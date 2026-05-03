НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 750мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Атака БПЛА на Ярославль
Где помогают вернуть здоровье
Нашли странный гриб
Перекроют дорогу в центре
Где поймать настоящее лето
Ремонт на Кирова
Очереди на АЗС
Умер 19-летний хоккеист
Афиша на выходные
Культура Россиянам объяснили, можно ли хранить дома изъятые из продажи книги, — что за это будет

Россиянам объяснили, можно ли хранить дома изъятые из продажи книги, — что за это будет

Разъяснение дали в Российском книжном союзе

998
За последние месяцы силовики изъяли с магазинных полок тиражи как современных авторов, так и классиков | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЗа последние месяцы силовики изъяли с магазинных полок тиражи как современных авторов, так и классиков | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За последние месяцы силовики изъяли с магазинных полок тиражи как современных авторов, так и классиков

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Хранить дома роман Стивена Кинга «Оно» и другие книги, снятые с продажи после экспертизы Российского книжного союза, не запрещено и не влечет ответственности. Об этом заявил президент РКС Сергей Степашин.

«Дома — ради бога, храните», — сказал глава объединения в интервью ТАСС.

Степашин подчеркнул, что запрет на продажу не означает запрет на хранение. Ответственность за наличие таких книг на домашних полках не предусмотрена.

По сведениям издания, экспертный центр РКС по запросам издательств и госструктур ранее проверил несколько популярных романов. Среди них — хоррор Кинга «Оно», «Дом на краю света» Майкла Каннингема, «Мой полицейский» Бетана Робертса и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина. Все они получили рекомендации к изъятию из продажи.

Весной в России ужесточили условия издания и продажи целого ряда литературы. Российская книжная палата даже опубликовала особый перечень произведений, распространять которые теперь могут исключительно со специальной маркировкой.

Под «санкции» попали такие авторы, как Виктор Пелевин, Стивен Кинг, Харуки Мураками, Говард Лавкрафт, Оскар Уайльд и многие другие.

Инициатором включения книги в список выступает ее правообладатель (издатель) — он направляет соответствующее уведомление на электронную почту РКС. Вероятно, логика следующая: лучше самим промаркировать книги, чем изымать тиражи из-за преследования надзорными и силовыми органами.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Бумажные книги Закон Изъятие Запрет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
3 мая, 18:34
Настоящие ценители хранят дома все книги всех времен. Например, сейчас перечитываю книгу Балашова о белогвардейском мятеже в Ярославле 6 июля 1918 года. Изданную в советские времена. Много интересных деталей выясняется, на которые 40 лет назад внимания не обращал.
Гость
3 мая, 10:38
Зачем дома хранить книги это лишняя пыль, полно библиотек куда особо то никто не ходит. Дома только место занимают.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Мы видим нового Нолана»: с каким настроем нужно смотреть «Одиссею», чтобы она не выглядела как фиаско
Надежда Губарь
Рекомендуем