В популярные в Ярославле музеи сделают бесплатный вход. В чем нюанс

В популярные в Ярославле музеи сделают бесплатный вход. В чем нюанс

Публикуем расписание экскурсий

Акция будет действовать всего лишь один день | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Акция будет действовать всего лишь один день

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В воскресенье, 25 января, Ярославский музей-заповедник отпразднует 161-й день рождения. В честь праздника в учреждении сделают бесплатными экспозиции музея-заповедника, музея боевой славы, мемориального дома-музея Л. В. Собинова, музея «Космос» в поселке Никульское.

«На территорию и большинство выставок/экспозиций необходим общий билет. На экскурсии, кинопоказы и экспозицию „Сокровища Ярославля“ (12+) надо оформить отдельные билеты. Сделать это можно в кассах музея-заповедника или онлайн», — прокомментировали в музее-заповеднике.

Бронирование билетов осуществляется на сайте Ярославского музея-заповедника.

Программа

По общему билету будут доступны территория, постоянные экспозиции и новая выставка «Топоры и медведи».

  • 09:00 — 20:00 — территория;

  • 12:00 — колокольные звоны;

  • 10:00 — 18:00 — экспозиции «История Ярославского края XVI–XVIII вв.» (0+), «Слово о полку Игореве» (6+), выставки «Ярманка» (0+), «Трапеза по-ярославски» (0+), «Ярославский электротеатр. Начало XX века» (6+), «1914 — 1918: истории людей забытой войны» (6+);

  • 10:00 — 20:00 — выставка «Топоры и медведи» (0+).

По отдельному билету:

  • 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30 — экспозиция «Сокровища Ярославля» (12+);

  • 11:00, 14:00 — «Церковь Иоанна Предтечи, что в Толчковой слободе» (12+), документальный фильм в зале «Классика»;

    12:00, 15:00 «Росписи Спасо-Преображенского собора» (12+), репортаж о результатах фотофиксации фресок собора.

Кроме того, будут доступны экскурсии, на них также можно записаться по отдельным билетам:

  • 10:30, 16:00 — экскурсия по экспозиции «История Ярославского края XVI–XVIII вв.» (12+);

  • 11:00, 16:30 — экскурсия по экспозиции «Слово о полку Игореве» (12+);

  • 11:30, 12:30, 14:30 –экскурсии по территории музея;

  • 12:00 — экскурсия для семейного посетителя по выставке «ЯрмаНка»(6+);

  • 13:00, 15:00 — экскурсия по выставке «1914 — 1918: истории людей забытой войны» (6+));

  • 13:30, 17:00 — экскурсия по выставке «Сокровища Ярославля» (12+);

  • 14:00, 16:30 — экскурсия по выставке «Топоры и медведи» (12+).

Как бесплатно попасть в музей

Мемориальный дом-музей Л. В. Собинова (ул. Собинова, 25)

  • 10:00 — 18:00 — посещение музея (0+);

  • 12:00 — показ фильма «Леонид Собинов. Поэт на сцене, поэт в жизни…» (12+);

  • 13:30 — презентация картины А. А. Мукосей «Дача Л. В. Собинова в Красной Поляне» (12+);

  • 15:00 — «Музыка эпохи. Вениамин Баснер» (12+), экскурсия на выставке к 100-летию со дня рождения композитора.

Музей боевой славы (ул. Угличская, 44а)

  • 10:00 — 18:00 — посещение музея (6+);

  • 12:00 — лекция «900 дней. Малоизвестные стороны блокады Ленинграда» (12+);

  • 14:00 — «Генерал Мороз», рассказ о влиянии русских морозов на ход военных сражений в 1812 и 1941 годах (12+).

Музей «Космос» (поселок Никульское)

  • 13:00 — 20:00 посещение музея (0+);

  • 14:00 — экскурсия по экспозиции музея (6+).

Ранее мы также публиковали афишу концертов в Ярославле в январе.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Комментарии
6
26 минут
Там смотреть нечего. Зашёл, поднялся на колокольню, спустился, всё больше ничего нет. Что до экспозиции музея, состоит из не имеющего ценности мусора
Гость
1 час
Бесплатные билеты — это, конечно, хорошо, но хотелось бы больше информации о том, что именно входит в общий билет.
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем