффектно.

Часть сюжета разворачивается в отделении полиции и около него. Так как настоящее здание полиции находится во дворах и выглядит не слишком кинематографично, мы нашли отличное место — художественную галерею на набережной с роскошным видом на Волгу. Его называют «Дом дружбы». За год до съемок сериала я был в нем и даже купил пару картин. Дом адаптировали вывеской, информационной доской «Их разыскивают…», хотя, конечно, было довольно необычно входить в здание, видеть внутри картины местных авангардных художников. А вот кабинетные сцены мы снимали в городской администрации, она расположена в историческом здании — доме купцов Евреиновых.

Интерьер театра для героини Нонны Гришаевой снимали в подмосковной Балашихе, уличные сцены — у дома Переславцевых в Угличе Источник: телеканал «Россия»

Когда для героини Нонны Гришаевой нам понадобился театр, тут тоже не обошлось без превращений. Интерьер снимали в подмосковной Балашихе, уличные сцены — у дома Переславцевых в Угличе. Это светлое, недавно отремонтированное здание и выдали за театр. Увидев его, мы сразу поняли, что именно оно нам подходит. Артисты массовых сцен изображали толпу зрителей, идущих на спектакль.

Мне хотелось, чтобы в кадре оказалась красивая улица, и Спасская в Угличе для этого идеально подошла. Дом Сереги (так зовут одного из героев сериала. — Прим. редакции) — обычный жилой дом, но и тут мы кое-что изменили. У нас в кадре красивая подъездная дверь. На самом деле через нее можно попасть в подсобку продуктового магазина. Вход в подъезд для съемок не годился, он располагается со двора. Нам же хотелось, чтобы герой сразу попадал на освещенную фонарями улицу, поэтому пришлось кое-что поправить. Дверь подсобки мы перекрасили и повесили на нее табличку с номерами квартир. С администрацией магазина договорились о съемках, но вот об изменении цвета двери художник не предупредил, это было спонтанное решение, оно возникло буквально за полчаса до «мотора». На переговоры не оставалось времени, поэтому работники магазина в конце дня посмеялись, обнаружив, что дверь поменяла цвет. После съемок ее перекрасили.

Фельдшерский пункт настоящий, только на внешнюю стену добавили буквы Источник: телеканал «Россия»

Помимо Углича в Ярославской области мы работали в пяти селах, среди них Улейма. Здесь по сценарию жила одна из героинь. Часть сцен снимали в селе Заозерье. Оно аккуратное, ухоженное, современное, с красивой речкой. Большинство домов старые, многим бревенчатым по 100 лет. Люди там живут отзывчивые. Местный активист не только предоставил свой дом для съемок, но и нашел нам еще несколько по соседству, они тоже вошли в кадр.

Угличская ГЭС Источник: Полина Зайцева / 76.RU Алексеевский женский монастырь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В кадр попали монастыри — Богоявленский в Угличе, Николо-Улейминский в Улейме, в Заозерье зрители увидят Казанскую церковь. Но внутри храмов по сюжету сцен не было. В селах все улицы ведут либо к монастырю, либо к церкви или колокольне, таким тогда был принцип строительства. Поэтому неважно, куда направлена камера, попадание храма в кадр неизбежно. Например, в Улейме у нас была сцена у магазина, а фоном стал монастырь. А вот плотину Угличской ГЭС снимали специально. Она очень красила кадр.

О ЧЕМ СЕРИАЛ

Когда жителя села Василия (Иван Фоминов) находят мертвым, то в убийстве обвиняют 12-летнюю девочку (Вера Чернявская). Фельдшер Лера (Варвара Феофанова) с участковым Михаилом (Илья Малаков) берутся найти настоящего преступника. Выясняется, что у многих сельчан могли быть свои мотивы: деньги, обиды, долги, ревность, подозрения в неверности…