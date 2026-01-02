Умер актер из фильмов «Адмиралъ» и «Боец». Вы наверняка видели его шоу на НТВ

Умер актер Андрей Хорошев. Он известен по ролям в таких фильмах, как «Адмиралъ» и «Боец». Артисту было 66 лет.
Хорошев родился в 1959 году в городе Олёкминск в Якутии. В 1990 году он окончил режиссерское отделение ВГИКа. В начале карьеры будущий актер занимался подводными съемками для программы «Клуб кинопутешественников», а также работал археологом.
Также Хорошев снимал рекламные ролики. Его таланты проявлялись по-разному. Так, однажды он стал автором изобразительной стилистики и оператором-постановщиком фильма-балета «Саломея». В другом случае артист стал художественным руководителем телешоу «Перехват» на НТВ. Он же придумал и снял для канала экшен-шоу «Телеспецназ».
Хорошев разработал технологии специальных съемок на большой скорости. При этом всём он как актер успел сняться в десятке фильмов.
«Последние годы жил в Якутске. Занимался телепроектами, снял цикл передач „Искатели Якутии“. В 2016 году был назначен уполномоченным по туризму в Якутии. Один из тех, кто продвигал проект восстановления исторического памятника „Шахта Шергина“. Делал многое для развития туризма в Якутске», — пишет портал «Кино-Театр.ру». Он же сообщил о смерти актера.