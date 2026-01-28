НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Культура «Был самым молодым, легким и „раздолбайским“». Как в Москве простились с режиссером Александром Олейниковым: репортаж

«Был самым молодым, легким и „раздолбайским“». Как в Москве простились с режиссером Александром Олейниковым: репортаж

Многие друзья и коллеги режиссера выступили с траурными речами

61
Александр Олейников отметил в октябре 60-летний юбилей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександр Олейников отметил в октябре 60-летний юбилей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Александр Олейников отметил в октябре 60-летний юбилей

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

28 января на Троекуровском кладбище в Москве простились с известным телеведущим и режиссером Александром Олейниковым. Он умер на 61-м году жизни, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

На прощание с Олейниковым пришли его друзья, коллеги и поклонники. Некоторые уже на подходе к траурному залу не могли сдержать слёз. Многие несли букеты цветов, чтобы возложить их у гроба телеведущего. MSK1.RU рассказывает, как прошло прощание с режиссером.

Одним из первых на церемонию прощания пришел певец Дмитрий Маликов с букетом красных роз. Он ничего не успел сказать журналистам и быстро прошел в зал.

На прощание с Олейниковым пришел певец Дмитрий Маликов

Источник:

Индира Лебедева / StarHit

Также у траурного зала появилась певица Лариса Долина. Она рассказала, что всегда чувствовала себя комфортно в компании Александра Олейникова. В последний раз она виделась с Олейниковым на юбилее вдовы актера Александра Абдулова Юлии.

«Он так любил жизнь и воплощал ее в полном объеме. Он заряжал всех своей энергией — просто учебник по тому, как надо жить. Он всегда везде всё успевал, придумывал такие интересные проекты и всегда везде успевал быть», — рассказала певица журналистам.

По словам Долиной, Олейников стал для нее хорошим другом.

«Саша Олейников стал моим другом, не очень близким, но другом по духу, по отношению к жизни, по отношению к профессии. Это, конечно, невосполнимая утрата, потому что талантливых людей много, но так, чтобы они были такими светлыми еще, кроме всего прочего, мало», — подытожила она.

Его все любили, он всех любил.

Лариса Долина

певица
Лариса Долина призналась, что Олейников стал для нее хорошим другом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛариса Долина призналась, что Олейников стал для нее хорошим другом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Лариса Долина призналась, что Олейников стал для нее хорошим другом

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актер Константин Плотников (известный по роли Горшка в сериале «Король и Шут») успокаивал свою возлюбленную Дарью Олейникову, которая оплакивала папу. Во время траурной процессии она рассказала, как мало времени они провели вместе с отцом.

«Он не водил меня в детский сад, не забирал из школы. У меня нет детских фотографий с ним. Мы много лет не знали друг о друге. Но 13 лет и 3 месяца назад мы встретились и стали семьей», — сказала на прощании с отцом Дарья.

Старшую дочь Олейникова утешал ее возлюбленный — актер Константин Плотников

Источник:

Индира Лебедева / StarHit.ru

Продюсер Александр Митрошенков рассказал, что Олейников всегда был добрым и обаятельным человеком.

«Меня это навсегда потрясло. Один раз я должен был с ним встретиться, поговорить про дела. А он говорит: „Ты извини меня, можно я буду со своим другом?“ Я ответил: „Да, конечно“. К моему удивлению, этим другом оказался знаменитый режиссер Говорухин. И конечно, я бы с Сашей с удовольствием тогда поговорил про дела. Но это была такая интересная встреча и с Говорухиным», — рассказал продюсер.

И вот это умение дружить, быть полезным, талантливым — это, конечно, редкая черта. Для меня он запомнился таким жизнерадостным, всегда улыбался.

Александр Митрошенков

продюсер

Александр Митрошенков вспомнил, каким человеком был Олейников

Источник:

Индира Лебедева / StarHit.ru

Некоторые коллеги и друзья телеведущего произносили трогательные речи на прощании с Олейниковым. Глава Первого канала Константин Эрнст вспомнил, как увиделся с ним в последний раз. Это произошло на прощании с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким.

«Он подошел ко мне. Мы обнялись, ничего не сказав друг другу. Че говорить? И так всё было ясно, — вспоминал Эрнст. — И в страшном сне я не мог представить, что спустя каких-то 10 дней я буду стоять здесь. Не в обиду присутствующим, я половину из вас могу представить в этой обстановке, а Сашку — нет. До сих пор нет».

Потому что он был всегда самым молодым, самым легким, самым остроумным, самым «раздолбайским», и точно смерть не имела к нему никакого отношения.

Константин Эрнст

гендиректор Первого канала

На церемонии Константин Эрнст некоторое время постоял у гроба Олейникова, перекрестился и положил руку на его тело, после чего вернулся на свое место.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Константин Эрнст рассказал, что до сих пор не может поверить в смерть Олейникова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКонстантин Эрнст рассказал, что до сих пор не может поверить в смерть Олейникова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Константин Эрнст рассказал, что до сих пор не может поверить в смерть Олейникова

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сильную речь произнес и режиссер Федор Бондарчук. Он рассказал, что смерть Олейникова наступила внезапно. Никто из близких до сих пор не может поверить в произошедшее.

«Саша сейчас смотрит на нас и наверняка шутит. Придумывает какую-то свою очередную небесную программу. То, как он ушел, это странно. Никто поверить не мог. Просто взял и выключился, — тяжело произнес он. — Он был ярким представителем золотого века телевидения, это правда. Саша, до встречи».

Федор Бондарчук | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUФедор Бондарчук | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Федор Бондарчук

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Также на прощании с Александром Олейниковым заметили актеров Александра и Екатерину Стриженовых, депутата и телеведущего Петра Толстого, Михаила Швыдкого и художника Никаса Сафронова.

Петр Толстой пришел на прощание с Александром Олейниковым | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПетр Толстой пришел на прощание с Александром Олейниковым | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Петр Толстой пришел на прощание с Александром Олейниковым

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Михаил Швыдкой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМихаил Швыдкой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Михаил Швыдкой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Александр и Екатерина Стриженовы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександр и Екатерина Стриженовы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Александр и Екатерина Стриженовы

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Никас Сафронов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНикас Сафронов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Никас Сафронов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Постамент, на котором лежал гроб, был усыпан белыми и красными цветами. Рядом выставили венки — от Академии российского телевидения, Андрея Малахова, от детей и родных и разных семей. Маргарита Симоньян тоже прислала цветы — венок подписан так: «От Маргариты и Тиграна».

Родные, друзья и коллеги Олейникова прислали множество венков | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРодные, друзья и коллеги Олейникова прислали множество венков | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Родные, друзья и коллеги Олейникова прислали множество венков | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРодные, друзья и коллеги Олейникова прислали множество венков | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Родные, друзья и коллеги Олейникова прислали множество венков | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРодные, друзья и коллеги Олейникова прислали множество венков | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После окончания церемонии гроб с телом Александра Олейникова вынесли из траурного зала. Во главе колонны несли черно-белую фотографию телеведущего. Несмотря на сильный снегопад, многие не спешили расходиться и проводили его в последний путь.

После церемонии прощания гроб увезли на кладбище | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПосле церемонии прощания гроб увезли на кладбище | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После церемонии прощания гроб увезли на кладбище

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

После церемонии прощания гроб увезли на кладбище | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПосле церемонии прощания гроб увезли на кладбище | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

После церемонии прощания гроб увезли на кладбище

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Родственники Александра Олейникова решили не оставаться на похороны и уехали. К могиле большой группой шли его друзья и коллеги. Телеведущего похоронили на 34-м участке, неподалеку от могилы мужа Дианы Гурцкая — Петра Кучеренко.

Около деревянного креста установили фотографию Олейникова и табличку с датами рождения и смерти. Могилу обложили еловыми ветками и засыпали букетами цветов. Рядом поставили памятные венки, а кто-то поставил рядом с ней две бутылки водки.

Александра Олейникова похоронили на 34-м участке Троекуровского кладбища | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександра Олейникова похоронили на 34-м участке Троекуровского кладбища | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Александра Олейникова похоронили на 34-м участке Троекуровского кладбища | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександра Олейникова похоронили на 34-м участке Троекуровского кладбища | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Александра Олейникова похоронили на 34-м участке Троекуровского кладбища | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександра Олейникова похоронили на 34-м участке Троекуровского кладбища | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Александра Олейникова похоронили на 34-м участке Троекуровского кладбища | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександра Олейникова похоронили на 34-м участке Троекуровского кладбища | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Александра Олейникова похоронили на 34-м участке Троекуровского кладбища | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександра Олейникова похоронили на 34-м участке Троекуровского кладбища | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Александра Олейникова похоронили на 34-м участке Троекуровского кладбища | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександра Олейникова похоронили на 34-м участке Троекуровского кладбища | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В сентябре Олейников посетил прощание с телеведущим Тиграном Кеосаяном, а до этого — с режиссером Юрием Морозом. Тогда он рассказывал, что оба вместе «много что сотворили», не успели только поссориться.

Арина МайороваАрина Майорова
Арина Майорова
Корреспондент
