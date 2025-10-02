«Дайте работать самостоятельно»: актеры кукольного требуют остановить объединение театров в Ярославле

К ТЮЗу присоединили кукольный и Камерный театры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Актеры кукольного просят отменить реорганизацию театров в Ярославле. Они опасаются, что объединение юридических лиц с ТЮЗом может поставить под угрозу существование уникального культурного учреждения.

«Главное для нас — донести до жителей Ярославля, что театр кукол и драматический театр — это разные виды театрального искусства. Театр кукол существует в нашем городе более 100 лет. Тут работали великие артисты, сыграны тысячи спектаклей. Сейчас правительство рискует уничтожить этот культурный институт ради экономической эффективности», — рассказала в разговоре с 76.RU актриса кукольного театра Екатерина Соколова.

Сотрудники театра отмечают, что они участвуют в международной организации UNIMA и поддерживают международный обмен кукольными постановками, привлекая театры из Индии, Китая и Армении. В России всего около семи тысяч кукольников, которых, по их мнению, необходимо поддерживать.

UNIMA — это крупнейшая в мире неправительственная организация, объединяющая профессионалов и любителей кукольного искусства разных стран для развития и популяризации кукольного искусства.

Обращения и петиции

4 сентября актеры запустили петицию против реорганизации театров. Правда через какое-то время ее отозвали. 22 сентября сотрудники кукольного опубликовали новую петицию за сохранение автономии и независимости театра.

«Просим сохранить ГУК ЯО „Ярославский государственный театр кукол“ как самостоятельное юридическое лицо с правом укреплять и развивать традиции, продолжать историю Ярославского театра кукол!» — пишут сотрудники кукольного.

Обращения актеров завирусились в соцсетях. Многие общественники поддержали рвение творческого коллектива.

Заявленная реорганизация предполагает сокращение технических работников. Актриса Екатерина Соколова отметила, что на конкурсной основе некоторым сотрудникам уже вручили уведомления об увольнении.

«Сейчас в театре всего 18 артистов и пять бутафоров, при этом мы эффективно работаем, в прошлом году провели около 350 спектаклей с полной заполняемостью зала», — добавила актриса.

Приостановите реорганизацию, дайте театрам возможность работать самостоятельно. Театр кукол должен существовать как отдельное юридическое лицо. Екатерина Соколова актриса кукольного театра

Официальная позиция Министерства культуры

В ответ на запрос редакции 76.RU Минкультуры Ярославской области сообщило, что реорганизация театров проводится на основании постановления правительства Ярославской области от 21.08.2025 № 861-п.

Там же напомнили, что объединение кукольного театра и ТЮЗа, к которому ранее присоединили Камерный театр, направлены на оптимизацию ресурсов. Создание единого юридического лица должно упростить процесс управления учреждениями культуры. При этом, какое количество сотрудников сократят и кого из специалистов уволят, пока неизвестно.

«Учитывая положения Трудового кодекса РФ, в настоящее время проводится работа комиссии по определению преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или штата работников, которая будет вести работу в течение всего периода проведения организационно-штатных мероприятий. В связи с этим направить информацию о количестве сокращенных лиц и должностей не представляется возможным», — ответили в Министерстве культуры Ярославской области.

Еще один вопрос, который заботит актеров, распределение репетиционного зала в ТЮЗе. Поскольку в одном здании будут работать три коллектива, а помещение для работы актеров — одно.

26 сентября 2025 года министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова сообщила, что после объединения театры сохранят свои названия, свою идентичность и будут отдельными структурами в составе единого юридического лица.

Однако артисты кукольного театра переживают, что после реорганизации им могут урезать бюджет и сократить количество спектаклей.

На вопросы о дальнейшем финансировании каждого театра, которые войдут в состав ТЮЗа, и репертуарах, в Минкульте 76.RU не смогли ответить. Там сослались на то, что эти темы находятся в компетенции нового руководителя ТЮЗа Сергея Конева. Его назначили и. о. директора Театра юного зрителя и кукольного театра 16 сентября 2025 года. В тот же день сняли с должности предыдущего и. о. руководителя кукольного — Алексея Хитрова. Сейчас он занимает должность заместителя руководителя.

Напомним, что здание ТЮЗа на площади Юности в Ярославле после капитального ремонта откроется 17 октября. Обновление театра обошлось в более чем 1 миллиард 342 миллиона 182 тысячи рублей.

Чем уникален кукольный театр

1 марта 2025 года Ярославскому театру кукол исполнилось 98 лет. Он считается одним из старейших культурных учреждений России.

Театр был основан режиссером и педагогом Марией Слободской и ее коллегами. Первые спектакли проходили в школах и клубах города. Театр не прекращал свою работу даже в годы Великой Отечественной войны.

Ярославский кукольный театр активно гастролирует и принимает участие в международных фестивалях в Польше, Румынии, Германии, Австрии, Голландии, Норвегии, Финляндии, Великобритании, США, Индии, Израиле, Кипре и других странах. На площадку в Ярославль также приезжали зарубежные актеры и театральные деятели.

В 2014 году театр получил гран-при на V фестивале профессиональных театров Ярославской области.

В Ярославском театре кукол работают пять заслуженных артистов России: Елена Снегирева (в театре с 1963 года), Ярослав Узенюк (с 1993 года), Маргарита Смирнова (с 1984 года), Валерий Смирнов (с 1989 года) и Надежда Новикова (с 1978 года). В общей сложности в труппе театра работают 18 человек.

Ранее также стало известно о сокращении в шести крупных музеях Ярославля. Процедура проводится в рамках оптимизации в сфере культуры.