«Ум, честь и совесть нашего телевидения»: как проводили в последний путь легендарного журналиста Владимира Молчанова

В Москве проводили в последний путь легендарного телеведущего и диктора Владимира Молчанова. Маэстро отечественного телевидения ушел из жизни на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Траурная церемония состоялась в стенах Храма Святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, расположенного в центре столицы. Корреспонденты MSK1.RU побывали на месте событий и в онлайн-репортаже рассказали, как прошла церемония прощания.
«Нам всем будет его не хватать»
Для миллионов зрителей Молчанов стал лицом целой эпохи: его голос и харизма были визитной карточкой главных передач страны — от информационной программы «Время» до новаторских проектов «90 минут» и «До и после полуночи».
Первым о невосполнимой утрате сообщил его близкий коллега Юрий Рост, при этом официальных данных о точных причинах смерти журналиста пока не поступало.
Днем у стен храма в Столешниковом переулке в Москве начался сбор родных, друзей и коллег Владимира Молчанова, пришедших проститься с мэтром. Люди несли к гробу традиционные алые розы и гвоздики.
Среди тех, кто приехал лично почтить память легенды ТВ, MSK1.RU заметил телеведущих Дмитрия Крылова, Александра Любимова и Елену Хангу, а также генерального директора Первого канала Константина Эрнста.
Близкий друг покойного, режиссер Иван Цыбин, в беседе с MSK1.RU подчеркнул, что уход Молчанова стал для медиасообщества и близких людей настоящей трагедией.
«Если бы не Молчанов, телевидение не сделало бы такой стремительный рывок вперед тогда, в конце восьмидесятых — начале девяностых. И конечно, наверное, оно было бы сегодня другим, — рассказал MSK1.RU Иван Цыбин. — Владимир Кириллович — это ум, честь и совесть нашего телевидения и нашей страны, всей нашей большой необъятной страны».
Он действительно искренне относился к людям в стране, к своим зрителям, к тем, кто его смотрел. Нам всем очень будет не хватать Владимира Кирилловича.
«Оставался журналистом до конца»
Внутри храма собрались люди, чтобы проводить легенду телевидения в последний путь. В первом ряду, ближе всего к гробу, находились члены семьи, среди которых был внук покойного — 22-летний Дмитрий.
Молодой человек, продолжающий профессиональную династию на телеканале «Культура», во время отпевания долго стоял со свечой в руках, а после подошел проститься с дедом.
Среди присутствующих также заметили Владимира Познера. Телеведущий пришел почтить память своего соратника: их дружба началась задолго до того, как Молчанов начал путь в журналистике и стал известным на всю страну.
«Его не знали, пока он не стал делать программу „До и после полуночи“, которая, на мой взгляд, остается одной из лучших на советском и русском телевидении. Очень жалко, что она исчезла. Молчанов мог бы долго ее делать. Она была не только по содержанию безупречной, но и по форме, и недаром пользовалась успехом», — сказал Познер News.ru.
Владимир Молчанов был человеком честным, не шел ни на какие компромиссы, не прогибался, оставался журналистом до конца, в отличие от многих его коллег.
Телеведущая Елена Ханга вспоминает Владимира Молчанова как исключительного профессионала, чьи идеи и талант кардинально изменили отечественное телевидение.
«Он был аристократом. Он был остроумным, очень эрудированным, очень сочувствующим. Он снимал блестящие документальные фильмы. Конечно, мы все помним, любим „До и после полуночи“, который изменил наше телевидение, и великолепные музыкальные проекты на радио», — рассказала она MSK1.RU.
Люди соболезновали и несли цветы
Траурный зал заполнили многочисленные венки от тех, кто лично не смог присутствовать на церемонии прощания с мэтром. Свои соболезнования направили генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, журналист Александр Митрошенко и многие другие медиаменеджеры.
Потоком к гробу Владимира Молчанова тянутся его близкие и соратники, оставляя цветы. Рядом установлен лаконичный черно-белый портрет ведущего, а собравшиеся, не скрывая эмоций, в последний раз прощаются с мастером.
После завершения отпевания гроб с телом Владимира Молчанова вынесли из храма и погрузили в катафалк. Несмотря на окончание церемонии, люди не спешили расходиться: коллеги и близкие продолжили общаться на улице, вспоминая телеведущего и выражая соболезнования его семье.
Мы выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям и близким Владимира Молчанова.