«Ум, честь и совесть нашего телевидения»: как проводили в последний путь легендарного журналиста Владимира Молчанова

В Москве проводили в последний путь телеведущего Владимира Молчанова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Москве проводили в последний путь легендарного телеведущего и диктора Владимира Молчанова. Маэстро отечественного телевидения ушел из жизни на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Траурная церемония состоялась в стенах Храма Святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, расположенного в центре столицы. Корреспонденты MSK1.RU побывали на месте событий и в онлайн-репортаже рассказали, как прошла церемония прощания.

«Нам всем будет его не хватать»

Для миллионов зрителей Молчанов стал лицом целой эпохи: его голос и харизма были визитной карточкой главных передач страны — от информационной программы «Время» до новаторских проектов «90 минут» и «До и после полуночи».

Первым о невосполнимой утрате сообщил его близкий коллега Юрий Рост, при этом официальных данных о точных причинах смерти журналиста пока не поступало.

Панихида прошла в храме в центре Москвы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Днем у стен храма в Столешниковом переулке в Москве начался сбор родных, друзей и коллег Владимира Молчанова, пришедших проститься с мэтром. Люди несли к гробу традиционные алые розы и гвоздики.

Друзья и близкие усопшего несут цветы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Попрощаться с телеведущим пришли многие Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Среди тех, кто приехал лично почтить память легенды ТВ, MSK1.RU заметил телеведущих Дмитрия Крылова, Александра Любимова и Елену Хангу, а также генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

Близкий друг покойного, режиссер Иван Цыбин, в беседе с MSK1.RU подчеркнул, что уход Молчанова стал для медиасообщества и близких людей настоящей трагедией.

Иван Цыбин рассказал о своем друге Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Если бы не Молчанов, телевидение не сделало бы такой стремительный рывок вперед тогда, в конце восьмидесятых — начале девяностых. И конечно, наверное, оно было бы сегодня другим, — рассказал MSK1.RU Иван Цыбин. — Владимир Кириллович — это ум, честь и совесть нашего телевидения и нашей страны, всей нашей большой необъятной страны».

Он действительно искренне относился к людям в стране, к своим зрителям, к тем, кто его смотрел. Нам всем очень будет не хватать Владимира Кирилловича. Иван Цыбин друг покойного, режиссер

«Оставался журналистом до конца»

Внутри храма собрались люди, чтобы проводить легенду телевидения в последний путь. В первом ряду, ближе всего к гробу, находились члены семьи, среди которых был внук покойного — 22-летний Дмитрий.

Молодой человек, продолжающий профессиональную династию на телеканале «Культура», во время отпевания долго стоял со свечой в руках, а после подошел проститься с дедом.

Внук Владимира Молчанова — возле гроба Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Юноша провожает знаменитого деда в последний путь Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Среди присутствующих также заметили Владимира Познера. Телеведущий пришел почтить память своего соратника: их дружба началась задолго до того, как Молчанов начал путь в журналистике и стал известным на всю страну.

Пришел проститься с коллегой и Владимир Познер Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Его не знали, пока он не стал делать программу „До и после полуночи“, которая, на мой взгляд, остается одной из лучших на советском и русском телевидении. Очень жалко, что она исчезла. Молчанов мог бы долго ее делать. Она была не только по содержанию безупречной, но и по форме, и недаром пользовалась успехом», — сказал Познер News.ru.

Владимир Молчанов был человеком честным, не шел ни на какие компромиссы, не прогибался, оставался журналистом до конца, в отличие от многих его коллег. Владимир Познер телеведущий

Прощание с Владимиром Молчановым Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Телеведущая Елена Ханга вспоминает Владимира Молчанова как исключительного профессионала, чьи идеи и талант кардинально изменили отечественное телевидение.

«Он был аристократом. Он был остроумным, очень эрудированным, очень сочувствующим. Он снимал блестящие документальные фильмы. Конечно, мы все помним, любим „До и после полуночи“, который изменил наше телевидение, и великолепные музыкальные проекты на радио», — рассказала она MSK1.RU.

Телеведущая Елена Ханга тоже пришла попрощаться с коллегой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На траурной церемонии многие плачут Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Люди соболезновали и несли цветы

Траурный зал заполнили многочисленные венки от тех, кто лично не смог присутствовать на церемонии прощания с мэтром. Свои соболезнования направили генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, журналист Александр Митрошенко и многие другие медиаменеджеры.

Очень много людей пришло проститься с Молчановым Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Потоком к гробу Владимира Молчанова тянутся его близкие и соратники, оставляя цветы. Рядом установлен лаконичный черно-белый портрет ведущего, а собравшиеся, не скрывая эмоций, в последний раз прощаются с мастером.

Таким мы запомним мэтра журналистики Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После завершения отпевания гроб с телом Владимира Молчанова вынесли из храма и погрузили в катафалк. Несмотря на окончание церемонии, люди не спешили расходиться: коллеги и близкие продолжили общаться на улице, вспоминая телеведущего и выражая соболезнования его семье.

Возле гроба множество цветов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU