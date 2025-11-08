Эрнст, Пелагея, Малышева, Антонов и другие. Кто из звезд пришел проститься с телеведущим Юрием Николаевым: фото

Показываем, кто из звездных друзей пришел проститься с телеведущим Юрием Николаевым Источник: StarHit.ru, Артем Устюжанин / MSK1.RU

В субботу, 8 ноября, в Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с телеведущим Юрием Николаевым. Народный артист скончался на 77-м году жизни. Подробнее MSK1.RU рассказываем в онлайн-репортаже.

4 ноября его экстренно госпитализировали, а вечером сердце ведущего остановилось. По информации телеграм-канала Mash, причиной смерти мог стать рецидив онкологического заболевания, с которым он боролся с 2007 года.

Проститься с символом российского телевидения пришли многие его друзья, в том числе известные артисты, певицы и ведущие.

Певица Зара рассказала, артист постоянно успокаивал всех и говорил, что не стоит переживать за его здоровье.

Певица Зара на прощании с Юрием Николаевым Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Всегда успокаивал, говорил, что всё хорошо по здоровью, что он проверяет, — сказала певица. — Мы много лет сидели с Юрием Александровичем в жюри проекта „Звезда“. И уже сами судили молодых талантливых артистов. Юрий Александрович был удивительной личностью, добрый, интеллигентный».

Певица Пелагея, провожая Юрия Николаева в последний путь, сказала, что он показал ей, что в телевизоре есть хорошие люди. А потом, когда она сама стала «тетей из телевизора», старалась следовать его примеру.

Певица Пелагея на прощании с Юрием Николаевым Источник: StarHit.ru

«Это действительно невероятный, невероятной души человек. Человек-эпоха. И самое главное, он был с большим сердцем», — сказала певица, сдерживая слезы.

Вместе с Пелагеей был замечен и артист Леонид Ярмольник.

Актер Леонид Ярмольник вместе с певицей Пелагеей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Генеральный директор Первого канала утешал вдову артиста. Он подошел к Элеоноре Николаевой, когда она сидела у гроба, обнял и сказал слова поддержки.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Проводить в последний путь народного артиста пришли певец Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой. Супруга исполнителя автора хита «Выпьем за любовь» сказала, что Юрий Николаев был для нее символом детства.

Певец Игорь Николаев вместе с супругой Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

« „ Утренняя звезда “ — это достояние. Это наш семейный друг. Они с супругой приезжали периодически. Члены нашей семьи практически», — сказал Игорь Николаев.

Проститься с телеведущим программы «Утренняя почта» пришел эстрадный певец, композитор Юрий Антонов. И певица Анита Цой.

Юрий Антонов на прощании с Юрием Николаевым Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Певица Анита Цой пришла проводить телеведущего в последний путь Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Среди тех, кто пришел проститься с символом российского телевидения на Троекуровском кладбище, заметили артиста Владиса Пельша.

Артист Владис Пельш также пришел на Троекуровское кладбище Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Певец Александр Буйнов рассказал, что Юрий Николаев для него запомнился светлым человеком.

«Для меня, как и для многих людей, кто родился еще в Советском Союзе, он был олицетворением музыкального канала, передачи „Утренняя звезда“. Он улыбался, очень любил детей и артистов. И „Утренняя звезда“ останется неповторимой передачей», — сказал Буйнов.

Артист Александр Буйнов рассказал, каким человеком запомнился Юрий Николаев Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Бывший участник групп «Цветы» и «Парк Горького» Александр Маршал на прощании с артистом рассказал, что видел Юрия Николаева за несколько дней перед смертью.

Александр Маршал вспомнил последние дни жизни артиста Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«В последние дни я его видел. И видел, что ему было не очень хорошо, так скажем, плохо, — вспоминал Маршал. — Но он держался и всегда, когда я его спрашивал, как здоровье, в ответ говорил: „Зачем ты меня об этом спрашиваешь?“ Человек любил жизнь, любил всех нас, людей».

Среди друзей, которые пришли проститься с Юрием Николаевым, заметили Елену Малышеву. В руках у нее был букет красных роз.

Елена Малышева пришла на кладбище с букетом красным роз Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Во время прощания с Юрием Николаевым советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов вспомнил, что тот был не только телеведущим, но и хорошим спортсменом.

Хоккеист Фетисов поделился воспоминаниями о Юрии Николаеве Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В 2019 году в Сети появились слухи, что ведущий упал в обморок, получил травмы и гематомы. Тогда Николаеву якобы поставили диагноз «синкопальное состояние», при котором происходит внезапная потеря сознания. Тогда супруга артиста Элеонора поспешила успокоить публику, заявив, что это неправда. Но в 2024-м Николаева вновь госпитализировали с теми же симптомами.

В начале 2025-го стало известно, что телеведущий сломал бедро, на восстановление ушел не один месяц. Масла в огонь подливали слухи о том, что Николаев страдает от проблем с памятью.