«Час времени будет стоить копейки»: чем живут и как зарабатывают ярославские художники

Какие возможности есть для художников в Ярославле Источник: Артем Бауман / 76.RU

С восьми лет Анастасия Рябчикова держит в руке кисть. Именно в этом возрасте она пошла в художественную школу. Сейчас ярославна заканчивает 4-й курс художественного училища. В этом интервью обсуждаем, чем зарабатывают на жизнь художники и как они преодолевают творческий кризис.

С чего всё началось

По словам Анастасии, путь к искусству ей указали родители. Именно они заметили в ней художественные способности с раннего детства. Так, еще совсем маленькая девочка (учитывая, что в художественную школу дети идут на четыре года позже, чем Анастасия) начала свой творческий путь.

После 9-го класса студентка попробовала поступить в Ярославское художественное училище. Но мечте не удалось сбыться. Ярославна постаралась переключиться на другую деятельность, но через год сдалась, вновь решив попробовать поступить в училище.

При поступлении в художественное училище необходимо сдать творческий экзамен Источник: Артем Бауман / 76.RU

Отбор предполагает сдачу трех дисциплин: живопись, рисунок и композицию. На экзамены дается пять дней. После каждого испытания какое-то количество абитуриентов выбывает. В год всего набирают 30 человек, в каждой группе по 10.

«Провалилась и решила всё бросить. Больше этим не хотелось заниматься, „гиблое дело“. Но спустя время поняла, что жизнь кажется пустой. Решила вернуться к истокам», — поделилась Анастасия.

Сейчас самым сложным в своей деятельности художница считает совмещение творчества и работы. Когда хобби становится способом заработка, отдушина может пропасть.

Сохранить настрой — это большого стоит. Это наверняка половина от всех трудностей. Сохранить любовь к тому, что ты делаешь. Анастасия Рябчикова ярославская художница

Как организовать свою выставку в Ярославле

Художественное училище

О выставках в художественном училище студентка узнала от выпускников. Они рассказали, что раньше часто организовывали показ своих работ.

«Так этим загорелась еще в момент поступления. Вот поступлю — устрою! Когда поступила, столкнулась с тем, что инициатива тяжело развивается. За четыре года никого к себе не получилось присоединить, организую индивидуально», — поделилась Анастасия.

Художница поделилась своими фотографиями за работой Источник: Анастасия Рябчикова Работы выстраиваются из тысячи мазков Источник: Анастасия Рябчикова

Приглашения от профессиональных художников

Помимо индивидуальных студенческих проектов, ярославна участвует в выставках с художниками, которые уже реализовались в профессии. Так, Анастасия выставляет свои работы в Тутаеве.

«Я пошла к педагогу из Тутаева, он художник городского клуба. Это было как раз тогда, когда не получилось поступить в училище. Я училась рисовать заново, тогда же в Тутаеве меня пригласили поучаствовать в выставке», — вспоминает студентка.

Работы Анастасии выполнены масляными красками Источник: Артем Бауман / 76.RU

С Тутаевской выставки начался путь героини. Сейчас, спустя пять лет, она вновь выставляет здесь свои работы, только теперь участвует самостоятельно и с большим количеством картин.

«Можно сказать, я участвую в выставках, потому что у меня есть знакомые», — отметила девушка.

Помощь от Союза художников

Союз художников помогает авторам показать свои работы. Так, в выставочном зале на улице Максимова (рядом с Волковским театром) был организован показ работ, в котором приняла участие ярославская студентка.

«Я выставила четыре работы. У такой выставки большой плюс — есть возможность указать цену под своей работой. Люди могут посмотреть название работы, кто сделал, за сколько продают. Покупатель связывается с администрацией, а художник без проблем продает свою картину», — рассказала Анастасия.

Тем не менее заработать на организации выставки довольно тяжело. Как признается художница, выставки в основном нужны, чтобы показать себя и свои работы, а не извлечь прибыль.

Выставки больше забирают денег, чем приносят. Анастасия Рябчикова ярославская художница

Как художники продают свои работы

В основном Анастасия Рябчикова выставляет свои работы на продажу через «Авито». Вживую картины ярославских творцов можно приобрести в «Лавке художника» (от Союза художников). Еще вариантом для продажи являются социальные сети.

Художники могут продавать как свои готовые работы, так и выполнять картины на заказ. Анастасия отметила, что с заказами работать бывает довольно трудно.

«Надо представить подготовительные эскизы, которые так-то тоже включаются в стоимость. Но тогда у людей не хватает денег на то, чтобы воспользоваться услугой. Ты снисходительно относишься, входишь в положение, подготавливаешь эскизы бесплатно. А тебе говорят: „Вы не понимаете мою фантазию!“», — рассказала героиня.

С помощью красок художники могут изобразить свет Источник: Артем Бауман / 76.RU

По словам художницы, лучшими покупателями являются те, кто доверяет творцу. В таких заказах обозначается: «Сделай, как ты умеешь».

«Такой заказ приятный, потому что от тебя сразу ожидают то, что ты можешь сделать. Здесь не надо повторять чью-то работу», — поделилась художница.

Выгодно ли быть художником

Какие расходы у художников

Ярославна отметила, что больше всего денег уходит на оформление. Здесь необходимо потратиться на хорошую раму. Для маленькой работы заплатить придется почти 2000 рублей, для больших по размеру работ — цены соответственно будут выше.

«Дорого выходит оформлять графику. Масляные работы еще как-то стерпят грубый материал, а графические любят тонкость, нежность, аккуратность, тут уже не сэкономишь на оформлении», — рассказала художница.

Подсчитать расходы в месяц — задача непростая. Материалы заканчиваются неравномерно, поэтому суммы тратятся постоянно разные. В среднем художники тратят около 10 тысяч рублей в месяц.

«Бывает, что тюбики закончились разом, идешь в магазин и там оставляешь 7000 рублей. А бывает, в течение месяца купишь один тюбик и на огрызках карандашей живешь, потратив 1000 рублей», — подсчитала студентка.

Работа может писаться от нескольких часов до нескольких месяцев Источник: Артем Бауман / 76.RU

Самым большим расходом для художницы является личное время. Поскольку работу можно писать бесконечно и она всё равно не будет нравиться.

«Материалы не так сильно расходуются, как время. Чтобы работа не стоила слишком дорого, ты должен написать ее за определенное количество часов. Но так часто не получается. Работа, которая стоит 5000 рублей, может писаться несколько месяцев. Тогда час времени будет стоить копейки», — отметила Анастасия.

Какой доход у художников

Самой дорогой работой Анастасии была картина 60 на 80 сантиметров. Покупатель приобрел ее за 7000 рублей. Но девушка признается, на постоянной основе живопись довольно трудно продать.

«Покупательная способность в плане искусства не такая большая. Люди не готовы тратить большие деньги. Обычно картины приобретают для подарка. Но на них некоторые художники выставляют цены под 30–40 тысяч рублей. Люди не могут позволить себе купить подарок за такую сумму, они обращаются к другой ценовой категории, как раз таки это студенты или художники, которые делают маленькие работки», — поделилась Анастасия.