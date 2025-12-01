НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Такая она, народная любовь». Павел Деревянко высмеял памятник, который сначала установили, а потом сломали в его родном городе

«Такая она, народная любовь». Павел Деревянко высмеял памятник, который сначала установили, а потом сломали в его родном городе

Скульптура не продержалась и суток

320
Павел Деревянко прокомментировал новость о своем памятнике в Таганроге | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, «Тютина» / Telegram.orgПавел Деревянко прокомментировал новость о своем памятнике в Таганроге | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, «Тютина» / Telegram.org

Павел Деревянко прокомментировал новость о своем памятнике в Таганроге

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU, «Тютина» / Telegram.org

Актер Павел Деревянко может гордиться. Его земляки при жизни установили ему памятник во дворе дома, где актер когда-то жил. Правда, продержался он недолго. На следующий день памятник уже снесли.

Памятник актеру установили на выходных. Местные паблики писали, что его установили сами жители и «торжественно» открыли его. На небольшом постаменте стояла фигура Павла Деревянко. В руках актер держал «Оскар».

«Оригинальный памятник Павлу Деревянко в городе Таганроге», — гласила подпись на постаменте. На памятнике видны очертания футболки, штанов и ботинок. Цвет памятника был буро-зеленым. Из чего сделана скульптура, неизвестно. Скорее всего, использовали гипс. В любом случае продержалась она недолго. Минувшей ночью постамент был разрушен неизвестными. Наши коллеги из 161.RU дозвонились к актеру, чтобы узнать, что происходит.

— Да, я в курсе этой акции. Это шутка была такая. Это была промокампания в преддверии выхода моего фильма нового «Семьянин». Он с 4 декабря пойдет на экранах всей страны. Поэтому он [памятник] слегка непохожий, ну или вообще непохожий. Там куча сразу забавных историй с ним случилась, как только его поставили, — говорит Деревянко.

Памятник Павлу Деревянко в Таганроге | Источник: Тютина / Telegram.orgПамятник Павлу Деревянко в Таганроге | Источник: Тютина / Telegram.org

Памятник Павлу Деревянко в Таганроге

Источник:

Тютина / Telegram.org

То, что осталось от памятника Деревянко | Источник: Тютина / Telegram.orgТо, что осталось от памятника Деревянко | Источник: Тютина / Telegram.org

То, что осталось от памятника Деревянко

Источник:

Тютина / Telegram.org

— Поставили во дворе у дома, где я жил. На месте моего дома стоит уже новый. Поэтому [памятник стоит] чуть в стороне, где была спортивная площадка, на которой мы играли в баскетбол в юности, — говорит Павел Деревянко.

К тому, что памятник быстро уничтожили, артист отнесся с иронией.

— Но памятник уже сломали. Вот такая она, народная любовь, — пошутил Деревянко.

Интересно, что на странице артиста в публичной энциклопедии Wikipedia появилось фото памятника.

Страница, посвященная Павлу Деревянко, в Wikipedia | Источник: Wikipedia.orgСтраница, посвященная Павлу Деревянко, в Wikipedia | Источник: Wikipedia.org

Страница, посвященная Павлу Деревянко, в Wikipedia

Источник:

Wikipedia.org

В администрации Таганрога корреспонденту 161.RU сообщили, что не знали об установке памятника актеру.

— В администрацию никто не обращался с такой инициативой, — отметили в пресс-службе администрации города.

Читатели 161.RU раскритиковали памятник актеру. Они отметили, что скульптура скорее вызывала испуг, а сам артист едва ли угадывается в ней. Жители говорят, что выделяется на фоне памятника и плохое благоустройство дворов Таганрога.

— Актер талантливый, памятник безобразный! — заключили читатели.

Павел Деревянко родился в Таганроге в 1976 году в рабочей семье. Он учился в городской школе № 7. Стать артистом решил в 15 лет, занимался в театральной студии. Дебютировал в кино в 2001 году, сыграв главную роль в фильме Александра Котта «Ехали два шофера». Актерское образование получил в ГИТИС.

С 2007 года Деревянко работает в московском театре имени Моссовета. Актер сыграл в сериалах «Домашний арест», «Беспринципные», «Великая», в фильмах «Салют-7», «Брестская крепость», «Штрафбат», «Есенин» и других. Он считается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров страны.

Артист часто приезжает в родной город. В этом году он отмечал в Таганроге 9 Мая.

В 2024 году артист давал интервью 161.RU, в котором рассказал, почему российские зрители предпочитают комедии, а Таганрог — идеальное место для счастливой пенсии.

Алина ЗаярнаяАлина Заярная
Алина Заярная
Журналист 161.RU
