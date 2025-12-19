НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Культура Эксклюзив «Мы еще выгребаем за счет опыта, а молодые…» 83-летний легендарный актер Михаил Жигалов — о современном кино и любви к театру

«Мы еще выгребаем за счет опыта, а молодые…» 83-летний легендарный актер Михаил Жигалов — о современном кино и любви к театру

Откровенное интервью артиста

267
Михаил Жигалов снялся в более чем в ста картинах | Источник: Роман Данилкин / 63.RUМихаил Жигалов снялся в более чем в ста картинах | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Михаил Жигалов снялся в более чем в ста картинах

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Недавно известный актер Михаил Жигалов побывал в Самаре в качестве звездного гостя Народной премии наших коллег из 63.RU. Так появилась счастливая возможность взять у артиста эксклюзивное интервью, в котором поговорили о театре, современном кино (и даже услышали от Михаила Васильевича анекдот).

Изменился ли город? Правда, что самарский зритель избалован? Малоизвестная, но любимая роль? Ответы — на видео

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Михаил Васильевич Жигалов (родился 2 мая 1942 года в Куйбышеве) — советский и российский актер театра, кино и дубляжа. Актер московского театра «Современник». Заслуженный артист РСФСР. Снялся более чем в ста картинах, в том числе «На всю оставшуюся жизнь», «Петровка, 38», «Ярость», «Найти и обезвредить», «Граница. Таежный роман», «Дом свиданий», «Ермак», «Марш Турецкого», «Бригада», «Не родись красивой» и других.

Артисту 83 года, сейчас он играет в театре «Современник» | Источник: Роман Данилкин / 63.RUАртисту 83 года, сейчас он играет в театре «Современник» | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Артисту 83 года, сейчас он играет в театре «Современник»

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Возрастных ролей уже не так много»

— Может быть, у вас есть какая-то роль, которую вы в своем родном городе, в Самаре, больше всех любите играть?

— Сейчас играю уже не очень часто, возрастных ролей-то не так много. Но вот мы в апреле здесь были, играли «Любовь и голуби». Знаете же, что это пьеса сначала была? И мы там с Раей Рязановой играем соседей, стариков — дядю Митю и тетю Шуру. И мы с удовольствием их играем, и зрители очень хорошо принимают. Пьеса очень сильно отличается от фильма, от сценария, она гораздо более хулиганская. А у нас очень удачный спектакль, мне кажется.

— Есть ли у вас любимая кинороль?

— У меня много любимых киноролей. И есть среди них и такие, каких зрители мало видели. Например, телевизионный спектакль, называется «Хлеб для собаки» по повести Владимира Тендрякова. Очень пронзительная работа. Мы снимали его в пустыне, в сложных условиях. И сначала казалось, что снять его просто невозможно. Но получилось.

— А есть персонаж, которого вы бы сейчас хотели сыграть?

— Вы знаете, я как-то очень рано по этому поводу принял такую позицию, чтобы не мечтать о чем-то, а делать из того, что тебе дается, максимум. Если брать театр, то у меня было 10−12 лет театрального счастья — это Чеховский фестиваль. И его создал и руководил им Валерий Иванович Шадрин. И он привозил разные вещи, спектакли разных жанров. Но они все были талантливые. И людей подбирал потрясающих — очень талантливых, очень деловых людей.

Так мы работали 10 лет. Ездили на гастроли, в том числе и за границу. «Двенадцатую ночь» мы возили просто везде, вплоть до японцев. Кстати, когда мы приехали в Японию, нас предупредили, что у них особое отношение и чтобы мы не рассчитывали на успех. И мы решили, что будем играть для себя. А получилось так, что в конце первого акта зрители уже хохотали…

Чеховский фестиваль Михаил Жигалов вспоминает с грустью и восхищением | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЧеховский фестиваль Михаил Жигалов вспоминает с грустью и восхищением | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Чеховский фестиваль Михаил Жигалов вспоминает с грустью и восхищением

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«В кино режиссер отвечает за результат, а в театре актер»

— У вас за плечами огромное количество ролей в фильмах и в театре. Расскажите, где вам больше нравится играть — в кино или в театре? И почему?

— Конечно, в театре. Театр — это актерское искусство, а кино — это режиссерское искусство. Давайте рассуждать — кто отвечает за результат в кино и в театре?

— Наверное, режиссер?

— В кино режиссер, потому что в кино зритель видит то, что сделает режиссер.

— А в театре за результат отвечают актеры, да?

— Конечно. Есть такая серия анекдотов об актерах о режиссерах. Расскажу один. Столичный режиссер приезжает в провинциальный театр ставить спектакль и осматривает труппу. А один из местных режиссеров подходит к нему и говорит: «Только ради бога, не подумайте ничего. Просто мой вам совет — Иванова не берите». А Иванов столичному режиссеру очень нравится, и он не поймет, почему не брать-то. Подходит директор: «Только ничего не подумайте, но Иванова в спектакле не занимайте».

Он опять ходит, смотрит Иванова. В итоге назначает его на главную роль, начинает репетировать, не нарадуется: он еще только хочет что-то Иванову сказать, а тот уже делает. И вот премьера, режиссер садится в партер. Начинается спектакль, выходит Иванов и ничего о том, о чем они договаривались, не показывает. Режиссер в полуинфарктном состоянии. Антракт, он идет в гримерную, спрашивает: «Что происходит?!». А Иванов отвечает: «Так, спокойно, вы работали — я вам не мешал, теперь вы мне работать не мешайте».

Я это к тому, что театр — это актер. Я выхожу на сцену, я отвечаю за результат. Да, в идеале мы вместе репетируем с режиссером, всё проговариваем, но в результате всё-таки я отвечаю за итог.

А в кино — нет. Пример. Приходит режиссер, говорит: «Миша, дай я сниму твой крупный план. Смотри: сначала ты смотришь туда куда-то, потом, будто услышишь что-то, какие-то слова, поворачиваешься, считаешь до трех, улыбаешься и отворачиваешься». А дальше он делает два кино. Первое: я смотрю вдаль, потом слышу женский голос, оборачиваюсь, вижу молодую женщину с ребенком на руках, малыш лепечет: «Деда». И я улыбаюсь. Получилась добрая, симпатичная семейная история.

Второе кино: смотрю вдаль, слышу женский голос, оборачиваюсь, а там полуголая девица призывно говорит: «Иди сюда». И я улыбаюсь. И уже совсем другой посыл — и все говорят, мол, вот ведь старый сладострастник. А я ни того не играл, ни другого не играл. Я просто выполнил, что сказал режиссер.

Среди гостей Народной премии 63.RU был и музыкант Алексей Потехин (справа от Михаила Жигалова)&nbsp;— мы брали эксклюзивное интервью и у него | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСреди гостей Народной премии 63.RU был и музыкант Алексей Потехин (справа от Михаила Жигалова)&nbsp;— мы брали эксклюзивное интервью и у него | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Среди гостей Народной премии 63.RU был и музыкант Алексей Потехин (справа от Михаила Жигалова) — мы брали эксклюзивное интервью и у него

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

«Дочь переживала за меня, видя на экране»

— Поговорим про современное кино. Как вы относитесь к нему и, может быть, есть какие-то любимые картины?

— Нет у меня любимых картин, я к современному кино не отношусь никак, к сериалам не отношусь никак, но иногда приходится там работать. Понимаете, сейчас мне вообще так жалко актеров, и молодых особенно. Ведь как было в наше время? Восьмичасовой рабочий день, обеденный перерыв. Вечером есть возможность подумать, поговорить с режиссером, попробовать новое. Выработка была такая, что можно было делать дубли. А сейчас рабочий день 12 часов — и каждый день 12 часов. Это не то чтобы подумать, вообще ничего не успеваешь… Ну ладно, мы еще выгребаем за счет опыта, а молодые-то, их и так плохо учат. И хорошо, если они точно попадают в роль, выстреливают, а дальше…

— У вас дочь совсем молодая. Советуете ли вы ей какие-то картины посмотреть, какие нравились вам?

— Дочери 34 года. Она живет далеко. С ней у меня смешно было, когда она была маленькая… Был такой момент, снимали сериал «Русские амазонки», несколько сезонов. И вот однажды ее не с кем было оставить, и я взял дочь с собой на съемки. Приехали, а она быстро сориентировалась — уже сфотографировалась со всеми, Леня Якубович покатал ее на вертолете, над водой полетал, она такая счастливая была. Едем обратно, и она мне говорит: «А может, мне стать артисткой?»

— Но в итоге она не занялась актерством?

— Нет, слава богу, нет (улыбается). Хотя она занималась в театральной студии. Они там с дошкольного возраста занимались. Их не учили читать, писать, считать, они там рисовали и танцевали. Мне больше всего нравилось, у них была комната, где они бесились. А потом она приходила домой, брала лист бумаги, краски — и начинала свои эмоции рисовать, не боялась, не стеснялась. Но актерского мастерства я в ней не видел.

— Были ли какие-то ваши роли, в которых маленькая дочка вас не узнавала? Или в которых вы ей категорически не нравились?

— Чтобы я в какой роли дочери сильно не нравился, не помню. Но помню, что однажды жена дочку утешала, когда та очень переживала за меня, видя на экране.

Людмила Данилина
журналист
Людмила Данилина
журналист
Алексей Ногинский
видеожурналист
Алексей Ногинский
видеожурналист
Роман Данилкин
фотограф
Роман Данилкин
фотограф
