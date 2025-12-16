Долина — ни с чем, а Лурье — в центр Москвы. Как суд разбирался, кому отдать квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей

Верховный суд поставил точку в деле «Долина против Лурье» Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Москве завершился процесс по делу «Долина против Лурье». Звезда эстрады и мать-одиночка бились в суде за квартиру в 200 квадратных метров в Хамовниках. О том, как прошел процесс и что решила коллегия Верховного суда, рассказали корреспонденты MSK1.RU.

Сделка по квартире прошла еще в 2024 году. Лариса Долина подписала договор купли-продажи и взяла с покупательницы — Полины Лурье — 112 миллионов рублей. Уже после сделки певица вышла в социальные сети с видеороликом, в котором заявила, что стала жертвой мошенников. Элитное жилье она продавала, будучи под давлением злоумышленников. Из-за них она потеряла более 300 миллионов рублей.

Лариса Долина записала видеообращение после того, как ее обманули мошенники Источник: Dolinaofficial / T.me

Весной 2025 года народная артистка обратилась в Хамовнический районный суд с просьбой признать сделку недействительной. Суд тогда принял революционное решение и прекратил право собственности покупателя квартиры без возврата средств. Другими словами, Полина Лурье осталась без квартиры и денег, а Долиной при этом еще и была возвращена риелторская комиссия — 3 миллиона рублей.

Вторая сторона подавала апелляции, но всё было бесполезно. Решение признали законным. В итоге дело ушло в Верховный суд. 16 декабря коллегия принялась рассматривать дело по существу. Суд был настолько ожидаемым, что на местах для слушателей была толпа корреспондентов, а из зала заседания вели прямую трансляцию.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Лариса Долина не явилась на заседание

В суде лично присутствовала Полина Лурье. Она пришла в зал в черной худи oversize. Лицо закрывали темные распущенные волосы и медицинская маска. Женщина влетела в зал и отвернулась от журналистов, натянув на себя еще и капюшон.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Лариса Долина предпочла не участвовать в деле. За нее говорил ее адвокат — Мария Пухова. Помимо главных героинь, в процессе был задействован прокурор.

Первым делом Долина пыталась закрыть процесс от глаз журналистов, сведя свои доводы к тому, что в зале будут обсуждать ее личную жизнь. Но так как трансляция из зала уже шла, а дело вызвало общественный резонанс, никто прислушиваться к ее просьбе не стал, и заседание продолжилось в открытом формате.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Что хотела Полина Лурье?

Сторонам дали возможность выступить с заявлениями. Первой в бой вступила покупательница. С первых минут она требовала выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. Адвокат настаивала на том, что из-за решения предыдущих судов произошло необоснованное обогащение одной из сторон, а это недопустимо в гражданском праве.

Источник: Starhit

В своей речи адвокат раскрыла детали того, как проходила сделка. Например, оказалось, что Лурье выбирала жилье из 16 вариантов и остановилась на злосчастной квартире Долиной. Ее подкупила личность продавщицы.

«С учетом личности продавца [у покупателя] было особое доверие к сделке», — обозначила юрист в суде.

При этом, по мнению Лурье, Долина сознательно хотела продать квартиру. Она даже вносила правки к сделке, попросив исключить из купли-продажи пианино и концертный стул.

Покупательница вместе с хозяйкой элитной квартиры даже вели милые светские беседы о районе, инфраструктуре. По артистке якобы было не видно, что она находится под влиянием.

Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Лурье с Долиной даже торговались по стоимости объекта. Например, изначальная цена была порядка 130 миллионов рублей, но сбить ее удалось до 112.

При этом Лурье настаивала на проведении сделки через безналичный расчет, но Долина уговорила ее на наличку. Когда миллионы были переданы, певица написала расписку о получении денег.

Что хотела Лариса Долина?

Затем свою позицию стала озвучивать сторона Ларисы Долиной. Адвокат опровергла доводы Лурье об адекватности решений артистки. В подтверждение своих слов они привели уже состоявшееся решение по уголовному делу, где мошенники получили реальные сроки за обман народной артистки.

«Лариса Долина была уверена, что участвует в какой-то специальной операции. Она заблуждалась в действительности самой сделки. И как только преступники будут пойманы, государство аннулирует сделку, считала она», — заявила адвокат.

Еще одним стойким аргументом Долиной стало то, что Лурье не спросила разрешения на покупку квартиры у дочки певицы. Якобы они обе были прописаны там, а покупка ущемила права несовершеннолетнего.

Что касается возвращения денег, то здесь позиция народной артистки была неоднозначной. Она готова была вернуть 112 миллионов, но только если этого потребует суд. А без этого, по словам адвоката, Лурье должна была обращаться за этим напрямую к мошенникам.

Денежные средства должны возвращать те, кто их получил, — мошенники в данном случае. Мария Пухова адвокат Ларисы Долиной

Чего хотела прокуратура?

В суде дали высказаться и прокурору. Надзорники выступили против выселения Долиной из квартиры. Но одновременно с этим попросили взыскать с Долиной в пользу Лурье 112 миллионов рублей, полученных за квартиру.

Что решил суд?

Заслушав обе стороны, коллегия Верховного суда отправилась в совещательную комнату. Спустя 40 минут судьи вернулись с неожиданным решением.

«Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной. Решение вступает в силу немедленно», — жестким решением определила коллегия.

Источник: Starhit

В зале на секунду повисла тишина, ведь никто не ожидал такого развития событий. Следом последовали радостные возгласы и аплодисменты. С места сорвалась Полина Лурье. Она заключила в объятия свою защитницу, которая уже была в слезах.

На этом суд завершился. При этом у Ларисы Долиной есть шанс опротестовать решение.

Напомним, что первые суды, которые приняли сторону Ларисы Долиной, спровоцировали появление так называемого «эффекта Долиной». Продавцы квартир начали через суд оспаривать сделки, заявляя, что стали жертвами мошенников и потеряли деньги. Суды вставали на сторону пострадавших, оставляя покупателей в ни с чем и в долгах.