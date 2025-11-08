Похоронили рядом с Зинаидой Кириенко и Вячеславом Добрыниным. Как простились с телеведущим Юрием Николаевым

Как в Москве прошли похороны телеведущего Юрия Николаева Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В субботу, 8 ноября, в Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания и похороны телеведущего Юрия Николаева. Ведущий программы «Утренняя почта» скончался на 77-м году жизни. 4 ноября артиста госпитализировали с пневмонией, вечером его сердце остановилось.

Юрий Николаев был ведущим в программах «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Помимо этого, он снимался в фильмах «Большие перегоны» (1971 г.), «Девушка из камеры № 25» (1971 г.), «Прежде, чем расстаться» (1984 г.) и других. В нулевых Юрий Николаев вел шоу «Танцы со звездами» и «Танцы на льду» в тандеме с Анастасией Заворотнюк.

MSK1.RU рассказывает, как проводили в последний путь символ российского телевидения.

«В последние дни ему было не очень хорошо»

Одними из первых на Троекуровское кладбище, где проходило прощание с народным артистом, пришли его поклонники — те, кто вырос на передачах «Утренняя почта», «Утренняя звезда». В руках у многих были букеты алых роз и красных гвоздик.

Вслед за поклонниками на Троекуровское кладбище приехали звездные друзья Юрия Николаева. Они вспоминали, каким человеком запомнился артист, о чем они говорили в последний раз и что он рассказывал о своем здоровье.

Бывший участник групп «Цветы» и «Парк Горького» Александр Маршал рассказал, что видел Юрия Николаева за несколько дней до его смерти.

«В последние дни я его видел. И видел, что ему было не очень хорошо, так скажем, плохо, — вспоминал Маршал. — Но он держался и всегда, когда я его спрашивал, как здоровье, в ответ говорил: „Зачем ты меня об этом спрашиваешь?“ Человек любил жизнь, любил всех нас, людей».

Певица Зара рассказала, Николаев постоянно успокаивал и говорил, что не стоит переживать за его здоровье. Она также вспомнила, что недавно принимала участие в программе, которая была посвящена 50-летию его творческой деятельности.

«И 50 лет он был просто членом семьи для миллионов зрителей всех поколений», — рассказала Зара.

«Всегда успокаивал, говорил, что всё хорошо по здоровью, что он проверяет, — вспомнила певица. — Мы много лет сидели с Юрием Александровичем в жюри проекта „Звезда“. И уже сами судили молодых талантливых артистов. Юрий Александрович был удивительной личностью, добрый, интеллигентный».

Среди звездных друзей Юрия Николаева были замечены артист Валдис Пельш, певец Юрий Антонов и Анита Цой.

«Показал, что в телевизоре есть хорошие люди»

Проститься с Юрием Николаевым пришла певица Пелагея. Она сказала, что артист показал ей, что в телевизоре есть хорошие люди. А потом, когда сама стала «тетей из телевизора», старалась следовать его примеру.

«Это действительно невероятный, невероятной души человек. Человек-эпоха. И самое главное, он был с большим сердцем», — сказала певица, сдерживая слезы.

Рядом с Пелагеей на похоронах стоял актер Леонид Ярмольник.

Певец Александр Буйнов на церемонии прощания признался, что Юрий Николаев был для него олицетворением передачи «Утренняя звезда».

«Для меня, как и для многих людей, кто родился еще в Советском Союзе, он был олицетворением музыкального канала, передачи „Утренняя звезда“. Он улыбался, очень любил детей и артистов. И „Утренняя звезда“ останется неповторимой передачей», — сказал Буйнов.

На прощание с Юрием Николаевым пришел генеральный директор Константин Эрнст. Он подошел к вдове артиста Элеоноре Николаевой, утешил и произнес слова соболезнования.

Среди друзей, которые пришли проститься с Юрием Николаевым, заметили телеведущую Елену Малышеву, композитора Владимира Матецкого, советского и российского медиаменеджера Сергея Лисовского.

Символ детства каждого

К траурному залу спешил и губернатор Московской области Андрей Воробьев в окружении охраны. Его семья прислала венок на похороны Юрия Николаева.

Певец Игорь Николаев назвал Юрия Николаева родным человеком. Он вместе с супругой нередко приезжал в гости. А Юлия Проскурякова — жена исполнителя — сказала, что народный артист был для нее символом детства.

« „ Утренняя звезда “ — это достояние. Это наш семейный друг. Они с супругой приезжали периодически. Члены нашей семьи практически», — сказал Игорь Николаев.

Автор текстов песен для рок-н-ролльной группы «Браво» Валерий Сюткин сказал, что Юрий Николаев «точно был у каждого в свидетельстве о жизни».

Советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов, вспоминая о Юрии Николаеве, сказал, что он был покладистым и отличным спортсменом.

«Он так работал, его остановить было нельзя»

Когда в траурном зале началась церемония прощания, вдова символа российского телевидения Элеонора Николаева не смогла сдержать слез. Она рассказала, что супруг до последнего работал и ему очень хотелось жить.

Элеонора Николаева рассказала, что на протяжении многих лет они поддерживали друг друга с супругом.

«То, что сейчас произошло, — это очень тяжело. Я новость никому не открыла. Даже не знаю, что вам еще сказать… Огромное вам спасибо за внимание. За то, что вы пришли, за то, что выразили внимание. Он этого достоин, — сказала Николаева. — Он так работал, его остановить было нельзя, туда-сюда. На разрыв аорты, как и получилось».

В 1975 году артист женился во второй раз. Избранницей артиста стала младшая сестра его друга Рональда Грависа Элеонора. Она признавалась, что влюбилась в Николаева еще в детстве и даже плакала, когда он женился в первый раз. Как рассказывал артист, на свадьбе свидетелям пришлось скинуться на шампанское, потому что у жениха на это не было денег. В театре он получал всего 85 рублей, а гонорары за роли в кино были нерегулярными. Подробнее читайте здесь.

Юрия Николаева хоронили в открытом гробу. После минуты молчания к нему подходили близкие и поклонники, чтобы проводить в последний путь.

Венок от президента России и супруги Лели

После церемонии прощания гроб с телом Юрия Николаева в катафалке повезли на Троекуровское кладбище. Рядом с его могилой расположили венки от известных деятелей и близких.

Среди них венки от президента России Владимира Путина, телеведущего Андрея Малахова, гендиректора Первого канала Константина Эрнста, журналиста Александра Митрошенкова, Николая Расторгуева в цветах триколора, группы «Любэ», Академии российского телевидения, коллектива «Непоседы» и футбольного клуба «Бриз».

Чуть поодаль стоял венок от супруги Юрия Николаева. На траурной ленте было написано: «Твоя супруга Ляля».

Народного артиста России похоронили рядом с актрисой Зинаидой Кириенко, артистом Вячеславом Добрыниным и дрессировщиком Виталием Воробьевым.

В 2019 году в Сети появились слухи, что ведущий упал в обморок, получил травмы и гематомы. Тогда Николаеву якобы поставили диагноз «синкопальное состояние», при котором происходит внезапная потеря сознания.

Тогда супруга артиста Элеонора поспешила успокоить публику, заявив, что это неправда. Но в 2024-м Николаева вновь госпитализировали с теми же симптомами.

В начале 2025-го стало известно, что телеведущий сломал бедро, на восстановление ушел не один месяц. Масла в огонь подливали слухи о том, что Николаев страдает от проблем с памятью.

