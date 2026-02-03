«Сосиска — соседка, это похоже!»: как студент из Китая переехал в Россию и стал своим в деревне

Китайский Жорик очень любит Россию Источник: Chinesezhorik / T.me

Чжу Цзяхао, или, как его теперь называют, Жора, приехал в Россию 8 лет назад по программе студенческого обмена. Наша большая страна так понравилась молодому человеку, что он решил остаться здесь, после того как получил высшее образование и стал переводчиком. Сейчас Чжу учит россиян китайскому языку, написал книгу и ведет блог о жизни в России. MSK1.RU поговорил с ним о сходствах и различиях двух культур, кухне, китайском автопроме и многом другом. И удивились: у Чжу-Жоры оказался отличный русский юмор!

«Я приехал, посмотрел, и мне понравилось, и решил остаться в России, — так начинает Чжу Цзяхао свой рассказ. — У нас в университете были два направления по обмену — Англия и Россия. Но Англия, естественно, очень дорогая, и мы решили посмотреть Россию — поехали в Хабаровск, там развлекались целый месяц».

В России холодно! Источник: Chinesezhorik / T.me

Правда, с погодой китайской делегации не повезло: дело было ранней весной, и не привыкший к российским температурам Чжу сильно мерз после восточного побережья Китая.

«Это был апрель. Я помню, просто для меня холодно было, очень холодно! — не сдерживает эмоций Чжу. — В апреле обычно в Китае уже тепло, мы одеваем весеннюю одежду. В нашем городе уже +15−20, а в России в апреле еще снег. Я помню, -1 или -2 было, и очень удивился, что холодно. Я, конечно, взял с собой теплую одежду, но не рассчитывал на такой холод!»

«В Люблино, в принципе, комфортно»

В итоге Чжу выбрал университет на юге России и несколько лет учился в Ростове-на-Дону на переводчика, а потом — в Москве.

«Переехал в Москву, потому что это все-таки столица. У меня была такая мечта: каждый день видеть Красную площадь. И в итоге я приехал, но только пару раз там был, и всё, — улыбается Чжу. — Я жил в Люблино. Если ты не знаешь, какой он там: престижный, непрестижный, в принципе, там жить очень комфортно, нормально для нас, потому что общежитие там стоило прямо копейки. Я помню, общага стоила 600 рублей. На месяц! Там, короче, всё есть: магазин есть, метро есть, — вот мне это очень понравилось. А мне что еще надо в студенческое время?»

Чжу мечтал, что будет бывать на Красной площади каждый день. В реальность он посетил ее пару раз Источник: chinese_zhorik_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жора-Чжу за восемь лет в России отлично выучил русский и говорит очень бегло. Скажу сразу, текст интервью практически не пришлось править. Хотя признается, что язык дался ему ой как непросто: «Русский для нас непривычный язык. Мне кажется, азиатам сложнее всего даются русский язык и другие европейские, например французский. Было сложно, и сейчас тоже сложно. До сих пор каждый день узнаю что-то новое: слова, какие-то факты о России или русских традициях».

В деле постижения великого и могучего не обошлось и без курьезов. Однажды Чжу случайно обозвал соседку, сам того не желая.

«Было очень много смешных моментов. Мне сейчас приходит на ум одна очень ржачная история. Когда мы только приехали в Россию, нам очень понравилась здоровая сосиска в тесте, и мы ее часто покупали. И на одном уроке мы учили новое слово: соседка. Я не знаю, почему я перепутал эти слова, и когда увидел нашу соседку, то я к ней обратился как „сосиска“. Но „сосиска“, „соседка“ — они же очень похожи! Она на меня посмотрела и посмеялась. И потом я осознал, что сказал что-то не то».

Не обходятся без приколов и походы в кофейни Источник: Chinesezhorik / T.me

«Соленое, жирное и рыба внутри»

Кстати, не всякая российская еда пришлась по вкусу китайцу. Чжу признается, что некоторые продукты он просто не понимает.

«Уже началась адаптация, но когда я только приехал, я не очень понимал кефир. Ну такой именно, как йогурт, но без сахара, кислый и немножко соленый, — морщится Чжу. — И еще творог тоже не очень понимаю: вообще ни о чем, словно безвкусный! У нас в китайской кухне вкус более насыщенный. Там яркий перец, много приправы. А в русской кухне вкусы очень пресные, поэтому вы очень любите такой вкус молочный, сливочный и нежный привкус, который мы не очень понимаем».

Бутерброды — вкусно! Источник: Chinesezhorik / T.me

Зато он успел полюбить простую домашнюю кухню, например макарошки с сосиской или котлетой, если добавить чуть-чуть кетчупа, и бутерброды. А вот одно традиционное русское блюдо Чжу просто терпеть не может: был плохой опыт.

«Когда я только приехал в Россию, однажды зашел в магазин и увидел: в холодильнике что-то красивое продается. Такой оранжевый, красный, разные цвета. Я решил это пробовать — и мне наложили стаканчик. Я подумал, что это торт. И когда первый раз откусил, там было что-то соленое, жирное, и рыба внутри. Оказалось, что это не торт, а селедка под шубой. У меня такое ужасное впечатление было, и я больше не могу на селедку под шубой смотреть, просто ненавижу», — смеется Чжу.

И всё же по китайской еде он скучает, поэтому готовит любимые блюда дома либо выбирается куда-то поесть. Чжу рассказал, что в Москве на самом деле много китайских ресторанов, есть адаптированные для европейцев, есть рассчитанные на китайцев.

Со своей женой Чжу тоже познакомился в России, и в начале января у них родился ребенок. Поздравляем! Источник: Chinesezhorik / T.me

«Вместе есть оливье»

За 8 лет Жора перенял и российские традиции. Признается, что чаще отмечает Новый год с 31-го на 1-е и радуется длинным каникулам, хотя и про китайские праздники не забывает.

«Все же отдыхают, поэтому больше времени, чтобы праздновать российский праздник, — говорит он. — Мы берем хорошую традицию из китайского и выбираем хорошую российскую традицию, затем смешиваем всё. Допустим, у нас китайская традиция: мы любим дарить деньги на праздник. А еще мы готовим именно по праздникам блинчики, куличи. На Новый год обязательно нужно включить телевизор, смотреть „Иронию судьбы“ и слушать поздравление, и выпить шампанское под куранты. И вместе мы будем есть наше оливье».

И русские, и китайцы перед Новым годом закупают подарки Источник: Chinesezhorik / T.me

«Китайские вывески на японском ресторане»

В последние годы Чжу стал замечать, что Китай приходит в Россию.

«Каждый раз, когда я езжу на общественном транспорте, обязательно замечаю чьи-то сумки с китайскими надписями, или футболки с китайскими картинами, или где-то вывески на китайском языке, и даже надпись на ресторане на китайском языке, хотя это японский ресторан. Но всё равно приятно, — улыбается он. — Не скажу, это именно на каждом шагу, но китайского на самом деле очень много уже».

Самый русский китаец привык к российскому бездорожью Источник: Chinesezhorik / T.me

Больше всего бросается в глаза на российских улицах, конечно же, китайские машины. В отношении китайского автопрома у Чжу сдержанная позиция: «Раньше все китайцы считали, что свой автопром такой плохой, некачественный, нехороший. В последние 15 лет они реально начали выпускать очень хорошие автомобили. По ходу люди еще не полностью начали доверять своему, — считает он. — Раньше тоже считали, что японцы и корейцы не умеют машины делать, и вот время доказало, что они прямо очень-очень хорошие. Когда ты едешь на китайской машине, можно просто вызвать интерактивную помощницу и просто ей сказать, что делать. Раньше, если ты хочешь опустить окно, тебе надо кнопочку нажать, а сейчас новые автомобили китайские просто по команде сами опускают окно и поднимают. Это прямо вау!»

«Единственный минус: дороги плохие»

Довелось Чжу Цзяхао пожить и в настоящей русской деревне — у родителей жены. Он признается, что опыт был невероятный.

Чжу любит рыбалку Источник: chinese_zhorik_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Это вообще такое хорошее время! Я еще хочу в русскую деревню, — не скрывает Жора. — Китайские деревни всегда как мини-город, современные, но там немножко другое: все в своих квартирах просто живут. А вот русская деревня очень атмосферная! Там, когда ты проснешься, смотришь на небо, солнце, прямо тишина, петухи, коровы ходят, прямо очень-очень уютно. Там еще воздух чистый, но только единственный минус: дороги плохие. Мне кажется, это идеальное место для общения самому с собой, для поиска себя, для медитации».