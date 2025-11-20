НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Культура Барановская «выжила», Петров стал актером года. Как в Москве прошла премия журнала «Кинорепортер» и кто получил награды

Барановская «выжила», Петров стал актером года. Как в Москве прошла премия журнала «Кинорепортер» и кто получил награды

Рассказываем самое интересное и публикуем список лауреатов

Александр Петров стал актером года по версии журнала «Кинорепортер», а Марина Александрова взяла аналогичную награду для актрис

Александр Петров стал актером года по версии журнала «Кинорепортер», а Марина Александрова взяла аналогичную награду для актрис

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вечером 19 ноября в московском ресторане «Метрополь» состоялась церемония вручения премии журнала «Кинорепортер» — «Событие года». Награды в этот вечер получали лучшие из лучших в мире кино и телевидения. MSK1.RU рассказывает, что там было: от красной дорожки до финальных аплодисментов.

Парочки пришли в черно-белых нарядах, а Ярмольник пожелал удачи молодым

Красная дорожка премии собрала ярких представителей разных поколений и направлений в искусстве. На ней можно было встретить как 80-летнего мэтра Александра Адабашьяна, так и 33-летнюю блогершу Карину Кросс, которая, как выяснилось, окончила театральный институт с отличием и уже снялась в двух полнометражных фильмах.

Александр Адабашьян на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Александр Адабашьян на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Карина Кросс на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Карина Кросс на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Карина Кросс — о съемках в фильме

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Телеведущая Яна Чурикова делилась радостными воспоминаниями и похвалила коллег: особенно она отметила работу Юры Борисова и Марка Эйдельштейна.

Яна Чурикова на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Появилась на красной дорожке и Юлия Барановская. На вопрос о главном событии года она ответила: «Самое главное, что я выжила». Ведущая перенесла тяжелую операцию в октябре, и, хотя врачи уже разрешили ей командировки, строгую диету приходится соблюдать до сих пор.

Юлия Барановская — о своем здоровье

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Звездные пары были одним из главных украшений вечера. Сергей Безруков прошелся по дорожке вместе с супругой Анной Матисон, поблагодарив организаторов за доверие.

Сергей Безруков и Анна Матисон на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Сергей Безруков и Анна Матисон на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Безруков поблагодарил организаторов премии за доверие

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Екатерина Стриженова и ее муж Александр, на днях получившие звания заслуженных артистов России, выбрали элегантные черные наряды.

Екатерина и Александр Стриженовы

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Александр Петров и его жена Виктория, которые, как известно, расписались в 2023 году «после нескольких встреч», выглядели всё такими же счастливыми и неразлучными, как и два года назад, хотя многие предрекали, что пара быстро разбежится.

Александр Петров и его жена Виктория на премии «Событие года»

Александр Петров и его жена Виктория на премии «Событие года»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Артисты Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина держались сдержанно и элегантно, хотя потом, получив награду, Аида будет слать со сцены воздушные поцелуи.

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Забавно, что все звездные пары, не сговариваясь, пришли в черных, серых и черно-белых тонах, хотя заявленного дресс-кода у мероприятия не было.

Леонид Ярмольник, появившийся на дорожке в философском настроении, пожелал удачи и здоровья молодым коллегам.

Леонид Ярмольник на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Леонид Ярмольник на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Леонид Ярмольник пожелал удачи и здоровья молодым актерам

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Роскошные образы продемонстрировали Юлия Высоцкая и Марина Александрова.

Юлия Высоцкая на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Платье Марины Александровой стало одним из самых роскошных за вечер

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Также среди гостей были Лиза Арзамасова, Дмитрий Дюжев, Никита Кологривый, Александр Олешко, Павел Табаков, Тимур Родригез и многие другие.

Лиза Арзамасова на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер»

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Дмитрий Дюжев на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДмитрий Дюжев на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Никита Кологривый на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНикита Кологривый на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Александр Олешко на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАлександр Олешко на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Павел Табаков на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПавел Табаков на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Тимур Родригез на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТимур Родригез на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Дмитрий Клепацкий с супругой Анной Невской на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДмитрий Клепацкий с супругой Анной Невской на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Кузьма Сапрыкин на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUКузьма Сапрыкин на премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Посетил «Событие года» и Константин Эрнст. Правда, к журналистам он не вышел | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПосетил «Событие года» и Константин Эрнст. Правда, к журналистам он не вышел | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Церемония награждения

После завершения красной дорожки в зале началась церемония награждения. Первой была названа номинация «Открытие года». Победительницей стала сербская актриса Тина Стойилкович. Со сцены она вспомнила, как при переезде в Россию знала лишь несколько слов: «водка», «балалайка» и свое имя.

Тина Стойилкович из Сербии взяла «Открытие года»

Тина Стойилкович из Сербии взяла «Открытие года»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Тина Стойилкович стала открытием года по версии журнала «Кинорепортер»

Источник:

Римма Багдасарян / MSK1.RU

Звание актера года получил Александр Петров. Получая награду из рук Леонида Ярмольника, он признался, что после рождения сына все его успехи и награды теперь по праву делят с супругой Викторией.

Александр Петров стал актером года

Александр Петров стал актером года

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Титул «Актриса года» завоевала Марина Александрова. Одной из ее ключевых работ в этом году стала роль акушерки в напряженном сериале «Дыши» (18+).

Актриса года — Марина Александрова

Актриса года — Марина Александрова

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Прорывом года был признан Андрей Максимов, известный зрителям по роли Желтого в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Артист поблагодарил свою семью и съемочные группы.

Прорыв года — Андрей Максимов

Прорыв года — Андрей Максимов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Статуэтка «Звезда года» отправилась к оперной певице Аиде Гарифуллиной. В сентябре у артистки был концерт на сцене Большого. Она была ведущей «Интервидения» и стала наставницей в «Голос. Дети». Со сцены она отправила несколько воздушных поцелуев своему мужу Алексею Воробьеву.

Звездой года по версии журнала «Кинорепортер» стала Аида Гарифуллина

Звездой года по версии журнала «Кинорепортер» стала Аида Гарифуллина

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пожалуй, самые продолжительные и теплые аплодисменты зала вызвало вручение награды «Мастер-класс года». Ее получил 80-летний Александр Адабашьян. Гости встали и приветствовали мэтра около полуминуты.

Победитель в номинации «Мастер-класс года» — 80-летний Александр Адабашьян

Победитель в номинации «Мастер-класс года» — 80-летний Александр Адабашьян

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В номинации «Хит года» победил фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (18+). Лучшим сериалом был признан «Хроники русской революции» (18+) Андрея Кончаловского.

Съемочная группа «Пророка» (18+)

Съемочная группа «Пророка» (18+)

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сериал года — «Хроники русской революции» (18+) Кончаловского с Юлией Высоцкой и Юрой Борисовым

Сериал года — «Хроники русской революции» (18+) Кончаловского с Юлией Высоцкой и Юрой Борисовым

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Награда «Фильм года» досталась военной драме «Август» (16+) с Сергеем Безруковым, Павлом Табаковым и Никитой Кологривым в главных ролях. Съемочная группа пригласила всех зрителей оценить их работу в кинотеатрах.

Съемочная группа фильма «Август» (16+) — Сергей Безруков, Павел Табаков, Никита Кологривый и другие

Съемочная группа фильма «Август» (16+) — Сергей Безруков, Павел Табаков, Никита Кологривый и другие

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Награда «Фильм года» досталась военной драме «Август» с Сергеем Безруковым, Павлом Табаковым и Никитой Кологривым

Награда «Фильм года» досталась военной драме «Август» с Сергеем Безруковым, Павлом Табаковым и Никитой Кологривым

Источник:

кадр из фильма «Август» (16+), реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев / «Централ Партнершип»

Кто взял награды: список

Кратко — вот, кто получил награды:

  • «Открытие года» — Тина Стойилкович;

  • «Актер года» — Александр Петров;

  • «Актриса года» — Марина Александрова;

  • «Прорыв года» — Андрей Максимов;

  • «Звезда года» — Аида Гарифуллина;

  • «Мастер-класс года» — Александр Адабашьян;

  • «Хит года» — «Пророк. История Александра Пушкина»;

  • «Сериал года» — «Хроники русской революции»;

  • «Фильм года» — «Август».

Ранее мы рассказывали, как в Москве прошла музыкальная премия «Золотой граммофон».

Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
Комментарии
Гость
1 час
Петров заслужил звание, посмотрим, что дальше покажет.
Гость
1 час
Ну, да, ну да. Интересно, какие ещё сюрпризы готовит киноиндустрия.
