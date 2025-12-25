На зависть богам. Что известно о жизни и смерти актрисы Веры Алентовой

У Алентовой был шанс стать врачом, но она выбрала другой путь Источник: кадр из фильма «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов (1979 год)

В четверг, 25 декабря, на 84-м году жизни умерла народная артистка России Вера Алентова. Об этом сообщила ее дочь Юлия Меньшова. Прощание с актрисой пройдет в Театре имени Пушкина 29 декабря, сообщил ТАСС.

Вера Алентова родилась в 1942 году в Котласе Архангельской области в актерской семье. Осенью 1960 года ее зачислили в труппу театра имени Пушкина в Орске, где Алентова проработала один сезон. За это время она сыграла во множестве спектаклей.



Она известна по ролям в фильмах «Москва слезам не верит» (18+), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (16+), «Ширли-мырли» (18+), «Завтра была война» (12+), «Жених из Майами» (16+). Актриса играла в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Алентова почувствовала себя плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким — с ним народная артистка снималась в последнем фильме своего покойного мужа Владимира Меньшова «Зависть богов» (18+, 2000 год). Режиссера ругали, что снял 58-летнюю жену в роли 44-летней героини. Но он всегда снимал ее с любовью. В любом возрасте. На зависть всем богам… К слову, прожив вместе более 50 лет, они отпраздновали золотую свадьбу, а затем обвенчались в церкви.

«Зависть богов» (2000 год) — об истории любви простой советской замужней женщины Сони и французского переводчика Андре. На съемках этого фильма актрисе пришлось участвовать в откровенных сценах. После съемок актеры продолжили общаться. В одном из интервью Лобоцкий рассказывал, что регулярно звонит Алентовой и не забывает поздравлять ее с днем рождения.

Вере Алентовой стало плохо на похоронах Источник: MSK1.RU

Во время прощания с Лобоцким Алентовой понадобилась скорая помощь, ее без сознания срочно забрали медики, о чем сообщил корреспондент MSK1.RU. Веру Валентиновну выносили с кладбища на носилках.

Сразу после того, как Алентову госпитализировали, дочь Юлия Меньшова не стала комментировать сообщения о ее состоянии. Спустя час стало известно, что Веру Алентову так и не удалось спасти. Медики боролись за ее жизнь по дороге от театра имени Маяковского до городской клинической больницы № 1.

Как сообщает издание Mash, причиной смерти всенародно любимой актрисы стал острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.

«Мамы больше нет. Теперь они — вместе», — написала коротко Юлия в своем Telegram-канале.

История любви с Владимиром Меньшовым

Родители Веры Алентовой — Анатолий Быков и Ирина Алентова — были актерами. Когда будущей известной актрисе было всего 3 года, ее отец умер от туберкулеза. Воспитание легло на хрупкие плечи ее матери Ирины. Семья часто меняла города в поисках лучшей жизни.

Из-за не очень хорошей оплаты работы матери и задержек зарплаты на работе жила Алентова не очень богато. Как вспоминала Вера Валентиновна, в их доме хлеб с подсолнечным маслом считался лакомством.

«Дважды я стащила у мамы деньги. Купила мороженое и, давясь, съела его в парке. На следующий день я снова взяла рубль и снова купила мороженое. В то время два рубля — сумма значительная. Мама заметила пропажу и устроила мне взбучку. После она горько плакала и долго переживала случившееся…» — рассказывала Алентова.

Школа-студия МХАТ подарила Алентовой не только путевку в профессию, но и любовь Источник: кадр из программы «Судьба человека» от 24.05.2024 (Россия-1)

Жизнь начала меняться, когда актриса поступила в школу-студию МХАТ. Ее образование стало не просто трамплином для карьеры, но и свело с Владимиром Меньшовым. Будущий режиссер поступил лишь с четвертого раза, но потенциала преподаватели в нем не видели.

«По манере поведения, по типажу я не ее человек, — анализировал Меньшов в программе „Честное слово“. — И если бы мы не учились на одном курсе, мы не были бы вместе. Это редчайший шанс узнать друг друга. У Веры появилась возможность присмотреться ко мне».

Они поженились 1962 году. На это они потратили свои последние 20 рублей. Свадебным платьем для невесты послужил лучший наряд из гардероба. Жили они скромно в студенческом общежитии, это заняло достаточно продолжительный промежуток их жизни. Успех в карьере пришел не сразу. Меньшову даже пришлось уехать в Ставрополь, после он вернулся и поступил на режиссуру во ВГИК.

В 1969 году у Алентовой и Меньшова родилась дочь Юлия Источник: кадр из программы «Судьба человека» от 24.05.2024 (Россия-1)

В 1969 году у Алентовой и Меньшова родилась дочь Юлия. Но брак артистов едва не распался из-за семейных неурядиц и проблем в карьере. Несколько лет супруги жили порознь друг от друга. Вера Алентова воспитывала дочь Юлию одна несколько лет, но до развода дело так и не дошло.

«Обычно я расстаюсь с людьми резко и навсегда, — вспоминала Вера Алентова. — Но мы раньше писали друг другу письма каждый день, когда были на гастролях. И я нашла эти послания, зачиталась, окунулась в атмосферу горячей большой любви. И всё остальное показалось странным и мелким, это самое ценное, что есть в жизни».

Воссоединившись, Алентова и Меньшов решили больше не разлучаться. Как признавались артисты, расставание изменило их отношение друг к другу.

В 1979 году на экраны вышел фильм Меньшова «Москва слезам не верит». Изначально в главной роли режиссер хотел видеть Ирину Купченко или Маргариту Терехову. Но со временем убедился, что Алентова подходит идеально.

В браке Алентова и Меньшов прожили 59 лет Источник: Юлия Меньшова / T.me

После этого их карьера пошла в гору. Пара не распадалась и была вместе до 2021 года, со временем их союз становился лишь крепче.

В интервью Вера Валентиновна часто говорила, что не испытывала страха перед старением, поскольку рядом всегда был любимый человек.

В 2021 году Алентову и Меньшова госпитализировали с коронавирусом. Владимиру не удалось справиться с болезнью, он скончался в возрасте 81 года. Смерть мужа стала для Веры тяжелым ударом: на прощании с Меньшовым в Доме кино она даже не стала выступать с речью — слишком тяжело было. Всю церемонию актриса просидела с опущенной головой, вытирая слезы. Без любимого она провела 4,5 года.

«Надеялись, что будет жить долго»

С Верой Валентиновной были знакомы многие актеры театра и кино, деятели культуры. Многие так или иначе видели фильмы, знали ее талант и не смогли остаться в стороне после ее неожиданного ухода.

Российский актер театра и кино Александр Олешко в разговоре с корреспондентом MSK1.RU вспомнил, что познакомился со Верой Алентовой во время съемок в картине «Зависть Богов», где играл эпизодическую роль. После этого он постоянно был на связи с любимой артисткой.

«Она была очень внимательным, добрым и чутким человеком по отношению к новому поколению, — сказал Олешко в разговоре с MSK1.RU. — С момента съемок фильма, где мы играли вместе, 25 лет мы где-то пересекались и она постоянно говорила: „Саша, я за тобой поглядываю“.».

Она очень хотела работать. Она очень любила сцену, постоянно что-то придумывала, фонтанировала идеями. Александр Олешко актер театра и кино

Источник: Александр Олешко / Facebook (деятельность запрещена в РФ)

По словам артиста, уход Веры Алентовой стал большой трагедией для всей страны. Многие зрители потеряли еще одну очень любимую актрису.

«Быть любимым для зрителей — это больше, чем быть популярным и модным. Вот она была любимой актрисой. И мы так надеялись, что она будет жить долго. И что это произошло практически на прощании с Анатолием Лобоцким — это какое-то такое горе, такая трагедия. Я глубоко соболезную Юле, внукам и всем близким», — выразил свои соболезнования Александр Олешко.

Тяжело восприняли ее смерть и десятки актеров, учеников, которые получали актерское образование под руководством Веры Алентовой во ВГИКе.

«Сегодня не стало моей театральной мамы… Веры Валентиновны Алентовой, — написала в Telegram-канале актриса Нина Дронова. — Именно она научила меня улыбаться. Ведь на первом же курсе отвезла к своему стоматологу. Помню, как мы ехали на машине и она, сидя за рулем, проводила нам экскурсию по Москве. Две ее фразы всплывают в моей голове каждый раз в моменты сомнений. Первого сентября 2014 года В. В. сказала нам: „То, что вы здесь — это уже значит, что вы талантливы.“».

На выпускном в 2018 году она дала нам назидание: «Никогда ни перед кем не унижайтесь». Тем и живем. Нина Дронова актриса, ученица Веры Алентовой

Свои слова соболезнования в разговоре с журналистами РЕН ТВ выразила и министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, она виделась совсем недавно во ВГИКе с народной артисткой. Там она работала со своей дочерью Юлией Меньшовой.

«Это потрясающий совершенно тандем — когда ушел Владимир Меньшов, Юлия Владимировна подхватила этот курс. И вместе с Верой Валентиновной они трудились. Такой очень был для нас дорогой союз талантливой мамы и дочери. И, конечно, сейчас, я думаю, что и весь коллектив ВГИКа очень грустит», — заверила Любимова.

Источник: vgik.info

Также слова поддержки в адрес Юлии Меньшовой сказал советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант. По его словам, память о Вере Алентовой сохранится на долгое время.

«Горе, беда. Всех, кто близко ее знал, для кого это личная трагедия, я отношусь с пониманием, сочувствием. И присоединяюсь ко всем голосам, которые скорбят и помнят этого человека», — сказал Ургант в беседе с РЕН ТВ.

Источник: Городские медиа

Редакция MSK1.RU выражает свои соболезнования родным, близким и всем поклонникам Веры Алентовой.