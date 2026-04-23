«Я пытался соскочить»: Киркоров — о женитьбе на Пугачевой и самом счастливом воспоминании

Источник: Андрей Бок / FONTANKA.RU

В Петербург накануне своего 59-летия с размахом приехал народный артист России Филипп Киркоров. В БКЗ «Октябрьский» у поп-короля запланировано целых четыре концерта. «Фонтанка» встретила артиста в аэропорту вместе с главой площадки Эммой Лавринович и узнала из первых уст, почему он верен старой сцене, как Анатолий Собчак спас его свадьбу с Пугачевой и почему бывшая жена проигнорировала его поздравления с ее днем рождения 15 апреля.

В Пулково Киркорова ждали с особым почтением — лично глава БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович и десяток микрофонов. Артист появился не один — со щенком мальтипу Леонардо на руках. В Петербурге Леонардо быстро нашел себе подружку — Няшу, милую собачку и постоянную соведущую программы «Реакция» на «Фонтанке».

Источник: Андрей Бок / FONTANKA.RU

Знакомство Леонардо с Няшей Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

«Я же всегда говорю: все премьеры, все концерты, вся личная жизнь — всё проходит в Петербурге. Уже тридцать шестой год подряд», — улыбнулся певец, поправляя питомца, который, по его словам, «не может без него жить».

Источник: Андрей Бок / FONTANKA.RU

Несмотря на обилие современных больших площадок, Киркоров остаётся верен «Октябрьскому». «Говорят: одна „Газпром“ — как пять „Октябрьских“. А я отвечаю: лучше я шесть подряд „Октябрьских“ дам, чем одну „Газпром Арену“», — заявил артист, добавив, что любит, когда зрители сидят в зале, «выгуливают наряды», а он выходит к ним «со старыми песнями, с хитами».

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Артист вспомнил и прошлогодний форс-мажор, когда на нём загорелась пиротехника. «Это была психотравма, но я продолжил концерт. В этом году рисковать не буду, хотя концерт — живое действие, всякое может произойти».

Самое трогательное воспоминание: свадьба и 10 лет совместной жизни

Когда корреспондент «Фонтанки» попросил назвать самый трогательный момент, связанный с Петербургом, Киркоров не задумался ни на секунду. Лишь отметил, «какой молодой» перед ним журналист: ведь описываемые артистом события происходили до его рождения.

Источник: Андрей Бок / FONTANKA.RU

«Конечно, женитьба моя здесь. Это прекрасное время. 94-й год. Вообще, мы не собирались этого делать. Просто нас на этот подвиг подбила Эмма Васильевна [Лавринович]. Я когда-то ляпнул на одном из первых концертов, признаваясь в любви к городу, что если женюсь, то только в Санкт-Петербурге. <…> Ну и когда, собственно, всё закрутилось, она вспомнила мне эту фразочку и говорит: „Ну, пора, надо за свои слова держаться“. Пацан сказал — пацан сделал».

Впрочем, сразу последовало откровенное признание: «Я пытался соскочить. Говорю: „У меня паспорта нет“. А Анатолий Александрович Собчак (первый мэр Петербурга. — Прим. ред.) организовал приезд паспорта быстро, на следующий день. И уже на Английской набережной, в ЗАГСе № 1, всё случилось».

Артист с теплом вспомнил те времена. «Мы молодые совсем. Самые счастливые, беззаботные, верящие, что это навсегда. Я вспоминаю это с благодарностью, кто бы что ни говорил. А всё остальное — это жизнь», — философски заметил Киркоров, уточнив, что 10 лет брака были хорошими, а потом «что-то пошло наперекосяк».

Пугачёва: тишина в ответ на поздравления

Источник: Андрей Бок / FONTANKA.RU

Разговор неизбежно коснулся отношений с Аллой Пугачёвой. На прямой вопрос, общаются ли они сейчас, Киркоров ответил коротко и сухо: «Нет, не общаемся».

Источник: Андрей Бок / FONTANKA.RU

«Фонтанка» уточнила, отреагировала ли бывшая супруга на его недавние публичные поздравления. Ответ артиста был предельно честным:

«Ну, как-то я делаю поздравления не для того, чтобы она отреагировала. Если бы она отреагировала, вы, наверное, видели бы в соцсетях».

Источник: Андрей Бок / FONTANKA.RU