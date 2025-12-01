«Такая она, народная любовь». Павел Деревянко высмеял памятник, который сначала установили, а потом сломали в его родном городе

Актер Павел Деревянко может гордиться. Его земляки при жизни установили ему памятник во дворе дома, где актер когда-то жил. Правда, продержался он недолго. На следующий день памятник уже снесли.

Памятник актеру установили на выходных. Местные паблики писали, что его установили сами жители и «торжественно» открыли его. На небольшом постаменте стояла фигура Павла Деревянко. В руках актер держал «Оскар».

«Оригинальный памятник Павлу Деревянко в городе Таганроге», — гласила подпись на постаменте. На памятнике видны очертания футболки, штанов и ботинок. Цвет памятника был буро-зеленым. Из чего сделана скульптура, неизвестно. Скорее всего, использовали гипс. В любом случае продержалась она недолго. Минувшей ночью постамент был разрушен неизвестными. Наши коллеги из 161.RU дозвонились к актеру, чтобы узнать, что происходит.

— Да, я в курсе этой акции. Это шутка была такая. Это была промокампания в преддверии выхода моего фильма нового «Семьянин». Он с 4 декабря пойдет на экранах всей страны. Поэтому он [памятник] слегка непохожий, ну или вообще непохожий. Там куча сразу забавных историй с ним случилась, как только его поставили, — говорит Деревянко.