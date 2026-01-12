НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -14

5 м/c,

с-в.

 751мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Уходит директор ДГХ
История ТРК «Альтаир»
Какие социальные объекты откроют
В центре города закрывается ресторан
Как выглядел советский Ярославль
Культура «Я прошу вас всех помолиться за нее»: Максим Фадеев трогательно простился с мамой

«Я прошу вас всех помолиться за нее»: Максим Фадеев трогательно простился с мамой

Она умерла в возрасте 78 лет

288
Поклонники всегда отмечали, что Фадеев очень похож на маму | Источник: Максим Фадеев / Vk.comПоклонники всегда отмечали, что Фадеев очень похож на маму | Источник: Максим Фадеев / Vk.com

Поклонники всегда отмечали, что Фадеев очень похож на маму

Источник:

Максим Фадеев / Vk.com

Начало года у Максима Фадеева началось с трагедии: из жизни ушла его мама Светлана Фадеева. Продюсер не так часто делится подробностями о своей семье и личной жизни, но в этот раз не смог сдержать эмоции и попросил помолиться о самом близком для него человеке.

— Сегодня я простился с моей мамой. В последний раз. Я прошу вас всех помолиться за нее от чистого сердца (имя при крещении — Фотинья). Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь — на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама, — написал Фадеев в своем блоге.

Мама продюсера, Светлана Петровна, всю жизнь проработала музыкальным руководителем хора во Дворце культуры в Кургане. Она всегда очень любила петь и покоряла людей своим сильным голосом. Страсть к музыке передалась и Фадееву. Именно благодаря ей он с детства занялся творчеством, регулярно ходил в музыкальную школу, а повзрослев, начал писать песни.

В 2024 году к 8 Марта продюсер поделился, что под его руководством мама записала и выпустила первую в своей жизни песню — «Солнышко». Ей тогда было 74 года.

Источник:
Максим Фадеев / Vk.com

— Всю жизнь хватало времени на всех, но не на нее. Исправим! — честно признался тогда продюсер.

ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Смерть Похороны Максим Фадеев
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Интересно, какие были отношения в семье, что привело к такой утрате?
Гость
1 час
Сочувствую Максиму в эту трудную минуту. Потери близких — это всегда тяжело.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем