Никите Михалкову — 80: история человека, который всегда снимал «один и тот же фильм»

Сегодня Никите Михалкову исполняется 80 лет. Юбилей отмечает один из самых известных и спорных деятелей российского кинематографа. Его карьера длится более шести десятилетий, и за это время он успел побывать в разных ипостасях — от актера до режиссера, от общественного деятеля до председателя Союза кинематографистов. Его путь к мировой славе вспоминают наши коллеги из MSK1.RU.

Шагает по Москве

Михалков родился в творческой семье — сын писателя Сергея Михалкова и поэтессы Натальи Кончаловской. Уже в 18 лет он стал знаменитым после роли в фильме «Я шагаю по Москве». Образ жизнерадостного Кольки надолго запомнился зрителям.

Но путь в профессии не был гладким. Его отчислили из Щукинского училища за съемки в кино во время учебы. Пришлось переводиться во ВГИК на режиссерский факультет.

Режиссер с мировым именем

Никита Михалков пришел в режиссуру, уже будучи известным актером. Его первый полнометражный фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» вышел в 1974 году и был снят по мотивам повести, которую Михалков написал вместе с Эдуардом Володарским. Эта работа задала тон его будущему творчеству — обращение к историческому материалу и внимание к человеческим драмам на фоне масштабных событий.

Международное признание пришло к режиссеру очень быстро. Уже его вторая картина, «Раба любви» (1976 г.), посвященная последним дням немой кинозвезды Веры Холодной, была высоко оценена за рубежом, особенно в США. А следующая работа, «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977 г.) по ранней пьесе Чехова «Платонов», завоевала первый приз на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

1980-е годы стали временем глубокого погружения Михалкова в русскую литературу. Он снял несколько фильмов, которые критики и зрители называют «чеховским циклом». В картине «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1980 г.) с Олегом Табаковым в главной роли режиссер исследовал феномен русской лени и созерцательности, столь ярко показанный Гончаровым.

Особняком в его фильмографии стоит работа «Очи черные» (1987 г.). Главную роль в снятой в Италии картине по мотивам чеховских рассказов сыграл Марчелло Мастроянни, который получил за эту работу приз Каннского кинофестиваля и номинацию на «Оскар». Этот фильм укрепил статус Михалкова как режиссера мирового уровня.

После распада СССР Михалков создал собственную продюсерскую студию «Тритэ», что позволило ему сохранить творческую независимость. Первым проектом объединения стала «Урга — территория любви» (1991 г.) — поэтичная притча о жизни монгольской пары в степи. Картина была удостоена «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и номинирована на «Оскар».

Вершиной режиссерской карьеры Михалкова стал фильм «Утомленные солнцем» (1994 г.), трагическая история о семье советских интеллигентов на фоне сталинских репрессий. Лента получила Гран-при Каннского кинофестиваля и премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. На сегодняшний день это самый кассовый фильм, вышедший из стран бывшего СССР.

Успех позволил Михалкову затеять самый амбициозный и дорогой проект в истории российского кино — «Сибирский цирюльник» (1998 г.). Эта масштабная драма была показана вне конкурса в Каннах и вызвала неоднозначную реакцию критиков, но получила Государственную премию России.

В 2007 году Михалков представил фильм «12» — российскую адаптацию классической драмы «12 разгневанных мужчин». Картина была удостоена «Специального льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в кинематограф и вновь номинирована на «Оскар». Комментируя номинацию, режиссер сказал: «Я не снял ни одного фильма по идеологическим соображениям, в угоду власти… мне ни за одну свою картину не стыдно».

Поздний период его творчества ознаменовался созданием масштабной, но прохладно встреченной критиками дилогии «Утомленные солнцем — 2» (2010–2011 гг.) и обращением к бунинской прозе в ленте «Солнечный удар» (2014 г.).

О своей творческой философии Михалков как-то сказал: «По моим ощущениям, я всё время снимаю один и тот же фильм».

Но были в его карьере и неудачи. Один из невышедших проектов — «Вспоминая Чехова» — режиссер сам признал неудавшимся. Впоследствии он сделал об этом документальный фильм под названием «История неполучившегося фильма».

Личная жизнь Никиты Михалкова

За публичным образом Михалкова-режиссера и общественного деятеля всегда стояла сложная личная жизнь.

Первый брак Михалкова с Анастасией Вертинской казался идеальным союзом. Два талантливых человека, оба на пике популярности поженились в 1966 году. Их сын Степан родился в том же году. Но брак продлился недолго — всего пять лет. Сам Михалков в интервью объяснял расставание эмоциональной холодностью Вертинской.

«Настя ни разу в жизни не дала мне понять или почувствовать, что она мною восхищена», — говорил Михалков позже. Оказалось, ни один не готов был пожертвовать амбициями ради семьи.

Со второй женой, Татьяной Соловьевой, Михалков познакомился в 1973 году. На момент встречи она работала моделью. Татьяна рассказывала, что Михалков, увидев у нее на лице чрезмерный макияж, отвел ее в дамскую комнату и просто умыл под краном. После этого они поужинали в ресторане.

Их брак оказался прочным — они вместе уже более 45 лет. В этом союзе родилось трое детей: Анна, Артем и Надежда. Все они так или иначе связали жизнь с искусством, хотя их отношения с отцом складывались по-разному. Дочь Анна в интервью вспоминала, что отец был строгим воспитателем.

«У нас в доме существовали четкие правила, нарушать которые было нельзя», — рассказывала Анна Михалкова.

Особенно сложными выдались отношения с сыном Артемом. Тот в молодости увлекался экстремальными видами спорта, что вызывало беспокойство отца. Позже Артем стал режиссером, но долгое время стремился дистанцироваться от громкой фамилии. Только с возрастом их отношения наладились.

В последние годы Михалков часто говорит о важности семьи и традиционных ценностей. При этом в интервью он признаётся, что работа всегда занимала в его жизни огромное место, иногда в ущерб личному.

Когда ты постоянно в съемках и проектах, семья неизбежно отодвигается на второй план. Никита Михалков режиссер

Восьмидесятилетие

В свои 80 лет Михалков продолжает работать, хотя уже не так активно, как раньше. Он остается на посту председателя Союза кинематографистов.

К юбилею вышел документальный фильм о нем, «Никита», снятый Николаем Бурляевым. В интервью Михалков размышляет о вечных темах — вере, творчестве, смысле жизни.

Его друг Бурляев говорит: «Какая главная тема Никиты Сергеевича? Любовь и поиск общей гармонии. Он поет песнь своей души».