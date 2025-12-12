«Умел из любой женщины сделать красивую»: как Макс Фактор основал бьюти-империю после жизни в России

Исторический салон «Аромат времени» работает уже пять лет Источник: Мария Борзева / YA62.RU

А вы знали, что Макс Фактор, тот самый создатель популярного бренда косметики, был рязанцем? Или что он создал первый в мире киногрим? И звали ли его Максом на самом деле? Об этом и многом другом журналисту YA62.RU рассказала основательница исторического салона «Аромат времени» и экскурсовод Ксения Паначева.

«Он придумал современный тональник»

Идея создать свой исторический салон пришла Ксении Паначевой не сразу. Она начала изучать историю Макса Фактора благодаря экскурсиям, которые ведет с 2015 года.

Углубляясь в жизнь создателя бренда, Ксения выяснила, что прославился Макс Фактор вовсе не декоративной косметикой, а тем, что создал первый в мире киногрим. До него в кино использовали только театральный грим, который был очень заметен в кадре. А киногрим работал как «современный тональник» — скрывал все несовершества, но имел тонкое покрытие. Позже Макс Фактор создал грим еще и для тела.

— Я стала искать информацию дополнительную и наткнулась на коробочку с театральным гримом начала XX века. Спустя год выяснилось, что Макс Фактор, приехав в Америку, изначально торговал таким же гримом, пока свой не изобрел. Его достижение, за которое он в том числе получил звезду на «Аллее славы», в том, что он создал новый грим, который подходил для кино, — добавила основательница салона.

С покупки театрального грима всё и началось. Позже, как делилась Ксения, она стала приобретать первую косметику Макса Фактора, это превратилось в коллекционирование. Параллельно с этим женщина начала собирать парфюмерию и косметические средства времен Российской империи.

— Когда у меня собралась такая коллекция, я подумала, что, может, уголочек найти, где это можно было бы выставить. Иначе зачем я это покупаю, в конце концов. Мне предложили сюда [в здание на Кольцова] заехать, и начался процесс разработки экспозиции. И вот в конце 2019 года у нас открывается это пространство [«Аромат времени»], — говорит о создании своего салона Ксения Паначева.

«Не для заработка, а для души»

За пять лет работы людей, желающих прийти в исторический салон, становилось всё больше и больше. Но, как мне рассказала Ксения, количество посетителей сильно зависит от сезона:

— У нас расчет идет на туристов. Местные жители тоже приходят, но их гораздо меньше. А туристы чем занимаются в декабре? Готовятся к Новому году, чтобы потом в праздники куда-нибудь съездить. Например, к нам. Тем же самым занимаются и местные жители, сейчас не до музеев никому.

Что касается прибыльности такого бизнеса, Ксения Паначева говорит, что салон окупается. Но это если не считать покупку экспонатов, а учитывать только постоянные расходы: аренду, коммунальные услуги, зарплаты сотрудников, покупку сувениров и прочее.

— Это [экспонаты] моя коллекция. Я это покупаю для души. Например, вот не так давно пудру купила. Я ее купила, потому что захотела ее сюда принести и показать людям.

Она [пудра] была куплена не для того, чтобы потом «отбить» затраты. Ксения Паначева основательница исторического салона «Аромат времени»

«У Николая II был гримером»

Сейчас о том, что Макс Фактор жил в Рязани, знает уже достаточно много людей. Но, по словам основательницы салона, об истории его жизни до сих пор существует много мифов. Часть из них, как оказалось, Макс Фактор выдумал сам.

— Макс Фактор действительно много о себе придумал. Что он у Николая II был гримером, что царь не хотел его отпускать. Ему пришлось бежать, и поэтому он скрылся за границей. Он на хайповой теме просто выехал. А кто в Америке вообще проверит, служил он у Николая II или нет? И вот он сказал об этом, и все поверили, — поделилась интересными подробностями Ксения.

На самом же деле Макс Фактор был обычным еврейским мальчиком, он родился в Польше примерно в 1875 году (точный год неизвестен. — Прим. ред.). Как он сам рассказывал, он работал помощником аптекаря и постижёра (люди, которые делают парики и шиньоны. — Прим. ред.).

После службы в польской армии Макс Фактор приехал в Касимов, в котором открыл парикмахерскую. Там он познакомился со своей первой женой, и вместе они переехали в Рязань:

— У жены здесь [в Рязани] работали братья, которые торговали мучным товаром. Они находились в «Торговых рядах». Возможно, в этом здании, а может, и в этом помещении. Это зафиксировано в документах. Возможно, именно братья их в Рязань позвали.

Из того же архива Ксения Паначева узнала, что, приехав в Рязань, Макс Фактор купил парикмахерскую в здании на Соборной. Там он начал работать как Михаил Абрамович Фактор:

— Еще одно вранье от него, что он Максимилиан. Вообще, евреи не называли так своих детей. Вот он был Мойша, а приехав в Россию, стал Михаилом. Это зафиксировано в архивных источниках, что он был Михаил Абрамович. А фамилия — возможно, он изначально был Факторовичем, но уже в Рязани он ее сократил до Фактора.

После Рязани, в начале 1904 года, Михаил уезжает вместе с «касимовской женой» и тремя детьми в Америку к своему двоюродному брату и дяде. Ксения рассказывает, что сначала Макс Фактор открыл там магазин, в котором торговал париками.

Его жена умерла, рожая четвертого ребенка. После этого Макс Фактор женился еще дважды и уже с третьей женой перебрался в Голливуд.

— В Голливуде кинопроизводство начало развиваться, и стали снимать всё больше фильмов. Макс Фактор сначала парики свои пытался пристроить, а в начале 20-х годов он презентовал первый киногрим. И потом у него всё сложилось, он стал очень богат и известен. Он купил здание, в котором разместил свою студию, там были гримерки и магазин, — добавила основательница салона.

Он был человеком, который умел из любой женщины сделать красивую. Ксения Паначева

Четвертый ребенок Михаила после смерти отца продолжил его дело, но, по словам Ксении Паначевой, внуки в итоге продали бренд Max Factor.

Такие разные потомки

Сотрудница салона «Аромат времени» Алла Каторова поделилась с нами еще несколькими историями потомков Макса Фактора.

Правнуки создателя бьюти-империи создали свой косметический бренд — Smashbox. Это то, что можно сегодня купить в магазинах косметики. А другой правнук Фактора — американский серийный насильник Эндрю Ластер.

Эндрю Ластер приглашал домой женщин, накачивал их наркотиками и насиловал, а происходящее записывал на кассеты. Его обвинили в трех эпизодах и задержали в 2000 году. В начале 2003-го правнук Фактора сбежал в Мексику, но его быстро нашел «охотник за головами» Дуэйн Чапмен, и Ластер вернулся в США. Эндрю Ластера приговорили к 124 годам лишения свободы. Однако в 2013 году срок уменьшили до 50 лет. По слухам, в 2024-м насильник просил о досрочном освобождении, но ему отказали.