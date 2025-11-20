Барановская «выжила», Петров стал актером года. Как в Москве прошла премия журнала «Кинорепортер» и кто получил награды

Вечером 19 ноября в московском ресторане «Метрополь» состоялась церемония вручения премии журнала «Кинорепортер» — «Событие года». Награды в этот вечер получали лучшие из лучших в мире кино и телевидения. MSK1.RU рассказывает, что там было: от красной дорожки до финальных аплодисментов.
Парочки пришли в черно-белых нарядах, а Ярмольник пожелал удачи молодым
Красная дорожка премии собрала ярких представителей разных поколений и направлений в искусстве. На ней можно было встретить как 80-летнего мэтра Александра Адабашьяна, так и 33-летнюю блогершу Карину Кросс, которая, как выяснилось, окончила театральный институт с отличием и уже снялась в двух полнометражных фильмах.
Телеведущая Яна Чурикова делилась радостными воспоминаниями и похвалила коллег: особенно она отметила работу Юры Борисова и Марка Эйдельштейна.
Появилась на красной дорожке и Юлия Барановская. На вопрос о главном событии года она ответила: «Самое главное, что я выжила». Ведущая перенесла тяжелую операцию в октябре, и, хотя врачи уже разрешили ей командировки, строгую диету приходится соблюдать до сих пор.
Звездные пары были одним из главных украшений вечера. Сергей Безруков прошелся по дорожке вместе с супругой Анной Матисон, поблагодарив организаторов за доверие.
Екатерина Стриженова и ее муж Александр, на днях получившие звания заслуженных артистов России, выбрали элегантные черные наряды.
Александр Петров и его жена Виктория, которые, как известно, расписались в 2023 году «после нескольких встреч», выглядели всё такими же счастливыми и неразлучными, как и два года назад, хотя многие предрекали, что пара быстро разбежится.
Артисты Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина держались сдержанно и элегантно, хотя потом, получив награду, Аида будет слать со сцены воздушные поцелуи.
Забавно, что все звездные пары, не сговариваясь, пришли в черных, серых и черно-белых тонах, хотя заявленного дресс-кода у мероприятия не было.
Леонид Ярмольник, появившийся на дорожке в философском настроении, пожелал удачи и здоровья молодым коллегам.
Роскошные образы продемонстрировали Юлия Высоцкая и Марина Александрова.
Также среди гостей были Лиза Арзамасова, Дмитрий Дюжев, Никита Кологривый, Александр Олешко, Павел Табаков, Тимур Родригез и многие другие.
Церемония награждения
После завершения красной дорожки в зале началась церемония награждения. Первой была названа номинация «Открытие года». Победительницей стала сербская актриса Тина Стойилкович. Со сцены она вспомнила, как при переезде в Россию знала лишь несколько слов: «водка», «балалайка» и свое имя.
Звание актера года получил Александр Петров. Получая награду из рук Леонида Ярмольника, он признался, что после рождения сына все его успехи и награды теперь по праву делят с супругой Викторией.
Титул «Актриса года» завоевала Марина Александрова. Одной из ее ключевых работ в этом году стала роль акушерки в напряженном сериале «Дыши» (18+).
Прорывом года был признан Андрей Максимов, известный зрителям по роли Желтого в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Артист поблагодарил свою семью и съемочные группы.
Статуэтка «Звезда года» отправилась к оперной певице Аиде Гарифуллиной. В сентябре у артистки был концерт на сцене Большого. Она была ведущей «Интервидения» и стала наставницей в «Голос. Дети». Со сцены она отправила несколько воздушных поцелуев своему мужу Алексею Воробьеву.
Пожалуй, самые продолжительные и теплые аплодисменты зала вызвало вручение награды «Мастер-класс года». Ее получил 80-летний Александр Адабашьян. Гости встали и приветствовали мэтра около полуминуты.
В номинации «Хит года» победил фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (18+). Лучшим сериалом был признан «Хроники русской революции» (18+) Андрея Кончаловского.
Награда «Фильм года» досталась военной драме «Август» (16+) с Сергеем Безруковым, Павлом Табаковым и Никитой Кологривым в главных ролях. Съемочная группа пригласила всех зрителей оценить их работу в кинотеатрах.
Кто взял награды: список
Кратко — вот, кто получил награды:
«Открытие года» — Тина Стойилкович;
«Актер года» — Александр Петров;
«Актриса года» — Марина Александрова;
«Прорыв года» — Андрей Максимов;
«Звезда года» — Аида Гарифуллина;
«Мастер-класс года» — Александр Адабашьян;
«Хит года» — «Пророк. История Александра Пушкина»;
«Сериал года» — «Хроники русской революции»;
«Фильм года» — «Август».
