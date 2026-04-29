Показываем уникальную усадьбу, где жила знаменитая «Девочка с персиками», — фото

Специалисты областной Госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) называют местную архитектуру английским вариантом европейской готики Источник: читатель 63.RU

В старинной дворянской усадьбе Самариных в Приволжье Самарской области открылся Историко-краеведческий музей. Когда-то в поместье кипела жизнь, и частью этой жизни была темноволосая с вечным румянцем на щеках Вера Мамонтова — та самая «Девочка с персиками» Серова. Каким ветром дочку московского купца Саввы Мамонтова занесло на волжские берега? Почему переживший войны и революции дворянский особняк снесли в середине ХХ века? Какими экспонатами наполнены музейные залы? Ну что, пойдем смотреть вместе с 63.RU!

Когда-то за каменными воротами стоял особняк Источник: читатель 63.RU

История Приволжья начинается с XVIII века, когда помещик Василий Самарин купил здесь землю и основал село Васильевское. Владения по наследству перешли его сыну Федору Самарину. Этот славный во всех отношениях муж сражался при Березине в 1812 году, гнал французов до Парижа, боролся с холерой в Москве. При таком насыщенном «рабочем» графике Федор Васильевич успел обзавестись обширным потомством. В браке с дочкой сенатора Софьей Нелединской-Мелецкой у него родилось 9 детей: Юрий (известный философ-славянофил), Мария, Михаил, Екатерина, Александра, Владимир, Николай, Петр и Дмитрий.

За счет браков обширное дворянское семейство породнилось с такими родовитыми фамилиями, как Хованские, Оболенские, Трубецкие, Одоевские, Голицыны, Волконские Источник: читатель 63.RU

Источник: читатель 63.RU

Большую часть времени Самарины жили в Москве. Но основа их материального благополучия — Васильевское. Здесь помещики держали больше 18 тысяч мериносовых овец, построили фабрику, где из шерсти ткали сукно. Одними из первых в России Самарины открыли школу для крестьянских детей — в 1827 году.

«По описи имущества усадьбы за 1918 год она включала в себя более 70 строений! Среди них — пекарня, бани, птичники, погреба, богадельня, мельницы и другие», — подчеркивают в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

За годы существования усадьбы барский дом перестраивали несколько раз. Последний — в конце XIX века. Автор трехэтажного дворца с куполом — архитектор Модест Дурнов Источник: ГИООКН Самарской области / Vk.com

Людская давно Источник: ГИООКН Самарской области / Vk.com

Людская недавно Источник: ГИООКН Самарской области / Vk.com

Людская сейчас Источник: читатель 63.RU

Сейчас от усадьбы остались ворота и людская (она же контора управляющего). В этом единственном здании и открыли музей. Здесь три зала: красный, желтый и зеленый.

Роскошный барский дом, похожий на дворец, снесли в 60-х из-за строительства водохранилища. Но большая вода сюда так и не дошла… Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района

Крошка-дворец под колпаком Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района

Источник: читатель 63.RU

Источник: читатель 63.RU

Источник: читатель 63.RU

Источник: читатель 63.RU

Летом здесь, должно быть, необычайно красиво! Источник: читатель 63.RU

В усадьбу на берегу Волги потомки древнего дворянского рода приезжали на лето. Среди них и Дмитрий Федорович с супругой Варварой Петровной Ермоловой и 7 отпрысками. Один из сыновей четы — Александр Дмитриевич Самарин — вырастет и привезет сюда румяную и чернобровую красавицу-жену Веру Мамонтову. Ту самую повзрослевшую «девочку с персиками».

«На лето всей дружной семьей уезжали за Волгу, в большое имение Васильевское, расположенное на левом, степном берегу Волги, ниже Сызрани. Плыли на пароходе от Нижнего Новгорода, и для детей не было большей радости, чем эти путешествия, а Волга, ее ширь и красота ее разливов, всю жизнь приводили моего отца в трепет. Он и мою мать, и нас с раннего возраста знакомил с Волгой, любил возить в Васильевское и научил любоваться Волгой и любить ее», — писала об имении на Волге дочь Веры и Александра — Елизавета Самарина-Чернышева.

Дворянское гнездо сначала разорила революция, а потом окончательно добил прогресс. В 1919 году село Васильевское переименовали в Приволжье.

«В советское время в усадьбе разместились Приволжский райком партии и райисполком. Потом здание захватили бродячие цыгане. Часть построек была снесена во время строительства водохранилища», — утверждают в областной Госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН).

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Большая вода до усадьбы так и не дошла. А Самарская область лишилась очередной архитектурной жемчужины. Современные реставраторы и историки выжали максимум из оставшихся руин: привели в порядок уличную территорию и постройки. Теперь наконец здесь заработал музей.

«Музей малюсенький. Нас пустили бесплатно. Но сказали, что, возможно, потом введут и плату. В усадьбе очень красиво. Летом, думаю, еще лучше», — поделилась впечатлениями с редакцией 63.RU одна из посетительниц музея.

Металлическая часть Спасской оросительной системы — системы полива на полях в Приволжском районе Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района