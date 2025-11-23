«Меня погубила эта роль»: что стало с главным секс-символом СССР Светланой Светличной

Перед зрителями Светлана Светличная всегда блистала, но за ее улыбкой скрывалась незавидная судьба Источник: Григорий Сысоев / ТАСС

Светлана Светличная — яркая звезда Советского Союза. Актриса считалась секс-символом своей эпохи, наравне с зарубежной Мэрилин Монро. Для большинства зрителей она всегда будет ассоциироваться с красоткой-соблазнительницей в белом халатике с перламутровыми пуговицами из фильма «Бриллиантовая рука» (18+). Улыбчивая и харизматичная, Светлана сияла на публике, но за ослепительной улыбкой скрывалась жизнь, полная головокружительных взлетов, страстной любви, горьких потерь и многолетнего одиночества. «Меня погубила эта роль» Интерес к актерскому мастерству у Светланы Светличной появился еще в детсадовском возрасте, и родители не стали ей перечить, а, наоборот, поддерживали любое начинание дочери. С такой поддержкой она поступила во ВГИК на курс режиссера и сценариста Михаила Ромма, где ее однокурсниками стали Андрей Кончаловский, Галина Польских, Валерий Носик и другие известные в дальнейшем артисты.

Источник: Городские порталы

В кино Светлана Светличная начинала с эпизодов, ее первой главной ролью стала работа в фильме «Им покоряется небо» (12+), а уже через пять лет после этого она получила роль, моментально сделавшую ее знаменитой на весь Союз, — Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Ее знаменитая фраза: «Не виноватая я! Он сам пришел!» — преследовала ее всю дальнейшую жизнь. Образ Светличной получился настолько откровенным для СССР 1960-х, что актриса страшно переживала. Особенно ее смущала финальная сцена, где она должна была сбросить с себя халат и остаться в одном лишь купальнике. Позже в интервью она рассказывала, что ей сильно помог Юрий Никулин, который сказал ей: «Светка, чего ты дрожишь? Ни на кого не смотри, только на меня, я свой человек. В этой сцене я тебе подыграю». Светлана поверила коллеге, и именно Никулин вдохновил ее на «подвиги», которые она совершала в том фильме. Да и Гайдай внес свою лепту. Чтобы помочь актрисе чувствовать себя раскованнее, он предложил ей поверх бикини надеть халат, и в самый последний момент перед съемками скомандовал: «Снимай!» Смущение актрисы, которое мы видим в фильме, — ее искренняя реакция.

То самое бикини, в котором Светлана смущалась сниматься Источник: кадр из фильма «Бриллиантовая рука», реж. Леонид Гайдай, киностудия «Мосфильм», 1968 год

Роль Анны Сергеевны в итоге стала ее проклятием: образ оказался настолько ярким, что затмил все прежние труды Светличной, да и на будущих можно было ставить крест. — Меня погубила эта роль — в «Бриллиантовой руке», — признавалась Светлана Светличная. — После этого фильма режиссеры решили, что я больше ни на что не способна. Мне предлагали либо роли «роковых женщин», либо вообще ничего. К тому же, Светличная была максималисткой и не соглашалась на каждую работу, которую ей предлагали. — Если уж играть, то только главные роли, только лучших героинь. На вторые роли я не соглашалась: гордость не позволяла, — говорила Светличная.

Режиссеры, очарованные Светланой Светличной, не смогли разглядеть за ее внешностью разноплановую актрису Источник: TASS Photo Chronicle / ТАСС

Карьера пошла на спад, а в 80-е и вовсе затихла. И только спустя много лет, в 2012 году, Светличная засветилась в кино с большой ролью — в фильме «Девушка и смерть» (16+). «Володя был моей первой и единственной любовью» В студенчестве Светлана Светличная влюбилась в актера Владимира Ивашова — они познакомились на вступительных экзаменах во ВГИКе. Роман между молодыми людьми вспыхнул мгновенно. Ключевым моментом в их сближении стал эпизод с поцелуем на генеральной репетиции фильма «Казаки» (12+). Сразу после этого последовало признание в любви, а вскоре дело дошло и до свадьбы. Светличная вышла замуж за Ивашова, будучи на третьем курсе, а это было неслыханной дерзостью для студентки. Вскоре у пары родился сын Алексей. — Володя был моей первой и единственной любовью, — признавалась она.

С мужем Владимиром Ивашовым они сыграли в картине «Герой нашего времени». Он — Печорина, она — красавицу-контрабандистку Источник: кадр из фильма «Герой нашего времени» (12+), реж. Станислав Ростоцкий, киностудия «Мосфильм», 1967 год

Несмотря на сильное чувство к мужу, на съемках «Бриллиантовой руки» у Светличной была легкая интрижка с актером Андреем Мироновым. Светлана не смогла скрывать секрет от мужа и призналась ему в измене. Владимир ее простил, и для сохранения семьи Светлана родила второго сына Олега. 90-е годы стали сложным периодом для актеров — денег катастрофически не хватало. Ради заработка Владимир устроился на стройку, где работал на износ, подорвал здоровье, и в результате у него обострилась язва. Желание прокормить семью обернулось трагедией: Владимир Ивашов ушел из жизни в 55 лет. Мир Светланы рухнул. — После смерти Володи я как будто умерла. Я осталась совсем одна. Сыновья выросли, у них свои семьи, а я сижу в этой квартире и разговариваю с его фотографиями, — делилась Светличная. — Мы прожили вместе 35 лет. Он был очень порядочным, честным, добрым. Таким и остался в моей памяти. Дети помогали ей справляться с утратой, но безрезультатно. Прежняя Светлана Светличная покинула этот мир вместе с мужем — его смерть стала для нее точкой невозврата. Позже в интервью журналистам актриса рассказывала, как хранила память о супруге: его пиджак висел на стуле, а вещи лежали на своих местах. Она продолжала советоваться с ним и рассказывала ему о своих делах. Эта верность поражала всех, кто знал Светличную. «Ко мне никто не ходит» В 2000-х в жизни актрисы не раз появлялись молодые мужчины. Светлане нравилось их внимание, но о своих похождениях и любовных связях она предпочитала молчать. Огласке она придала лишь эпизод с бардом Сергеем Смирновым-Сокольским, за которого вышла замуж. Правда, всего на 27 дней. Причины столь скорого развода неизвестны. Позднее ее протеже стал молодой Прохор Шаляпин. — Мы встретились на мероприятии, которое называлось, по-моему, «Легенды России». Я подошел к ней и сказал, что недавно смотрел фильм «Стряпуха» (0+) и влюбился в нее. Она удивилась: «Надо же, Прохор, ты один из немногих, кто подошел ко мне со „Стряпухой“, а не с „Бриллиантовой рукой“». Мы обменялись телефонами и начали дружить и продружили с ней достаточно долго, — рассказывал Шаляпин о Светличной.

С годами актриса не утратила привлекательности Источник: Юрий Самолыго / ТАСС

Параллельно жизнь продолжала испытывать Светлану на прочность. Ее младший сын Олег погиб при странных обстоятельствах. Официальная версия: парень умер от алкоголизма. Но Светличная уверяла, что ее сыну помогли уйти недуги. Несмотря на боль от утраты близких, актриса старалась вести насыщенную жизнь, но в последние годы с болью говорила, что о ней забыли. Ее не приглашали на телевидение, не звали в проекты. — Ко мне никто не ходит. Иногда звонят, приходят журналисты, но друзей нет. Все друзья остались там, в той жизни, с Володей, — сетовала она. Вскоре в ее жизни все-таки появился близкий человек — мужчина, к которому она испытала давно забытое чувство. Актер Иван Николаев смог пробудить в Светлане жажду к жизни. Даже будучи в почтенном возрасте, Светличная не забывала о том, что она в первую очередь женщина. По ее признанию, главный секрет женской красоты кроется во влюбленности. Ее искала вся страна: как пропала и нашлась Светлана Светличная В октябре 2021 года актриса перестала выходить на связь и ее близкие забили тревогу. Тот самый Иван Николаев рассказывал, что незадолго до исчезновения Светлана переехала в новый район, чтобы быть поближе к сыну Алексею и его семье. Соседи, напротив, уверяли, что она не хотела переезжать, а ее менеджер и вовсе твердил, что Светличная никуда не пропадала, скорее всего, она просто не берет трубку. Но все оказалось куда серьезнее: дело о пропаже актрисы на свой контроль взял главный следователь страны Александр Бастрыкин, Светличную искали и волонтеры «Лиза-Алерт».

В последние годы жизни актриса страдала от болезни Альцгеймера Источник: Смирнов Владимир / ТАСС

Светлана нашлась через сутки — ее обнаружили на съемках шоу у Андрея Малахова. Оказалось, что ей не понравилось новое жилье. Стены казались ей чужими, напоминали об одиночестве и чуть было не довели ее до суицида. Светлана вышла из квартиры и попросила помощи у незнакомой девушки, которая зачем-то обратилась в редакцию программы Малахова. В эфире Светлана выражала благодарность Андрею и просила сына Алексея вспомнить о матери, в своих бедах она винила невестку. В том же 2021 году стало известно о том, что у актрисы сильно ухудшилось состояние здоровья — кроме подозрений на инсульт, обнаружились и психические отклонения — болезнь Альцгеймера.

Светлана Светличная ушла из жизни 16 ноября 2024 года Источник: Григорий Сысоев / ТАСС