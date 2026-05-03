Россиянам объяснили, можно ли хранить дома изъятые из продажи книги, — что за это будет

За последние месяцы силовики изъяли с магазинных полок тиражи как современных авторов, так и классиков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Хранить дома роман Стивена Кинга «Оно» и другие книги, снятые с продажи после экспертизы Российского книжного союза, не запрещено и не влечет ответственности. Об этом заявил президент РКС Сергей Степашин.

«Дома — ради бога, храните», — сказал глава объединения в интервью ТАСС.

Степашин подчеркнул, что запрет на продажу не означает запрет на хранение. Ответственность за наличие таких книг на домашних полках не предусмотрена.

По сведениям издания, экспертный центр РКС по запросам издательств и госструктур ранее проверил несколько популярных романов. Среди них — хоррор Кинга «Оно», «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Мой полицейский» Бетана Робертса и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. Все они получили рекомендации к изъятию из продажи.

Весной в России ужесточили условия издания и продажи целого ряда литературы. Российская книжная палата даже опубликовала особый перечень произведений, распространять которые теперь могут исключительно со специальной маркировкой.

Под «санкции» попали такие авторы, как Виктор Пелевин, Стивен Кинг, Харуки Мураками, Говард Лавкрафт, Оскар Уайльд и многие другие.