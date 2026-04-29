НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

5 м/c,

зап.

 756мм 53%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,07
EUR 91,96
Зажало девочку в дверях ТЦ
Где помогают вернуть здоровье
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Где поймать настоящее лето
Новая атака на склады WB
Что со складом WB под Ярославлем
Шансы «Локомотива» на чемпионство
Культура Фоторепортаж Показываем уникальную усадьбу, где жила знаменитая «Девочка с персиками», — фото

Показываем уникальную усадьбу, где жила знаменитая «Девочка с персиками», — фото

Вы только посмотрите, какая красота!

869
Специалисты областной Госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) называют местную архитектуру английским вариантом европейской готики | Источник: читатель 63.RUСпециалисты областной Госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) называют местную архитектуру английским вариантом европейской готики | Источник: читатель 63.RU

Специалисты областной Госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН) называют местную архитектуру английским вариантом европейской готики

Источник:

читатель 63.RU

В старинной дворянской усадьбе Самариных в Приволжье Самарской области открылся Историко-краеведческий музей. Когда-то в поместье кипела жизнь, и частью этой жизни была темноволосая с вечным румянцем на щеках Вера Мамонтова — та самая «Девочка с персиками» Серова. Каким ветром дочку московского купца Саввы Мамонтова занесло на волжские берега? Почему переживший войны и революции дворянский особняк снесли в середине ХХ века? Какими экспонатами наполнены музейные залы? Ну что, пойдем смотреть вместе с 63.RU!

Когда-то за каменными воротами стоял особняк | Источник: читатель 63.RUКогда-то за каменными воротами стоял особняк | Источник: читатель 63.RU

Когда-то за каменными воротами стоял особняк

Источник:

читатель 63.RU

История Приволжья начинается с XVIII века, когда помещик Василий Самарин купил здесь землю и основал село Васильевское. Владения по наследству перешли его сыну Федору Самарину. Этот славный во всех отношениях муж сражался при Березине в 1812 году, гнал французов до Парижа, боролся с холерой в Москве. При таком насыщенном «рабочем» графике Федор Васильевич успел обзавестись обширным потомством. В браке с дочкой сенатора Софьей Нелединской-Мелецкой у него родилось 9 детей: Юрий (известный философ-славянофил), Мария, Михаил, Екатерина, Александра, Владимир, Николай, Петр и Дмитрий.

За счет браков обширное дворянское семейство породнилось с такими родовитыми фамилиями, как Хованские, Оболенские, Трубецкие, Одоевские, Голицыны, Волконские | Источник: читатель 63.RUЗа счет браков обширное дворянское семейство породнилось с такими родовитыми фамилиями, как Хованские, Оболенские, Трубецкие, Одоевские, Голицыны, Волконские | Источник: читатель 63.RU

За счет браков обширное дворянское семейство породнилось с такими родовитыми фамилиями, как Хованские, Оболенские, Трубецкие, Одоевские, Голицыны, Волконские

Источник:

читатель 63.RU

Источник: читатель 63.RUИсточник: читатель 63.RU
Источник:

читатель 63.RU

Большую часть времени Самарины жили в Москве. Но основа их материального благополучия — Васильевское. Здесь помещики держали больше 18 тысяч мериносовых овец, построили фабрику, где из шерсти ткали сукно. Одними из первых в России Самарины открыли школу для крестьянских детей — в 1827 году.

«По описи имущества усадьбы за 1918 год она включала в себя более 70 строений! Среди них — пекарня, бани, птичники, погреба, богадельня, мельницы и другие», — подчеркивают в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

За годы существования усадьбы барский дом перестраивали несколько раз. Последний&nbsp;— в конце XIX века. Автор трехэтажного дворца с куполом&nbsp;— архитектор Модест Дурнов | Источник: ГИООКН Самарской области / Vk.comЗа годы существования усадьбы барский дом перестраивали несколько раз. Последний&nbsp;— в конце XIX века. Автор трехэтажного дворца с куполом&nbsp;— архитектор Модест Дурнов | Источник: ГИООКН Самарской области / Vk.com

За годы существования усадьбы барский дом перестраивали несколько раз. Последний — в конце XIX века. Автор трехэтажного дворца с куполом — архитектор Модест Дурнов

Источник:

ГИООКН Самарской области / Vk.com

Людская давно | Источник: ГИООКН Самарской области / Vk.comЛюдская давно | Источник: ГИООКН Самарской области / Vk.com

Людская давно

Источник:

ГИООКН Самарской области / Vk.com

Людская недавно | Источник: ГИООКН Самарской области / Vk.comЛюдская недавно | Источник: ГИООКН Самарской области / Vk.com

Людская недавно

Источник:

ГИООКН Самарской области / Vk.com

Людская сейчас | Источник: читатель 63.RUЛюдская сейчас | Источник: читатель 63.RU

Людская сейчас

Источник:

читатель 63.RU

Сейчас от усадьбы остались ворота и людская (она же контора управляющего). В этом единственном здании и открыли музей. Здесь три зала: красный, желтый и зеленый.

Роскошный барский дом, похожий на дворец, снесли в 60-х из-за строительства водохранилища. Но большая вода сюда так и не дошла… | Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского районаРоскошный барский дом, похожий на дворец, снесли в 60-х из-за строительства водохранилища. Но большая вода сюда так и не дошла… | Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района

Роскошный барский дом, похожий на дворец, снесли в 60-х из-за строительства водохранилища. Но большая вода сюда так и не дошла…

Источник:

Историко-краеведческий музей Приволжского района

Крошка-дворец под колпаком | Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского районаКрошка-дворец под колпаком | Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района

Крошка-дворец под колпаком

Источник:

Историко-краеведческий музей Приволжского района

Источник: читатель 63.RUИсточник: читатель 63.RU
Источник:

читатель 63.RU

Источник: читатель 63.RUИсточник: читатель 63.RU
Источник:

читатель 63.RU

Источник: читатель 63.RUИсточник: читатель 63.RU
Источник:

читатель 63.RU

Источник: читатель 63.RUИсточник: читатель 63.RU
Источник:

читатель 63.RU

Летом здесь, должно быть, необычайно красиво! | Источник: читатель 63.RUЛетом здесь, должно быть, необычайно красиво! | Источник: читатель 63.RU

Летом здесь, должно быть, необычайно красиво!

Источник:

читатель 63.RU

В усадьбу на берегу Волги потомки древнего дворянского рода приезжали на лето. Среди них и Дмитрий Федорович с супругой Варварой Петровной Ермоловой и 7 отпрысками. Один из сыновей четы — Александр Дмитриевич Самарин — вырастет и привезет сюда румяную и чернобровую красавицу-жену Веру Мамонтову. Ту самую повзрослевшую «девочку с персиками».

«На лето всей дружной семьей уезжали за Волгу, в большое имение Васильевское, расположенное на левом, степном берегу Волги, ниже Сызрани. Плыли на пароходе от Нижнего Новгорода, и для детей не было большей радости, чем эти путешествия, а Волга, ее ширь и красота ее разливов, всю жизнь приводили моего отца в трепет. Он и мою мать, и нас с раннего возраста знакомил с Волгой, любил возить в Васильевское и научил любоваться Волгой и любить ее», — писала об имении на Волге дочь Веры и Александра — Елизавета Самарина-Чернышева.

Валентин Серов. «Девочка с персиками». Портрет Веры Мамонтовой. 1887 год | Источник: из коллекции Государственной Третьяковской галереиВалентин Серов. «Девочка с персиками». Портрет Веры Мамонтовой. 1887 год | Источник: из коллекции Государственной Третьяковской галереи
«Боярышня»&nbsp;— портрет Веры Саввичны Мамонтовой, написанный Васнецовым в 1884 году | Источник: из коллекции Вятского художественного музея имени В. М. и А.&nbsp;М.&nbsp;Васнецовых в Кирове.«Боярышня»&nbsp;— портрет Веры Саввичны Мамонтовой, написанный Васнецовым в 1884 году | Источник: из коллекции Вятского художественного музея имени В. М. и А.&nbsp;М.&nbsp;Васнецовых в Кирове.
Портрет с кленовой веткой Виктор Васнецов написал в 1896 году. Шесть лет спустя художник подарил полотно молодоженам Александру и Вере Самариным | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»Портрет с кленовой веткой Виктор Васнецов написал в 1896 году. Шесть лет спустя художник подарил полотно молодоженам Александру и Вере Самариным | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»

Дворянское гнездо сначала разорила революция, а потом окончательно добил прогресс. В 1919 году село Васильевское переименовали в Приволжье.

«В советское время в усадьбе разместились Приволжский райком партии и райисполком. Потом здание захватили бродячие цыгане. Часть построек была снесена во время строительства водохранилища», — утверждают в областной Госинспекции по охране объектов культурного наследия (ГИООКН).

Благословения на неравный брак с купеческой дочкой Верой Саввичной Мамонтовой Александр Самарин (на фото) вымаливал у строгого отца, столбового дворянина несколько лет. Последний отчаянный разговор закончился трагически: Дмитрия Федоровича хватил удар. | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»Благословения на неравный брак с купеческой дочкой Верой Саввичной Мамонтовой Александр Самарин (на фото) вымаливал у строгого отца, столбового дворянина несколько лет. Последний отчаянный разговор закончился трагически: Дмитрия Федоровича хватил удар. | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»
Через год после трагедии мать семейства, Варвара Петровна, благословила молодых. На фото: Александр&nbsp;Самарин и Вера Мамонтова перед свадьбой. Рим, 1902 г. | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»Через год после трагедии мать семейства, Варвара Петровна, благословила молодых. На фото: Александр&nbsp;Самарин и Вера Мамонтова перед свадьбой. Рим, 1902 г. | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»
Вера Саввична Самарина в поездке на пароходе по Волге | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»Вера Саввична Самарина в поездке на пароходе по Волге | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»
Самарин и Мамонтова поженились в 1903 году. В 1904-м родился их первенец Юра, за ним в 1905-м&nbsp;— Лиза, в 1907-м&nbsp;— Сережа. Когда младшему сыну едва исполнилось полгода, Александр Самарин овдовел. На фото Вера с дочерью Лизой | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»Самарин и Мамонтова поженились в 1903 году. В 1904-м родился их первенец Юра, за ним в 1905-м&nbsp;— Лиза, в 1907-м&nbsp;— Сережа. Когда младшему сыну едва исполнилось полгода, Александр Самарин овдовел. На фото Вера с дочерью Лизой | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»
«27 декабря 1907 года, через пять лет после свадьбы, моя мать умерла, проболев три дня воспалением легких; тогда не было тех средств, которые сейчас побеждают эту болезнь. Свершилось это в Москве, в доме Самариных на Поварской. Всей семьей мы ехали на рождественские праздники в Абрамцево к бабушке. Проездом остановились в Москве. Как вихрь налетела болезнь и смерть»,&nbsp;— рассказывала в мемуарах Елизавета Чернышева-Самарина | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»«27 декабря 1907 года, через пять лет после свадьбы, моя мать умерла, проболев три дня воспалением легких; тогда не было тех средств, которые сейчас побеждают эту болезнь. Свершилось это в Москве, в доме Самариных на Поварской. Всей семьей мы ехали на рождественские праздники в Абрамцево к бабушке. Проездом остановились в Москве. Как вихрь налетела болезнь и смерть»,&nbsp;— рассказывала в мемуарах Елизавета Чернышева-Самарина | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»
Вера была любовью всей жизни Александра Самарина. После смерти супруги он больше не женился, всецело посвятив себя работе и общественной деятельности | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»Вера была любовью всей жизни Александра Самарина. После смерти супруги он больше не женился, всецело посвятив себя работе и общественной деятельности | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»
+5
В разные годы Александр Дмитриевич был предводителем московского дворянства, обер-прокурором Святейшего синода, членом Государственного совета | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»В разные годы Александр Дмитриевич был предводителем московского дворянства, обер-прокурором Святейшего синода, членом Государственного совета | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»
На фото: граф Шереметев, Самарин, Варженевский&nbsp;— представители московского дворянства на Романовских торжествах, 1913 год | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»На фото: граф Шереметев, Самарин, Варженевский&nbsp;— представители московского дворянства на Романовских торжествах, 1913 год | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»
Без Веруши Александр прожил 25 лет. После революции несколько раз сидел в тюрьме, работал экскурсоводом в усадьбе Мамонтовых Абрамцево, был в ссылке. Даже в заключении участвовал в церковных службах. Был очень верующим человеком.Александр&nbsp;Самарин с дочерью Лизой в якутской ссылке. 1926 год | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»Без Веруши Александр прожил 25 лет. После революции несколько раз сидел в тюрьме, работал экскурсоводом в усадьбе Мамонтовых Абрамцево, был в ссылке. Даже в заключении участвовал в церковных службах. Был очень верующим человеком.Александр&nbsp;Самарин с дочерью Лизой в якутской ссылке. 1926 год | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»
«Отец болел всего два дня. 28 января, по-видимому, у него уже начались боли в кишечнике, но сначала не сильные. &lt;…&gt; Полная непроходимость кишок и необходимость срочной операции.&lt;…&gt; В больнице начались долгие процедуры приема, ванны и т.&nbsp;д., а боли не ослабевали. Я понимала, что операция нужна немедленно &lt;…&gt;. Операции не чувствовал. &lt;…&gt;. Потом поднял вверх широко-широко открытые глаза, как бы увидев что-то невидимое для нас, и сказал: „Днесь благовернии людие светло празднуем…“ (Тропарь Покрову Пресвятой Богородицы)… Конец… Ни агонии, ни вздоха, ни смятения, торжественный покой. Мы замерли и долго стояли на коленях в эти удивительные минуты тишины. Скончался отец мой 30 января 1932 года в 11 часов вечера»,&nbsp;— писала в мемуарах Елизавета Чернышева-Самарина | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»«Отец болел всего два дня. 28 января, по-видимому, у него уже начались боли в кишечнике, но сначала не сильные. &lt;…&gt; Полная непроходимость кишок и необходимость срочной операции.&lt;…&gt; В больнице начались долгие процедуры приема, ванны и т.&nbsp;д., а боли не ослабевали. Я понимала, что операция нужна немедленно &lt;…&gt;. Операции не чувствовал. &lt;…&gt;. Потом поднял вверх широко-широко открытые глаза, как бы увидев что-то невидимое для нас, и сказал: „Днесь благовернии людие светло празднуем…“ (Тропарь Покрову Пресвятой Богородицы)… Конец… Ни агонии, ни вздоха, ни смятения, торжественный покой. Мы замерли и долго стояли на коленях в эти удивительные минуты тишины. Скончался отец мой 30 января 1932 года в 11 часов вечера»,&nbsp;— писала в мемуарах Елизавета Чернышева-Самарина | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»
Маленькая Вера | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»Маленькая Вера | Источник: из собрания Музея-заповедника «Абрамцево»

Большая вода до усадьбы так и не дошла. А Самарская область лишилась очередной архитектурной жемчужины. Современные реставраторы и историки выжали максимум из оставшихся руин: привели в порядок уличную территорию и постройки. Теперь наконец здесь заработал музей.

«Музей малюсенький. Нас пустили бесплатно. Но сказали, что, возможно, потом введут и плату. В усадьбе очень красиво. Летом, думаю, еще лучше», — поделилась впечатлениями с редакцией 63.RU одна из посетительниц музея.

Металлическая часть Спасской оросительной системы&nbsp;— системы полива на полях в Приволжском районе | Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района Металлическая часть Спасской оросительной системы&nbsp;— системы полива на полях в Приволжском районе | Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района

Металлическая часть Спасской оросительной системы — системы полива на полях в Приволжском районе

Источник:

Историко-краеведческий музей Приволжского района

Источник: читатель 63.RUИсточник: читатель 63.RU
Источник:

читатель 63.RU

Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района
Источник:

Историко-краеведческий музей Приволжского района

Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района
Источник:

Историко-краеведческий музей Приволжского района

Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района Источник: Историко-краеведческий музей Приволжского района
Источник:

Историко-краеведческий музей Приволжского района

ПО ТЕМЕ
Анна ШоринаАнна Шорина
Анна Шорина
журналист
Усадьба Самариных Реставрация Приволжье Музей Серов Картина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Части черепа просто не было»: студентка рассказала, как вернулась к жизни после ДТП, комы и трепанации
Алиса Алехина
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем