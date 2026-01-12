«Я прошу вас всех помолиться за нее»: Максим Фадеев трогательно простился с мамой

Поклонники всегда отмечали, что Фадеев очень похож на маму Источник: Максим Фадеев / Vk.com

Начало года у Максима Фадеева началось с трагедии: из жизни ушла его мама Светлана Фадеева. Продюсер не так часто делится подробностями о своей семье и личной жизни, но в этот раз не смог сдержать эмоции и попросил помолиться о самом близком для него человеке.

— Сегодня я простился с моей мамой. В последний раз. Я прошу вас всех помолиться за нее от чистого сердца (имя при крещении — Фотинья). Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь — на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама, — написал Фадеев в своем блоге.

Мама продюсера, Светлана Петровна, всю жизнь проработала музыкальным руководителем хора во Дворце культуры в Кургане. Она всегда очень любила петь и покоряла людей своим сильным голосом. Страсть к музыке передалась и Фадееву. Именно благодаря ей он с детства занялся творчеством, регулярно ходил в музыкальную школу, а повзрослев, начал писать песни.

В 2024 году к 8 Марта продюсер поделился, что под его руководством мама записала и выпустила первую в своей жизни песню — «Солнышко». Ей тогда было 74 года.

Источник: Максим Фадеев / Vk.com