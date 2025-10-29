Окончила французскую школу с золотой медалью: вспоминаем детство Катерины Шпицы — актрисе исполнилось 40 лет

Катерина Шпица не порвала связь со своей школой № 22, и даже заглядывает в ее столовую Источник: Katerinashpitsa / Telegram

Сегодня, 29 октября, актрисе Катерине Шпице исполнилось 40 лет. Часть детства она провела в Перми и именно здесь увлеклась актерством и начала карьеру. Наши коллеги из 59.RU решили вспомнить, как проходила ее школьная пора.

Катерина Шпица известна по ролям в фильмах «Метро» (12+), «Куприн. Яма» (18+), «Поддубный» (16+), «Елки 1914» (6+), «Молодая гвардия» (12+) и других. Катерина также участвовала в телешоу «Танцы со звездами» (6+) и «Танцы на льду» (6+). Неоднократно становилась гостьей программы «Вечерний Ургант» (12+). Она часто попадала в список «100 самых сексуальных женщин страны» российской версии журнала Maxim. Является амбассадором фестиваля «Лампа» (0+).

Актриса родилась в 1985-м в Перми, но часть детства провела в городе Инта Республики Коми, где работал шахтером ее папа.

Именно в Инте она пошла в первый класс. Катя училась в экспериментальной французской школе. Переехав в Пермь, она поступила в шестой класс тоже французской школы — № 22.

Первоклашка Источник: Katerinashpitsa / Telegram

После школьного спектакля. Катерина — вверху Источник: архив школы № 28 Как рассказывали корреспонденту 59.RU в самой школе, Катя хорошо и старательно училась, много читала и творчески подходила к выполнению заданий. Играла в школьном франкофонном театре, где спектакли ставили на французском языке. Однажды в школе инсценировали фрагмент из литературного произведения. Катерина настолько проникновенно читала монолог — в темноте при свече, что сбежались все учителя, стояли даже в проеме двери.

Актеры школьного театра и преподаватели-постановщики. Катерина Шпица — вторая слева в среднем ряду Источник: архив школы № 28

Пермский театр «КОД» при Дворце творчества юных периодически объявлял набор в свою студию, Катя как-то решила попробовать поступить туда и с легкостью прошла. Она с увлечением играла в спектаклях, ездила с труппой на гастроли и фестивали.

Из-за плотного и почти взрослого графика в старших классах девочка почти самостоятельно осваивала учебный материал и приходила в школу, чтобы написать контрольные и сдать экзамены.

«Мы приезжали в школу и набирали в библиотеке много книг, чтобы Катя могла подготовиться к экзаменам», — рассказывала журналисту 59.RU Галина Карповская, мама актрисы.

Такая форма обучения и занятость в театре не помешала Катерине окончить школу с золотой медалью.

Катерина до сих пор продолжает общаться с учителями и заглядывать в школу, педагоги всегда отзываются о ней с теплотой. Особенно трогательно Катерина относилась к учительнице русского языка и литературы Алевтине Георгиевне Капочкиной. Когда родился сын Герман, она прислала ей его фото, а когда подрос, приехала к ней с ним в гости.

Катерина с сыном Германом в гостях у Алевтины Георгиевны Капочкиной Источник: Katerinashpitsa / Telegram Одно из последних фото с любимой учительницей Источник: Katerinashpitsa / Telegram

Алевтина Георгиевна умерла летом 2024 года. «У нас была такая традиция: я брала цветы и торт и приходила в гости к Алевтине Георгиевне, и мы беседовали за чаем, — написала актриса в своем блоге. — Я буду с большой теплотой вспоминать те встречи».

Актриса отмечала, что учительница стала для нее первым мощным примером человека, который хоть и был строг, но при этом всегда справедлив.

Директор школы № 22 Алла Червонных сказала нам, что в школе гордятся тем, что Катерина училась у них, и всегда рады видеть ее.

«Вместе с Катей и еще с двумя коллегами мы ставили в школе спектакли на французском языке — „Романтические фантазии“ (6+) и мюзикл „Собор Парижской Богоматери“ (12+) Виктора Гюго, — сказала 59.RU директор. — Мы поддерживаем отношения с Катей, сердечно поздравляем ее с Днем рождения и ждем на юбилей школы, которой в ноябре исполняется 135 лет. Катюша к нам приедет и, думаю, будет даже ведущей юбилейного праздника».

Катерина также продолжает встречаться с Мариной Оленевой — преподавателем студии «КОД», а ныне худруком театра «Новая драма». Она стала ее проводником в мир театра и повлияла на жизнь.

Спустя годы Катерина опять в школьной столовой Источник: Katerinashpitsa / Telegram После школы Катерина уехала в Москву и занялась актерской карьерой, подрабатывая гувернером и преподавателем иностранных языков. Чтобы заработать, она даже танцевала гоу-гоу в клубе. По настоянию мамы-юриста Катерина окончила юрфак. Спустя годы и уже построив актерскую карьеру, Катерина решила все-таки получить диплом, поэтому сейчас учится заочно на актерском факультете в Пермском институте культуры.