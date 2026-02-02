«Вяжут даже парни, но никто не хвастается этим в соцсетях». Почему хобби наших бабушек стало трендом у зумеров

Позабытые увлечения стали снова мегапопулярными у молодого поколения Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Еще вчера зумеры листали ленту в соцсетях до бесконечности, а сегодня вяжут носки, вышивают крестиком, выращивают зелень и обсуждают закваску для хлеба. Хобби, которые мы привыкли считать «бабушкиными», внезапно вернулись.

«Большинство моих знакомых что-то делают своими руками. Например, очень многие вяжут. И даже парни. Но не ради того, чтобы потом хвастаться шапками в соцсетях, а для себя», — рассказал 18-летний москвич Михаил Морозов.

Почему поколение, выросшее на виртуальной реальности, тянется к спицам и дачным грядкам? MSK1.RU узнал у экспертов, откуда взялся этот тренд и надолго ли хватит зумеров.

«Бессознательно ищут контрсценарий»

Поколение Z, или зумеры, — это люди, родившиеся в период с конца 1990-х до начала 2010-х годов. Они выросли в мире цифровых технологий и постоянного информационного шума. На этом фоне еще заметнее выделяется их тяга к занятиям, которые еще недавно считались «устаревшими»: огородничеству, вышивке, гончарному и столярному делу, вязанию, кружевоплетению или ручному изготовлению игрушек.

«Это не просто ностальгия, а коллективный ответ на „травму ускорения“ цифровой эпохи, — считает психолог и психотерапевт Марина Грач. — Психика зумеров, перегруженная виртуальными контактами, клиповым мышлением и давлением „успешного успеха“, бессознательно ищет противоположный сценарий. Это своеобразная телесная терапия».

В мире, где можно купить всевозможную одежду или игрушки в магазинах, сделанные вручную вещи приобретают особую ценность Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Через вязание, столярное дело или работу в саду зумеры закрывают базовые психологические потребности, так называемый фундаментальный голод:

голод по структуре — когда важен четкий, предсказуемый результат;

голод по признанию — возможность получить конкретную оценку своего труда и сказать, что это сделано своими руками;

голод по стимуляции — не информационной, а тактильной, через работу с деревом, тканью и землей.

«Ручной труд дает осязаемый результат»

Зумеры живут в постоянной цифровой стимуляции и перегружены зрительными, но не реальными впечатлениями. Поэтому в последние годы ощущается их протест против тотальной онлайн-жизни. Цифровой детокс, отказ от бесконечного листания ленты, ограничение времени в соцсетях — всё это уже не редкие практики, а социальная норма.

«Бабушкины» хобби дают ощутимый результат Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Ручной труд становится альтернативой компьютерным играм и бесконечному пребыванию в Сети, а также способом замедлиться: монотонные, повторяющиеся действия работают как естественная саморегуляция нервной системы.

«Зумеры выросли среди фильтров, виртуальных образов и алгоритмов, которые формируют новостную ленту. Увлечение „бабушкиными“ хобби — это не бегство в прошлое, а осознанный выбор, — считает культуролог и преподаватель Санкт-Петербургского государственного института культуры Надежда Александрова. — Ручной труд дает осязаемый результат: посаженное растение вырастает, деревянный дом стоит и радует своего владельца, а связанную вещь можно надеть или подарить. Это возвращает чувство реальности и значимости собственных усилий».

«Напрямую снижает тревожность»

Поколение Z выросло в мире хронической нестабильности: постоянные кризисы, ускорение жизни, отсутствие долгосрочных гарантий в профессии, финансах, отношениях. В таких условиях психика перестает опираться на абстрактные обещания и ищет что-то осязаемое.

«Грядка, ткань, нитка, дерево, глина дают предсказуемый результат: если ты вложился, что-то вырастет, получится, сложится. Это напрямую снижает тревожность, потому что возвращает ощущение устойчивости, — объясняет практический психолог и основатель центра психологии „Время жить“ Наталья Айринг. — Есть и еще один важный момент — ощущение контроля. Когда ты выращиваешь помидор, вышиваешь узор или делаешь игрушку, ты видишь прямую связь между своим действием и результатом. Для поколения, выросшего в мире, где усилия не всегда приводят к успеху, а правила постоянно меняются, этот опыт критически важен».

Работа в радость, без начальников, планов и KPI Источник: Маргарита Власкина / E1.RU

Хобби всё чаще становится территорией без отчетов, дедлайнов и гонки за результатом — зоной, где не нужно быть эффективным или лучшим. Здесь можно делать что-то просто ради удовольствия, без внешней оценки и давления. При этом такие занятия всё чаще выходят за рамки досуга и трансформируются в источник дохода.

«То, что раньше воспринималось исключительно как „бабушкино занятие“, сегодня легко монетизируется, — комментирует психолог и кандидат экономических наук Милана Орехова. — Авторские игрушки, вязанные аксессуары, предметы декора, handmade-бренды — всё это востребовано рынком. Для зумеров важно, чтобы деятельность имела смысл, удовольствие и потенциальную экономическую ценность. И ручной труд удачно соединяет все три компонента».

«Не противопоставляют огород и нейросети»

Также зумеры всё чаще смотрят на мир через призму экологического мышления. Для них важен более бережный способ взаимодействия с окружающей средой.

«Поколение Z гораздо острее реагирует на темы устойчивого развития и осознанного потребления. Самодельные игрушки, одежда ручной работы, выращенные своими руками продукты воспринимаются как альтернатива массовому производству и чрезмерному потреблению. Старинные ремесла здесь оказываются неожиданно современными», — добавляет Надежда Александрова.

В своих увлечениях зумеры активно используют достижения прогресса Источник: Маргарита Власкина / E1.RU

При этом важно подчеркнуть: это не шаг назад и не отказ от технологий . Зумеры используют «бабушкины» хобби как способ замедлиться и обрести психологическую устойчивость, сохраняя при этом связь с современным миром.

«Зумеры не противопоставляют огород и нейросети, вышивку и стартапы, дом из дерева и удаленную работу. Они пытаются интегрировать и найти баланс между прогрессом и человечностью, — подчеркивает Наталья Айринг. — Поэтому хобби „как у бабушки“ — это не романтизация прошлого. Это психологический ответ поколения на перегруженный, нестабильный и слишком быстрый мир. Когда внешний мир не дает опоры, человек начинает создавать ее своими руками».