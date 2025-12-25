«Маме я обязана всем»: личная жизнь и главная любовь Веры Алентовой

Главная роль актрисы во многом перекликается с ее собственной судьбой Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, студия «Мосфильм», 1979 год

Со стороны выглядело, что жизнь актрисы Веры Алентовой — сплошная сказка и повод для зависти. Природная красота, которую оценили даже в Голливуде, успешный муж, популярность и связи — о чем еще можно мечтать. Однако постепенно Алентова теряла всё это одно за другим, но смиренно сносила удары, пока очередной не оказался для нее смертельным.

«Мама не хотела, чтобы я становилась актрисой»

Вера Валентиновна рано узнала, что такое утрата и нищета. Алентова родилась в военное время. Когда малышке не исполнилось и четырех лет, ее отец слег из-за болезни и не смог больше встать, его скосил туберкулез.

Алентову воспитывала мама. Полагаться можно было только на саму себя, поэтому женщина бралась за любую работу и научила Веру всему, что умела сама.

Как бы женщина ни старалась, семья жила очень бедно, и иногда для Веры были роскошью не только игрушки, но и обычная еда. Однако голодное и тяжелое детство совсем не сломило Веру, а лишь заставило мечтать о большем. Она захотела быть актрисой: красивой, успешной, богатой, которая купается в аплодисментах и не знает невзгод.

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (12+), «Россия 1», 2020 год

Умудренная жизнью мать не поддерживала фантазии дочери. И считала, что актеров много, а состоявшихся — единицы, и не факт, что Алентова сможет стать одной из них. Она надеялась, что девочка одумается и станет доктором.

— Мама не хотела, чтобы я становилась актрисой… Но если бы я не стала актрисой, то была бы самым несчастным человеком не свете, занимаясь не своим делом, — говорила в одном из интервью Вера.

Чтобы не расстраивать маму, Алентова всё же подала документы в медицинский, но сознательно с треском провалила экзамены. Параллельно с этим она прошла прослушивание в местный Алтайский драматический театр, куда ее взяли. Вера до конца жизни помнила, как рассказывала об этом маме.

— Мама, у меня две новости: одна хорошая, другая не очень. Я недобрала баллов и не поступила в медицинский. Но! Меня приняли во вспомогательный состав Алтайского драматического театра, — с гордостью сообщила Вера.

Похвалы и радостных криков Алентова так и не услышала. Вместо этого мама лишь упрекнула, что жизнь в массовке — не предел мечтаний. И если Вера хочет стать актрисой, должна ехать в Москву.

— Поступай в театральный институт. Если ты талантлива, возьмут с распростертыми объятиями, а если бездарна — нечего делать в театре, — заключила мама Веры.

Девушка собрала вещи и в 1961 году двинулась в столицу, где со второй попытки ее взяли во МХАТ.

«Очень утомляет — бездомье, безденежье, студенческий быт»

В театральном институте Вера встретила Владимира Меньшова и сразу в него влюбилась. Не прошло и года, как они сыграли студенческую свадьбу, а в 1969 году у них родилась дочка Юля.

Источник: Юлия Меньшова / T.me

Семейная жизнь давалась Алентовой с трудом. Первое время они могли позволить себе только комнату в общежитии и едва сводили концы с концами. С каждым годом взаимных претензий копилось всё больше.

— Общежития длились очень долго… Да, это очень утомляет — бездомье, безденежье, студенческий быт. Да и обиды всё равно накапливаются. Тогда, когда решился жилищный вопрос, мне дали квартиру, а Володя начал сниматься и могли появиться деньги, мы решили расстаться, — признавалась Вера.

Четыре года каждый жил своей жизнью. Вера играла в Пушкинском театре и делала свои первые шаги в кино, Владимир снимался и задумывался над тем, чтобы создать что-то свое. При этом, как рассказывала Алентова, жаловаться на отношения с мужем ей не приходилось, и они остались добрыми друзьями.

Супругов свела снова встреча в Орле. Оба они приехали туда по делам, и Вера не хотела лишний раз видеться, однако судьба решила всё за нее.

Источник: кадр из программы «Судьба человека» (12+), «Россия 1», 2020 год

— Когда мы встали в Орле на остановке, Юля, глядя в окно, сказала: «А здесь мой папочка». И я поняла впервые, что вообще-то нас трое. И у меня встал ком в горле. Я подумала: «Господи, Боже мой, это ведь я не знаю, что такое папа и зачем он нужен, а для нее, наверное, папа важен так же, как и мама», — поняла актриса.

После этого случая Вера и Владимир больше никогда не расставались. Именно Алентова стала главной музой Меньшова в его оскароносном фильме «Москва слезам не верит» (18+). Актриса до конца жизни считала день, когда муж вышел на сцену за статуэткой, — одним из самых счастливых в ее жизни.

Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, студия «Мосфильм», 1979 год

— День, когда я поступила в Школу-студию при МХТ, был абсолютно счастливым днем — первым осознанным. Когда у меня родилась Юля — это второй день. Ощущение собственнической силы, я дала миру новую жизнь, возможно, гениальную, и мир ждут новые открытия. И третий день абсолютного счастья — это день присуждения «Оскара» фильму «Москва слезам не верит», — перечисляла Вера.

«Мамы больше нет»

После премьеры фильма «Москва слезам не верит» Владимир и Вера больше никогда не жили как прежде. Нищета, теснота — всё навсегда осталось в прошлом. Актриса играла в кино, театре и радовалась, когда дочь решила пойти по их с мужем стопам и связать свою жизнь с искусством.

Источник: Виктор Лисицын / ИТАР-ТАСС

Первый тяжелый удар в ее жизни произошел в 10-е годы. Женщина никогда не скрывала, что ради того, чтобы продлить красоту и молодость, обращается к пластическим хирургам. Каждое вмешательство проходило удачно, пока один из врачей не предложил новую методику.

— Он вкалывает ваш собственный жир вам в лицо и считает, что стареющему лицу это на пользу… Чтобы его не обижать, я сказала: «Ну, может быть». Доктор понял эти слова по-своему: он решил, что я на его уговоры согласилась, и вколол мне чертов жир в лицо. Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть, — сокрушалась актриса.

Источник: Артем Геодакян / ТАСС

Вера Валентиновна пыталась вернуть всё как было. Она обращалась к докторам, делала массажи, но ничего не помогало, сгустки не рассасывались. Полностью восстановиться актриса так и не смогла.

Источник: Александр Куров / ТАСС

В 2021 году оказалось, что есть конец не только у красоты, но и у семейного счастья. Алентова вместе с Меньшовым тяжело переболели коронавирусом. Если актриса смогла выкарабкаться, у режиссера пошло осложнение и он умер.

Вера Валентиновна тяжело переживала уход супруга и до конца не могла поверить, что его больше нет.

— Он не ушел, мы всё равно вместе, и разговариваем: я всё ему рассказываю… Он всё равно никуда не ушел из нашей жизни — ни из моей, ни из Юлиной, — со слезами на глазах говорила актриса.

Всё, к чему Алентова так долго шла и что с таким трепетом оберегала много лет, ушло от нее. С каждым годом ей становилось всё хуже, она повторно перенесла коронавирус, ее здоровье стремительно ухудшалось. После очередного потрясения, смерти актера Анатолия Лобоцкого, ее сердце не выдержало, и она умерла прямо на похоронах друга.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

— Мамы больше нет. Теперь они вместе, — коротко написала в своих социальных сетях Юлия Меньшова.

«Маме я обязана всем»

Спустя жизнь Вера признавалась, что мама — главный человек в ее судьбе. Неслучайно в своих мемуарах актриса писала:

«Маме я обязана всем, что умею, а умею я много чего.

Еще в детстве мама научила меня и шить, и вышивать, и вязать, и штопать, и красиво зашить порвавшуюся одежду, и починить-прибить-побелить-поклеить обои, и сварить нехитрую еду.

Источник: Юлия Меньшова / T.me

А когда я повзрослела, мама преподала мне еще больше важных уроков:

Быть готовой к неприятностям и уметь их достойно переживать.

Не хвастать.

Со своими проблемами разбираться самой, не ставя людей в зависимость от своей ситуации.

Не лгать и никогда не брать чужого.

Держать данное слово.

Быть одинаково любезной с любым человеком, будь то дворник или король.

Никому не подражать: ценить самое себя. Но не «якать» (лучшее местоимение — «мы»).

Не завидовать — довольствоваться тем, что есть.

Ценить людей с собственным мнением, даже если оно отличается от общепринятого.

Иметь свое мнение обо всем и не поддаваться давлению.

Быть выше сплетен, самой в них не участвовать и дальше никому не передавать: «Пусть зло заканчивается на тебе».

Судить человека по поступкам, а не по тому, что о нем говорят.

Не верить в плохой поступок человека, если ты не была этому свидетелем.

Никогда не терять достоинства.