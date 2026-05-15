НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+29°C

Сейчас в Ярославле
Погода+29°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

3 м/c,

вос.

 756мм 29%
Подробнее
6 Пробки
USD 71,29
EUR 82,79
Сбили БПЛА
Здоровье под контролем
Когда включат горячую воду
Как отметить свадьбу в Ярославле
БПЛА попал в предприятие
Когда достроят поликлинику
Почему пустеют ТЦ
Из-за БПЛА выбило окна
Культура Репортаж «Ум, честь и совесть нашего телевидения»: как проводили в последний путь легендарного журналиста Владимира Молчанова

«Ум, честь и совесть нашего телевидения»: как проводили в последний путь легендарного журналиста Владимира Молчанова

Репортаж с церемонии прощания

878
В Москве проводили в последний путь телеведущего Владимира Молчанова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Москве проводили в последний путь телеведущего Владимира Молчанова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Москве проводили в последний путь телеведущего Владимира Молчанова

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Москве проводили в последний путь легендарного телеведущего и диктора Владимира Молчанова. Маэстро отечественного телевидения ушел из жизни на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Траурная церемония состоялась в стенах Храма Святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, расположенного в центре столицы. Корреспонденты MSK1.RU побывали на месте событий и в онлайн-репортаже рассказали, как прошла церемония прощания.

«Нам всем будет его не хватать»

Для миллионов зрителей Молчанов стал лицом целой эпохи: его голос и харизма были визитной карточкой главных передач страны — от информационной программы «Время» до новаторских проектов «90 минут» и «До и после полуночи».

Первым о невосполнимой утрате сообщил его близкий коллега Юрий Рост, при этом официальных данных о точных причинах смерти журналиста пока не поступало.

Панихида прошла в храме в центре Москвы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПанихида прошла в храме в центре Москвы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Панихида прошла в храме в центре Москвы

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Днем у стен храма в Столешниковом переулке в Москве начался сбор родных, друзей и коллег Владимира Молчанова, пришедших проститься с мэтром. Люди несли к гробу традиционные алые розы и гвоздики.

Друзья и близкие усопшего несут цветы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДрузья и близкие усопшего несут цветы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Друзья и близкие усопшего несут цветы

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Попрощаться с телеведущим пришли многие | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПопрощаться с телеведущим пришли многие | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Попрощаться с телеведущим пришли многие

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Среди тех, кто приехал лично почтить память легенды ТВ, MSK1.RU заметил телеведущих Дмитрия Крылова, Александра Любимова и Елену Хангу, а также генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Близкий друг покойного, режиссер Иван Цыбин, в беседе с MSK1.RU подчеркнул, что уход Молчанова стал для медиасообщества и близких людей настоящей трагедией.

Иван Цыбин рассказал о своем друге | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИван Цыбин рассказал о своем друге | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Иван Цыбин рассказал о своем друге

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Если бы не Молчанов, телевидение не сделало бы такой стремительный рывок вперед тогда, в конце восьмидесятых — начале девяностых. И конечно, наверное, оно было бы сегодня другим, — рассказал MSK1.RU Иван Цыбин. — Владимир Кириллович — это ум, честь и совесть нашего телевидения и нашей страны, всей нашей большой необъятной страны».

Он действительно искренне относился к людям в стране, к своим зрителям, к тем, кто его смотрел. Нам всем очень будет не хватать Владимира Кирилловича.

Иван Цыбин

друг покойного, режиссер

«Оставался журналистом до конца»

Внутри храма собрались люди, чтобы проводить легенду телевидения в последний путь. В первом ряду, ближе всего к гробу, находились члены семьи, среди которых был внук покойного — 22-летний Дмитрий.

Молодой человек, продолжающий профессиональную династию на телеканале «Культура», во время отпевания долго стоял со свечой в руках, а после подошел проститься с дедом.

Внук Владимира Молчанова&nbsp;— возле гроба | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВнук Владимира Молчанова&nbsp;— возле гроба | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Внук Владимира Молчанова — возле гроба

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Юноша провожает знаменитого деда в последний путь | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЮноша провожает знаменитого деда в последний путь | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Юноша провожает знаменитого деда в последний путь

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Среди присутствующих также заметили Владимира Познера. Телеведущий пришел почтить память своего соратника: их дружба началась задолго до того, как Молчанов начал путь в журналистике и стал известным на всю страну.

Пришел проститься с коллегой и Владимир Познер | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПришел проститься с коллегой и Владимир Познер | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пришел проститься с коллегой и Владимир Познер

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Его не знали, пока он не стал делать программу „До и после полуночи“, которая, на мой взгляд, остается одной из лучших на советском и русском телевидении. Очень жалко, что она исчезла. Молчанов мог бы долго ее делать. Она была не только по содержанию безупречной, но и по форме, и недаром пользовалась успехом», — сказал Познер News.ru.

Владимир Молчанов был человеком честным, не шел ни на какие компромиссы, не прогибался, оставался журналистом до конца, в отличие от многих его коллег.

Владимир Познер

телеведущий
Прощание с Владимиром Молчановым | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрощание с Владимиром Молчановым | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Прощание с Владимиром Молчановым

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Телеведущая Елена Ханга вспоминает Владимира Молчанова как исключительного профессионала, чьи идеи и талант кардинально изменили отечественное телевидение.

«Он был аристократом. Он был остроумным, очень эрудированным, очень сочувствующим. Он снимал блестящие документальные фильмы. Конечно, мы все помним, любим „До и после полуночи“, который изменил наше телевидение, и великолепные музыкальные проекты на радио», — рассказала она MSK1.RU.

Телеведущая Елена Ханга тоже пришла попрощаться с коллегой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТелеведущая Елена Ханга тоже пришла попрощаться с коллегой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Телеведущая Елена Ханга тоже пришла попрощаться с коллегой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На траурной церемонии многие плачут | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа траурной церемонии многие плачут | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На траурной церемонии многие плачут

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Люди соболезновали и несли цветы

Траурный зал заполнили многочисленные венки от тех, кто лично не смог присутствовать на церемонии прощания с мэтром. Свои соболезнования направили генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, журналист Александр Митрошенко и многие другие медиаменеджеры.

Очень много людей пришло проститься с Молчановым | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUОчень много людей пришло проститься с Молчановым | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Очень много людей пришло проститься с Молчановым

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Потоком к гробу Владимира Молчанова тянутся его близкие и соратники, оставляя цветы. Рядом установлен лаконичный черно-белый портрет ведущего, а собравшиеся, не скрывая эмоций, в последний раз прощаются с мастером.

Таким мы запомним мэтра журналистики | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТаким мы запомним мэтра журналистики | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Таким мы запомним мэтра журналистики

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

После завершения отпевания гроб с телом Владимира Молчанова вынесли из храма и погрузили в катафалк. Несмотря на окончание церемонии, люди не спешили расходиться: коллеги и близкие продолжили общаться на улице, вспоминая телеведущего и выражая соболезнования его семье.

Возле гроба множество цветов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВозле гроба множество цветов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Возле гроба множество цветов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мы выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям и близким Владимира Молчанова. Все подробности с церемонии прощания читайте в нашем онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
журналист MSK1.RU
Владимир Молчанов Похороны Отпевание Телеведущий Прощание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
15 мая, 16:34
Согласен, теперь на ТВ вышеперечисленного нет лет двадцать
Гость
15 мая, 19:05
в стране нет свободной прессы и тем более телевидения
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Это не всё… Почему фильмом «Дьявол носит Prada 2» не получается восхититься, но хочется его полюбить: рецензия
Евгений Зиновьев
главный редактор 63.RU
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Рекомендуем