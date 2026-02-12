Объездил Европу и выступал с Пугачевой. История учителя танцев, который создал ансамбль для людей старше 50

Сергею сейчас 57 лет. Он вернулся в танцы после 15-летнего перерыва. Сейчас уроки проходят в ДК «Строитель» Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ученицы раз за разом повторяют танцевальные движения. Сосредоточенно тянут носок, притопывают и, когда не получается, послушно начинают заново. Учитель Сергей Змановский замечает каждый неточно выполненный элемент. И строго говорит: «Девушки, сначала». Мы пришли на урок танцев, где самой младшей ученице 51 год.

Рассказываем о танцовщицах и 57-летнем Сергее Змановском, который когда-то выступал на одной сцене с Аллой Пугачевой. И зачем он вернулся в Тюмень и создал танцевальный ансамбль для людей возраста 50+. Его история — в материале 72.RU.

Мы побывали на одном из занятий Источник: Илья Чикотин / 72.RU

«Полмира, наверное, объездил». С чего началась любовь к танцам

Сергей стал танцевать в 6 лет. Вспоминает, что в школу пришел руководитель ансамбля «Зори Тюмени» и рассказал о возможности попасть в коллектив. Сергей говорит, что от танцев сразу «был в восторге». И, несмотря на недовольства папы, решил продолжить.

— В 1978 году была наша первая поездка по скандинавским странам еще в «Зорях Тюмени». Нас пригласили. Мы на теплоходе плыли. Каждому поставили по представителю КГБ, консультировали, — вспоминает Сергей.

— У каждого человека есть определенный цикл. И после этого человек должен перезагружаться и заниматься другим направлением. Здесь достигает максимального, на что он способен. И коты уже не ловят мышей. Он достиг всего, что может, и его это не удовлетворяет, — рассуждает Сергей Источник: Ирина Шарова / 72.RU

После школы Сергей окончил Московский государственный институт культуры. Учился на одном курсе с Леонидом Агутиным и Богданом Титомиром.

— Мы с ними в одном спектакле выступали. Леонид был Воландом, а Богдан Титомир котом. И мы играли. Вместе мы танцевали, — говорит Сергей.

Параллельно с учебой Сергей ездил с выступлениями в разные страны. Говорит, что с танцами побывал во всей Европе.

— Полмира, наверное, объездил. Не был в Австрии и Америке. Танцевал в Кремлевском дворце съездов. Работал с Пугачевой, с очень многими артистами, — делится танцор.

Каждое занятие начинается с поклона Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Три года подряд Сергей выступал на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. Их московский коллектив приглашали станцевать набирающую тогда популярность ламбаду и что-то из русских народных танцев.

— Я когда вышел в КДС (Кремлевский дворец съездов) на сцену, такое ощущение, что там расстояние километра три. А это всё сцена! Это такой мир огромный! Ты стоишь, например, и вдруг подходит Киркоров. Внутри ощущения: «Вау!» Через какое-то время привык, — говорит Сергей.

Аллу Пугачеву он описывает «жесткой и принципиальной».

— Если ты ей «не пришелся ко двору», то будет очень жестко, — описывает Сергей Примадонну.

Сергей в 57 в отличной форме. С танцовщицами он прорабатывает каждый танцевальный элемент Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«Меня жизнь подвела»

В армии у Сергея после удара автоматом начало развиваться заболевание. Об этом он говорит неохотно. Объясняет только, что после операции еще год служил с открытой раной, и это впоследствии привело к злокачественному образованию. В 1997 году Сергей сначала переехал в Ноябрьск, а оттуда в Тюмень.

Дальше был продолжительный период лечения и попытки заняться предпринимательством. Больше 15 лет Сергей не вставал к танцевальному станку. Когда понял, что танцев в жизни ему всё-таки не хватает, начал постепенно возвращаться в отрасль.

— Я оказался в ситуации, что меня жизнь подвела. И сам я уже по возрасту пенсионер. Так появилась идея создать коллектив из взрослых. И выяснилось, что ниша совершенно пустая в Тюмени, — говорит Сергей.

Все девушки внимательно и трепетно смотрят на учителя Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В 2017 году Сергей создал танцевальный коллектив «Субботея» из людей разного возраста. В нем те, кто когда-то занимался танцами. Когда туда всё чаще стали приходить люди без опыта, появилась потребность в создании еще одного народного ансамбля. Так восемь месяцев назад появилась «Матаня». Там все ученики возраста 50+.

— Наверное, треть людей первый раз в жизни танцуют. Они мечтали танцевать, но в жизни не складывалось, не получалось. И вот я начинаю преподавать азы. Идея моя такая: только счастливый человек будет танцевать. Несчастный не будет. И вот я учу людей счастью.

К Сергею на танцы приходят преподаватели, воспитатели, бухгалтеры. Учитель объясняет, что главное — «творческое начало». Самой старшей ученице 69 лет. Наталья Пшеничникова 51 год проработала юристом. Говорит, что по памяти знает весь Трудовой кодекс. Но танцами заниматься оказалось сложнее.

— Я не думала, что так сложно будет запомнить танцевальные элементы. Во-первых, нужно слышать музыку. Одновременно нужно давать команду ногам, рукам. Возможно, где-то и голове. И для нашего возраста это очень хорошая зарядка. Нам сразу учитель говорит: «Вы зашли в зал, спинку ровно, чтобы у вас была третья позиция», — рассказывает Наталья Пшеничникова.

Все танцовщицы говорят, что им нравится подход Сергея к занятиям Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Еще одна ученица, 65-летняя Надежда Тищенко, больше 20 лет служила в органах внутренних дел. В 52 года она ушла на пенсию, стала заниматься фитнесом и танцами.

— Даже иногда приходится внучку оставлять и уезжать на танцы. Говорю: «Машенька, оставайся, я поеду на занятия! Это красота, это музыка! Это общение с преподавателем», — объясняет Надежда.

Так проходит подготовка перед выступлением Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Эмоции тоже отрабатывают Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«Я буду танцевать, пока ноги отваливаться не будут»

Когда у учеников возникают сложности, Сергей говорит, что важно дать возможность поверить в себя. Для этого начинали с простых элементов: «Я брал такой материал, который позволял быстро им помочь».

— Некоторые не понимали, где правая, где левая рука. Не говоря о координации. Не знали, как наступить, как руку открыть. К примеру, начинали двигаться переменным шагом по кругу. Добавляем руки — и уже ни у кого не получается. Потому что руки в своем ритме движутся, а ноги — в своем.

В таком составе коллектив ездил в Ялуторовск Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В конце ноября с коллективом Сергей ездил на первое выступление в Ялуторовске. Там танцоры показали зрителям номер с еврейским танцем «Хава Нагила». Но главная цель — не концерты.