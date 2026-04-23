Генерал Бастрыкин заинтересовался «Вредными советами». Правда ли их нельзя читать детям?

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В России проверят книги Григория Остера, автора «Вредных советов». Власти заподозрили в них «сомнительные установки». Детский психолог объяснил «Фонтанке», почему одним детям эта литература может помочь, а другим — навредить.

Пора проверить «Вредные советы»

Произведения писателя Григория Остера, известного детской книгой «Вредные советы», проверят после поручения главы СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

На заседании координационного совета СК России обсуждали содержание детской литературы. В качестве негативного примера привели произведения Григория Остера. Они, как сказано в сообщении ведомства, содержат «сомнительные с педагогической точки зрения установки».

«В связи с этим председатель СК России поручил провести проверку книг указанного автора», — сказано в сообщении СК РФ.

Конкретных названий произведений, подлежащих проверке, в релизе нет.

А кто еще высказался?

Помощник президента, глава Союза писателей России Владимир Мединский днем 22 апреля заявил РИА Новости, что впервые слышит о проверке книги «Вредные советы» Григория Остера. От ответа на вопрос, есть ли, по его мнению, в книге советы, нуждающиеся в проверке, Мединский воздержался. «Давно читал, не помню», — признался он.

В Госдуме высказались более радикально. РИА Новости пишет, что Остер «уехал из России в Латвию после начала СВО и допускал антироссийские высказывания, в том числе поддержал запрет постановок на русском языке в латвийском кукольном театре».

В связи с этим член Комитета Госдумы по культуре Ольга Германова («Единая Россия») заявила информагентству, что Остер «предал Родину». Она призвала его «сдать все медали». «Забирает книги пусть и читает там своим внукам», — добавила депутат, напомнив о российском законодательстве об иноагентах, коим Остер на момент публикации не признан.

Григорий Остер — русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2007 г.), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002 г.). Создатель жанра «Вредных советов» и автор первого русского детского гипертекстуального романа «Сказка с подробностями». Сценарист популярных мультфильмов: «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Бабушка удава», «Попался, который кусался» и других.

Реакция издателя

В пресс-службе издательства «АСТ» напомнили, что «подобный вопрос уже поднимался в 2024 году», но развития история не имела, из чего делается вывод: «Работа по оценке творчества писателя была проведена, реальных рисков для детей экспертами не выявлено». На данный момент официальных запросов от следкома, прокуратуры и иных государственных ведомств в адрес издательства «АСТ» относительно творчества Григория Остера нет.

В «АСТ» добавили, что до выпуска детские книги «проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как станут доступны к покупке».

«Произведения Остера издаются более 30 лет, на его книгах выросло не одно поколение читателей. Например, „Вредные советы“ в ироничной форме прививают навыки безопасного поведения, высмеивая жадность, грубость, обман и капризы, действуя как „прививка от глупости“. Мы убеждены, что цели издательства и цели надзорных органов в вопросах защиты детства едины. Если в будущем поступят официальные обращения, мы готовы предоставить всю необходимую информацию и экспертные заключения», — говорится в сообщении издателя.

«Эта книжка для непослушных детей»: что такое «Вредные советы» Григория Остера?

Григорий Остер начал публиковать «Вредные советы» в детских журналах еще в первой половине 80-х годов прошлого века. Впервые сборник вышел в 1990 году — всего серия «Вредных советов» состоит из четырех частей. Последняя была издана в 2004-м.

Потерявшийся ребенок

Должен помнить, что его

Отведут домой, как только

Назовет он адрес свой.

Надо действовать умнее,

Говорите: «Я живу

Возле пальмы с обезьяной

На далеких островах».

Потерявшийся ребенок,

Если он не дурачок,

Не упустит верный случай

В разных странах побывать.

Писатель в стихотворной форме дает советы, описывающие модель поведения от противного. В предисловии он пишет, что непослушные дети всё делают наоборот, поэтому им нужно давать не полезные, а вредные советы.

«Надо с младшими делиться!»

«Надо младшим помогать!»

Никогда не забывайте

Эти правила, друзья.

Очень тихо повторяйте

Их тому, кто старше вас,

Чтобы младшие про это

Не узнали ничего.

Ученые придумали, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы. Они всё сделают наоборот, и получится как раз правильно. Эта книжка для непослушных детей. Послушным детям можно ее читать, только привязавшись к стулу. писатель Григорий Остер

Опасны ли «Вредные советы» для детей? Мнение детского психолога

Однозначного ответа на такой вопрос не существует, потому что необходимо учесть несколько факторов, поделилась с журналистом «Фонтанки» детский и семейный психолог, доцент кафедры психологии личности СПбГУ и кандидат наук Наталья Искра.

Для здорового ребенка с достаточно сформированным абстрактным мышлением — обычно примерно с 9 лет — чтение «Вредных советов» Остера и другой подобной литературы будет безопасным и даже полезным.

Для ребенка, который психологически здоров и не имеет поведенческих отклонений, растет в здоровых условиях, чтение такой литературы может быть полезно. По сути это развивает осмысление и юмор. Юмор — это самая лучшая психологическая защита с точки зрения психологии. детский психолог, доцент СПбГУ Наталья Искра

По мнению детского психолога, «Вредные советы» развивают внутреннюю мораль, но чтение произведения Григория Остера может выйти боком детям младше 9 лет, а также детям с особенностями развития.

Если ребенок младше 9 лет, если у ребенка есть особенности развития… Например, всевозможные нейротипические моменты, ненормативное неврологическое развитие, СДВГ, расстройства аутистического спектра… Среди таких детей чтение «Вредных советов» может быть негативным, потому что они такие советы могут воспринимать буквально. детский психолог, доцент СПбГУ Наталья Искра

Специалист отметила, что эффект от «Вредных советов» может быть двойственный: это полезное чтение для здоровых детей, а для детей с трудностями лучше взаимодействовать с подобной литературой при участии взрослого.

Еще журналист «Фонтанки» вспомнил и личную историю.

— Когда я учился в начальной школе, то мне «Вредные советы» дали одноклассники. Почитал и подумал: «Как вообще можно такое печатать, это же неправильно». У меня адекватная реакция была?

— Если это было в первом или втором классе, то да. Если третий или четвертый класс, то нет. До 9 лет подобное вызывает удивление. Если всё же первый или второй класс, то, наверное, это признак того, что вас хорошо морально развивали.

«Вредные советы» и УК РФ

Тексты Григория Остера ни на какие статьи УК РФ не тянут, если, конечно, не воспринимать их буквально.

Не бери чужое, если

На тебя глядят чужие.

Пусть они глаза закроют

Или выйдут на часок.

А своих чего бояться!

Про своих свои не скажут.

Пусть глядят.

Хватай чужое

И тащи его к своим.

Больше всего это похоже на кражу — статья 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

Бей друзей без передышки

Каждый день по полчаса,

И твоя мускулатура

Станет крепче кирпича.

А могучими руками

Ты, когда придут враги,

Сможешь в трудную минуту

Защитить своих друзей.

Если от таких действий будет только физическая боль без вреда здоровью, то здесь может быть статья 6.1.1 КоАП РФ (побои). Дотянуть до статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) можно, если здоровью будет причинен хотя бы легкий вред.

А что было раньше?

Телеведущий Дмитрий Киселев в 1995 году в программе «Час пик» на телеканале ОТР рассказал, что «Задачник» по математике Григория Остера вызвал внимание силовых структур России. Тогда писатель в передаче ответил, что его книги всегда старались запретить, а впервые такое произошло в 1975 году.

«В 75-м году вышла моя книжка про Слоненка, Мартышку и Попугая. Потом мультфильм стал „38 попугаев“. И с ходу комитет по печати объявил ее политически невыдержанной», — отвечал писатель телеведущему Дмитрию Киселеву.

«Фонтанке» в 2013 году Григорий Остер говорил, что положительно относится к запрету своих книг. «Детей нельзя заставлять читать. Я бы не хотел попасть ни в какой список для чтения, пусть даже внеклассного или самостоятельного. Я бы предпочел, чтобы мои книги детям запрещали. Только тогда есть надежда, что их прочтут», — сказал он.

В 2014 году активисты КПРФ предложили запретить произведения Остера, усмотрев в них «прямое оскорбление России» и «растление детей исподтишка». «Читаем книжку Григория Бенционовича Остера „Дети и Эти“. Под „этими“ подразумеваются родители! Это как? Еще рассказ „Погремушки без сосок, когда на них орешь“. Прочитайте его внимательно! Прямое оскорбление России — вот что вбивают нашим детям! Суть в том, что с новорожденным младенцем сюсюкали, агукали, а он уже полностью понимал человеческую речь и пытался понять, в какой он стране, но родители этого не знали, и, когда малыш описал их, они начали возмущаться. „Ну вот, — подумал малыш, — оказывается, я в России. А что? Вполне приличная страна, если, конечно, не обращать внимания на проблемы с демократией. Зато язык замечательный. Великий и могучий и т. д.“. Это не бульварные фельетоны, а книжка для детей среднего школьного возраста… Такие, как Остер, растлевают наших детей исподтишка, и я очень прошу обратить внимание на этого писателя», — пишет автор инициативы.