В 5 лет попала в психушку, а спустя годы упекла туда дочь: безумная жизнь Натальи Андрейченко

Цена того, чтобы быть самим совершенством, оказалось непосильной для актрисы Источник: кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (0+), реж. Леонид Квинихидзе, «Мосфильм», 1983 год

Наталью Андрейченко уже не одно десятилетие считают главной Мэри Поппинс кинематографа. Безупречные манеры, цепкий взгляд, строгая осанка — как в такую не влюбиться. После выхода сказки актриса снялась еще в парочке громких фильмов, а потом исчезла так же резко, как и появилась. Никаких интервью, никаких даже маленьких ролей. Оказалось, что актриса перебралась жить в США, но, не найдя счастья в Голливуде, добровольно потерялась на много лет.

«У мамы всё являлось болезнью»

Появление Натальи Эдуардовны на свет само по себе было чудом. Ее мать, только узнав о своей беременности, всеми силами пыталась избавиться от будущего ребенка. Но ни одна из ее попыток не сработала. Рождение девочки не растопило материнское сердце, и Андрейченко буквально с первых дней знала, что такое ненужность.

Ее мать работала инспектором интернатов и детских домов и стремилась построить карьеру. Места для ребенка в ее планах попросту не было. Она металась между двумя решениями — отдать дочь в детский дом или бабушке на воспитание.

— К счастью, меня воспитала не умнейшая, номенклатурная, жесткая, великая, своеобразная женщина с тремя образованиями, а бабушка — добрейшей души человек, — писала Наталья в своей автобиографии «Откровение».

Источник: книга «Откровение» (18+), автор Наталья Андрейченко, «Эксмо», 2024 год

Мама не совсем пропала из жизни Натальи и даже, наоборот, регулярно пыталась вмешаться и сделать как лучше. Когда Андрейченко было пять лет, она убегала играть в заброшенный дом, бывшую керосиновую лавку. Ей нравилось там сидеть и всё рассматривать. Когда о подобном увлечении узнала мать Андрейченко, она решила, что у дочери зависимость от запрещенных веществ, и отправила лечиться.

Маленькая Наталья до безумия боялась незнакомых людей в белых халатах и уколов, но ее чувства мало кого интересовали. Не успела Андрейченко прийти в себя после лечения, как снова оказалась в больнице. В этот раз ее мама решила, что та слишком активно ерзает на стуле, — верный признак зависимости, но уже другого рода.

— Меня и от мастурбации лечили. У мамы всё являлось болезнью. Это вообще страшно. Меня в сумасшедший дом водили, странных людей показывали. Говорили: «Будешь так делать — вот такое с тобой будет», — с содроганием вспоминает Наталья.

Отец Натальи, которого та безумно любила, на ее защиту никогда не вставал, потому что боялся жены. Пока мама была на работе, Андрейченко вместе с папой играла, танцевала, разыгрывала представления. Но мать все шалости пресекала, как только переступала порог. Однажды днем Наталья принесла домой щенка, и отец был не против оставить его, но мама сурово потребовала отправить хвостика за дверь и забыть про животных.

Источник: natalya_andreychenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В семь лет Андрейченко отдали в школу-интернат. Девочка считала, что для нее это спасение — никакого постоянного контроля и придирок. Но радовалась она рано, мама устроилась туда работать, и дочь оставалась в ежовых рукавицах.

Мама следила, чтобы Наталья не пользовалась косметикой, не баловалась, хорошо училась и успевала ходить на танцы, гимнастику и плавание, которое девочка не любила. Когда Андрейченко исполнилось 18 лет, времени влиться во взрослую жизнь у нее не было. Однажды она вернулась домой, а ее вещи были собраны в коридоре.

«Они избивали меня зверски»

Родной дом перестал быть для Натальи таковым по нескольким причинам. Она была уже взрослой привлекательной девушкой и хотела встречаться с мальчиками — мать была против. Андрейченко мечтала стать актрисой — родительница снова негодовала, так как в ее планах Наталья должна была идти на филфак в МГУ.

Наперекор родителям Наталья подала документы в театральные университеты, и ее приняли с первого раза во ВГИК на курс Сергея Бондарчука. Андрейченко с первого курса зарекомендовала себя как выдающаяся артистка, и ей единственной разрешили работать параллельно с учебой.

Источник: кадр из фильма «Колыбельная для мужчин (12+), реж. Владимир Златоустовский, Иван Лукинский, Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М.Горького, 1976 год

Первые роли в карьере Натальи были второстепенные, но однажды она случайно столкнулась на лестнице киностудии с режиссером Андреем Кончаловским. Тот с первого взгляда влюбился в ее типаж. Между ними закрутился роман, и Андрей Сергеевич предложил ей роль в своем фильме «Сибириада» (12+). Связь не продлилась долго, но Наталья сохранила хорошие отношения с Кончаловским.

— Наш роман с Андреем Сергеевичем закончился так же быстро, как и начался. Он вдруг появился на киностудии «Мосфильм» с актрисой Лив Ульман, очень большой звездой, шведкой, которую снимал потом в фильмах. Сказал мне, что влюбился, когда полетел в Швецию. Поначалу было больно, как-то очень уж скоропостижно все случилось, но ничего, — делилась актриса.

Чтобы не подвести своего мэтра, который первый разглядел в ней талант, Наталья практически не спала. Утром она снималась, а после училась до позднего вечера. Однажды после пар она села в такси, чтобы побыстрее добраться домой. Таксист, увидев симпатичную девушку, по дороге резко свернул к кладбищу и попытался изнасиловать Наталью. Только благодаря быстрой реакции ей удалось ударить насильника и выбежать из машины.

В кромешной темноте, в неизвестном месте она не знала, куда бежать, и в панике попросила помощи у двух парней, которых встретила. Те пообещали довести ее до дороги.

— Минут 10 идем спокойно… А дальше я ничего не помню, потому что парень слева ударяет меня в голову с такой силой, что у меня в ушах зазвенело. Я упала и на мгновенье потеряла сознание. Когда я открыла глаза, один уже был сверху. Это так страшно, я вам не могу передать. Они избивали меня зверски, — с трудом рассказала Наталья о той ночи.

Изнасилованная и избитая актриса с трудом добралась до ближайшего дома и попросила о помощи. Проснулась она уже в больнице. Наталья обратилась за помощью к Кончаловскому, и тот благодаря своим связям нашел ей лучшего адвоката и помог быстро поймать парней. Им дали 18 лет. Пока оглашали приговор, Наталья успела услышать, как те угрожали ей расправой и местью.

«Надо тебе замуж за богатого иностранца»

Наталья спрятала воспоминания о той чудовищной ночи и не доставала больше 30 лет. Актриса рассказала о том, что случилось, только в 2025 году в шоу «Секрет на миллион» (16+). Она продолжила сниматься, притом по сюжету «Сибириады» она снова столкнулась с насилием. Андрейченко безропотно это сыграла.

Источник: кадр из фильма «Сибириада» (12+), реж. Андрей Кончаловский, «Мосфильм», 1978 год

Фильм номинировали на премию Каннского кинофестиваля. За рубежом молоденькая Наталья произвела настоящий фурор, ей начали предлагать роли и звать замуж. Кончаловский, видя такой ажиотаж, порекомендовал актрисе не упускать шанс.

— Был момент, когда Кончаловский мне сказал: «Ты молодая, жизнь впереди, 21 год, надо выйти замуж за богатого иностранца и делать всё что хочешь». Я удивилась: «Как это так? Просто так продать себя или что?» Тогда я была возмущена, мы даже повздорили. Но интересно, что потом жизнь сложилась так, как ее предрекал Кончаловский, — поделилась Наталья.

Но перед тем, как пророчество Андрея Сергеевича сбылось, Наталья познакомилась с композитором Максимом Дунаевским и вышла за него замуж. Вместе с ним Андрейченко придумывала песни для «Мэри Поппинс, до свидания» и почувствовала, что роль няни создана для нее.

Источник: книга «Откровение» (18+), автор Наталья Андрейченко, «Эксмо», 2024 год

Со стороны казалось, что у артистов союз мечты. Наталья вдохновляет на новые песни, Максим поддерживает в ролях. Однако спустя время оказалось, что Дунаевский не отличается верностью и, пока его жена была беременной, он ходил на сторону.

— Как можно было пережить, что в ту ночь, когда я рожала человеку первого в его жизни ребенка, он наслаждался и зачинал другого? — не могла поверить Наталья, когда узнала об измене.

Когда на свет появился их общий сын Дмитрий, мальчик оказался нужен только бабушке Натальи. Актрисе надо было на съемки, композитор был погружен в творчество и бурную жизнь. Да и мама Дунаевского сказала напрямую — нянчиться с внуком она не будет.

— Она ответила мне просто: «А зачем мне привыкать к чужому ребенку? Вы потом разведетесь, а я буду страдать». Вот какая у меня была свекровь… — признавалась Наталья.

«Выхода никакого не было: или петля, или…»

Чувствуя себя ненужной, Наталья нашла утешение в объятиях режиссера Максимиллиана Шелла. С Андрейченко он познакомился на съемках фильма «Петр Великий» (0+) и будто сошел с ума. Она была замужем, а Максимилиан был иностранцем, их не могли расписать, и даже встречаться в гостиницах было тяжело и опасно. Однако любовников ничего не останавливало.

Источник: кадр из фильма «Петр Великий» (12+), реж. Марвин Дж. Чомски, Лоуренс Шиллер, NBC, 1985 год

После съемок Максимилиан был вынужден вернуться в Америку, но Наталья верила, что на этом их роман не закончится. Несколько месяцев она не получала никаких известий от любимого. Общие знакомые объясняли, что у него проблемы с психикой и ей лучше забыть его, но актрисе было все равно.

— Максимилиан Шелл практически исчез. Представьте себе, я в СССР, у меня сложная ситуация, за мной следят, у меня съемки, а он пропал — ни ответа ни привета. Нужно было изучить ситуацию, разобраться, что же такое шизофрения, маниакальная депрессия, биполярное расстройство (это скачки настроения вверх-вниз)… Нет, я ничего не изучила. Я сидела и ждала звонков, — написала в своей автобиографии Наталья.

Максимилиан всё же вышел на связь, но они продолжали жить в разных странах. Режиссер не спешил делать предложение, говоря, что не хочет жениться, тем более на актрисе, еще и с ребенком. Однако Наталья не сдавалась, она развелась с Дунаевским и окольцевала Шелла.

— У Наташи появилась перспектива начать новую жизнь с оскаровским лауреа­том и миллионером. Время было смутное, в стране творилось черт-те что, конечно, такой шанс нельзя было упустить, — считает Дунаевский.

Источник: natalya_andreychenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Наталья уехала жить в Америку, где на свет появилась их с Максимилианом дочка Настасья. Андрейченко попала в совершенно другой мир, вместе с мужем она стала гостьей на «Оскаре», «Золотом глобусе». Но была и обратная сторона жизни с известным талантливым человеком.

— Шизофрения, заболевание Макса, все накручивалась с каждой минутой и секундой нашей совместной жизни. Так что выхода никакого не было: или петля, или… Всё это во мне копилось, копилось и копилось. И когда-то это должно было взорваться, — признавалась Наталья.

Актриса начала принимать запрещенные вещества, чтобы хоть немного расслабиться, но это не помогало. Кроме приступов мужа, она регулярно видела, как тот заигрывает с другими женщинами и не скрывает свои измены.

Источник: книга «Откровение» (18+), автор Наталья Андрейченко, «Эксмо», 2024 год

Дополнительных проблем Наталье добавляла ее дочка Настасья. В детстве выяснилось, что у нее проблемы с психикой. Она приходила ночью к родителям с ножом в руке и заявляла, что убила людей. Актриса отправила девочку на лечение в психиатрическую клинику.

— Не было у меня другого выхода. Ее забрали надолго. Конечно, она мне этого не простила, — каялась Наталья.

После того как дочь Андрейченко выписали, она всю жизнь была вынуждена сидеть на таблетках и так и не смогла найти общий язык с мамой.

— У Насти очень серьезная ситуация из-за таблеточек, которые управляют ею. Печеночка летит, она не выдерживает, дают таблетки. От этих таблеток нужно давать другие таблетки, — рассказывала актриса.

«Я сейчас изгой. Мои дети меня покинули»

В 2005 году Андрейченко осознала, что больше жить так не может. Ей надоела светская тусовка, телевидение, домашние проблемы. Она захотела перезагрузиться и начать всё заново.

— Из-за этого я потеряла мужа. Умнейший владелец кинокомпании, профессор изобразительного искусства, режиссер, продюсер, писатель, аристократ из Европы — он не может мне дать духовно-интеллектуальной жизни? Такого не прощают никогда, — говорила Наталья.

Актриса развелась с мужем, а после этого перебралась жить в Мексику, где занялась духовным просвещением.

Источник: natalya_andreychenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

До 2024 года о Наталье практически ничего не было слышно. Всё время она проводила в джунглях, на берегу моря и старалась как можно больше молчать и познавать себя. За это время ее дети полностью отдалились от нее. Дочь перебралась жить в Австралию, сын взял фамилию отчима и занялся игрой на бирже.

Отношения с детьми совсем испортились после того, как Наталья начала встречаться с парнем своей дочери и узнала, что сын украл деньги с ее счета и всё проиграл.

— Как такое могло случиться? При всей моей любви, возможно, я и могла уделять больше внимания детям. Да, согласна… Но я же постоянно работала, постоянно… И так случилось, что вместо того, чтобы отдавать время своим детям, я отдавала его детям моей любимой страны, зрителям, публике. И поэтому я сейчас изгой, мои дети меня покинули… — плакалась Наталья.

Источник: natalya_andreychenko / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)