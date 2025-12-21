Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам

Зумеры не боятся быть яркими и громко заявлять о себе Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Их называют эгоистами, лентяями и жертвами социальных сетей. А они не обращают на это внимания. Слово «зумер» уже стало почти ругательным, но современная молодежь не особо переживает о том, что говорят старшие. Мало того: юноши и девушки не боятся заявлять о себе и бороться со сложившимися стереотипами.

Колумнист 63.RU, одиннадцатиклассник Демьян Бильданов ответил на самые частые нападки взрослых в адрес своего поколения. Далее — от первого лица.

Молодой человек планирует стать социальным журналистом Источник: Демьян Бильданов / 63.RU

— Ну весь день в телефоне! Мы вот в твои годы в футбол на площадке гоняли. А у тебя там что? Очередные танцульки? — слышу я от своего дяди-миллениала.

— А тебе в детстве, должно быть, говорили, что ты весь день у телевизора пропадаешь? — парирую я.

Каждое поколение ругает следующее за то, что они другие. Еще 20 лет назад младшие миллениалы были эмо и готами, а теперь «воспитывают» нынешних блогеров. Тема нисколько не нова, о конфликте поколений писали еще сотни лет назад: Александр Сергеевич Грибоедов, Александр Николаевич Островский, Иван Сергеевич Тургенев и многие-многие другие.

Однако нынешним взрослым кажется, что мое поколение куда «потеряннее» других. Да что уж там, слово «зумер» воспринимается как ругательство: мы «эгоисты», «тунеядцы», а на будущее нам вообще наплевать.

Зумеры — поколение тех, кто родился примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Они выросли в эпоху интернета, соцсетей и смартфонов, что сформировало их стиль общения и потребления информации. Для зумеров характерны ценность самовыражения, быстрая адаптация к технологиям, интерес к актуальным социальным трендам. Поколение активно влияет на рынок труда и культуру потребления.

Я — младший зумер, учусь в 11-м классе, без ума от литературы и театра, а еще точно знаю, какую профессию выберу. Некоторые мои ровесники уже в школьном возрасте зарабатывают неплохие деньги, а один друг и вовсе создал собственный бренд одежды. Я искренне не понимаю, почему нас считают потерянными. Может, мы просто другие?

Давайте попробуем разобраться по пунктам.

«Да вы думаете только о себе!»

«Только о себе и думаете!» — часто слышу эту фразу от старшего поколения. Что ж, не поспоришь: зумеры правда много «думают о себе». Мы концентрируемся на своих желаниях, зацикливаемся на собственном комфорте и не стремимся кому-то нравиться. Люди моего поколения знают, что жизнь одна, и глупо ее растрачивать на попытки кому-то угодить.

Мой знакомый миллениал рассказывал, что если друг попросил его помочь — неважно, когда и по какому поводу, — надо ехать. Как-то после тяжелой рабочей смены ему пришлось помогать приятелю таскать коробки: освобождали гараж. Он и так был уставший, однако всё равно поехал, ведь «если попросили, то надо помочь».

Я не знаю, с чем это связано: может, он боялся испортить отношения с другом или ему просто было неудобно отказать. Так или иначе, я часто встречаюсь с такими историями. Если честно, мне это непонятно: почему считается нормальным действовать в ущерб себе, чтобы кому-то помочь? Конечно, бывают срочные, неотложные ситуации, когда поддержка необходима здесь и сейчас, но коробки бы явно подождали. Кроме того, если моему другу неважно, занят ли я, есть ли у меня силы, то друг ли он вообще?

Конечно, иногда такая рациональность выбивается из всяких границ и превращается в настоящий эгоизм. Иногда мои сверстники не уступают пожилым место в автобусе, потому что «тоже устали», мусорят на улицах, включают громкую музыку, будто бы вокруг никого нет. Под защитой личных границ легко спрятать банальное неуважение, чем некоторые и пользуются.

«Вы работать вообще не хотите!»

Когда старшее поколение говорит зумерам, что те «не хотят работать», обычно они сравнивают не ценности, а трудовые привычки: долго ли стоит держаться на одном месте, как реагировать на неудобства и как общаться с начальством.

Одной моей знакомой 33. Она работает в компании уже восьмой год, периодически получает повышение и считает, что именно так должна выглядеть профессиональная траектория. Она пережила токсичного руководителя, переработки по выходным и абсурдные замечания начальства. Несколько раз хотела уволиться, но брала себя в руки и продолжала терпеть, потому что «ответственная».

Когда в ее компанию взяли стажера, зумера 20 лет, который не выдержал трудностей и уволился через 3 месяца, она завозмущалась: «Ну конечно, поколение, которое всё время ищет идеальные условия!»

А вот парень, ему 21 год, и он дизайнер на фрилансе, который любит свое дело и готов честно работать по 6 часов в день, но над интересными проектами. Если его не устраивают условия клиента, то он без зазрения совести отказывает: не видит смысла работать с человеком, который мало платит, срывает дедлайны и игнорирует переписки. Его рабочая стратегия — оценить условия и уходить, если они неэффективны.

Зумеры хотят работать, но делают это по-другому. Пока старшее поколение платит за стабильность собственным комфортом, мы готовы менять место работы в поисках лучших условий. Тем более в современную эпоху информатизации крайне трудно что-либо спланировать: вчера были актуальны юристы, сегодня — программисты, а завтра всех заменит ИИ. Поэтому важно подстраиваться под постоянно меняющееся общество, что трудно сделать, сидя в одном и том же офисе.

«У вас сейчас чуть что, так травма»

Часто слышу, как старшее поколение обвиняет зумеров в чрезмерной ранимости. Взрослые считают, что дети придумывают себе травмы: «Вот у нас не было времени на депрессию!»

И правда, родителям зумеров с этим было куда тяжелее: ваша юность выпала на «лихие» 90-е, когда и мысли о психологах не возникало. Однако времена меняются в лучшую сторону: у современной молодежи есть время задуматься о своем ментальном здоровье, и в этом нет ничего плохого.

Некоторые взрослые считают, что всё можно перетерпеть. Когда они чувствуют выгорание, то пытаются подавить эмоции, делают вид, что так и должно быть. Взять перерыв в виде отгула или отпуска, обратиться к специалисту порой считается проявлением безответственности, личным поражением. Но с кем мы воюем? Неужели с собственным организмом?

Вот мой друг честно признается, что два месяца работал с психологом. Его проблема заключалась в том, что в периоды выгораний у него часто случались вспышки ненависти. Чтобы не напрягать себя и окружающих, он решил обратиться к специалисту.

В результате друг стал гораздо спокойнее: прямо говорит собеседнику, если его что-то задевает, может вовремя прервать дискуссию, если чувствует, что «перегревается». Для кого-то его решение — исправление несуществующей травмы, но на самом деле он просто решил не терпеть.

Безусловно, среди моего поколения есть и те, кто «перегибает палку»: сами ставят себе «модные» диагнозы по типу СДВГ и гордятся этим. Однако я думаю, что это следствие растерянности: социальные сети позволяют подросткам рассказать миру о «наболевшем», и им хочется поделиться своими проблемами со всеми подряд. Детям, неважно какого поколения, свойственно приукрашивать, но рано или поздно они повзрослеют.

«О будущем вы совсем не думаете!»

Мое поколение часто обвиняют в отсутствии планов на будущее. Каждый раз, когда я слышу такие упреки, скатываюсь в недоумение. Мы и правда откладываем построение семьи и рождение ребенка «на попозже», не стремимся как можно раньше обрести собственное жилье, но это не потому, что нам безразлично. Мы просто выбираем замедлиться, чтобы понять себя и выбрать лучшее решение. Порой взрослым это кажется безответственным, но для нас это способ построить осознанное будущее.

У моего знакомого миллениала было так: семья, ипотека, стабильная работа. Он рассказывал, что они с женой едва знали, чего хотят по-настоящему, но так было принято. Свадьбу сыграли через год после знакомства, ребенок — через два. Им повезло: у них крепкая семья и прекрасное чадо, но что, если бы не получилось, если бы не сошлись характерами?

В моем поколении по-другому: пара, которая живет вместе уже четыре года, без стыда заявляет, что к детям они пока не готовы, хотят пожить для себя. Не спешат они и с ипотекой, а сэкономленные деньги тратят на путешествия. Мы считаем, что юность — это время, когда жизненная энергия выкручена на максимум, и этим надо пользоваться!

В молодости человек испытывает гораздо больше эмоций, и целесообразнее разбавлять свою жизнь позитивом, а не следовать чьим-то догматам.

Так что зумеры тоже думают о будущем, просто мы видим его по-другому. Наше поколение сосредоточено на том, чтобы сделать жизнь яркой и красочной, ведь главное то, насколько ты счастлив, а не то, есть ли у тебя собственное жилье.

На мой взгляд, нет плохих поколений: молодежь каждой эпохи самовыражалась и смотрела на жизнь по-своему.

Мы не потерянные, а просто другие. Где-то мы чуть лучше, где-то — хуже. Несмотря на все упреки, стараемся искать свой путь, делать выбор осознанно. Наши ценности и решения порой кажутся вам непривычными, но это не делает нас хуже или слабее. Каждое поколение ошибается, проходит через испытания, и зумеры — не исключение. Через эти испытания мы учимся видеть свое будущее и строим его так, как считаем правильным.

На самом деле в чем-то мы даже на вас похожи, например, я в шоке от младшего поколения! Современные пятиклассники (их принято называть «альфа») поражают своим неуважением к старшим. Когда мы с одноклассниками обсуждаем их наглость, сразу вспоминается то, как нас ругают миллениалы.

Выходит, конфликт поколений неизбежен, но и конфликтовать можно по-разному. Ненавистью ничего не добьешься, а будь мы добрее друг к другу… Уже давно пришли бы к взаимопониманию.

Демьян Бильданов Зумер, ученик 11-го класса