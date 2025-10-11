«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия

Глеб Калюжный в роли Юрия Тюкалова Источник: «Кинопоиск»

На экраны российских кинотеатров вышел фильм Артема Михалкова «Первый на Олимпе» — это спортивная драма об одном из первых советских олимпийских чемпионов. Журналист и постоянный автор 63.RU Надежда Губарь уже посмотрела картину и рассказывает, что нового она открывает зрителю.

Очередным премьерным байопиком нас не удивишь. И на мой взгляд, команда «Первого на Олимпе» перед собой задачи удивить не ставила. Стандартная сценарная схема: герой, антигерой, любовные треугольники, утраты, которые делают героя сильнее… Фильм цепляет не этим. Главное неоспоримое его достоинство в том, что мы (уверена, что точно многие) откроем для себя новое имя.

Это имя Юрия Тюкалова — человека, ставшего сенсацией Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки и подарившего стране одну из первых золотых олимпийских медалей. Тюкалов обошел олимпийского чемпиона Мервина Вуда из Австралии. Кроме золотой медали, Юрию вручили высшую награду гребного клуба Финляндии.

Кто такой Юрий Тюкалов. Советский спортсмен. Родился в 1930 году в Ленинграде. Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле (1952, 1956), шестикратный чемпион Европы (1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961), заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер. И в то же время — художник, архитектор. Работы Тюкалова можно увидеть на площади Победы в Санкт-Петербурге, в музее-заповеднике «Бородинское поле». Его скульптуры установлены на атомоходах «Арктика», «Сибирь» и «Россия». В 1979 году написал книгу «От одного до восьми: Гребля на Олимпиадах». Почетный гражданин Санкт-Петербурга (2002). Скончался 19 февраля 2018 года в возрасте 87 лет.

Для режиссера Артема Михалкова это не первая картина о спорте. Предыдущий его фильм, «Мистер Нокаут», рассказывал историю боксера, олимпийского чемпиона Валерия Попенченко.

«Это не только безумно интересная история, но и определенный кинематографический вызов. Про академическую греблю в современной России никто не снимал, это не по праву забытый, при этом очень красивый и захватывающий вид спорта. К тому же меня привлекла эстетика послевоенного времени, первой для Советского Союза Олимпиады», — поделился Артем Михалков в интервью порталу «Кино-Театр.ру».

Фильмы про академическую греблю, кажется, еще не снимали Источник: «Кинопоиск»

Снимать фильмы про легендарное легко и тяжело одновременно. Всегда есть риск уйти в лишнюю мифологизацию. «Первый на Олимпе» этой участи не избегает. Юрий Тюкалов, которого играет Глеб Калюжный, временами кажется каким-то сверхчеловеком. Но, возможно, они и были такими: люди, пережившие блокаду, поколение победителей?!

Первые кадры картины — самый острый момент Олимпиады. Все спортсмены-гребцы стартовали, а Юрий замер, медлит… И вместе с ним зритель начинает «вспоминать»-погружаться в историю спортсмена, узнавать, какие события предшествовали этому дню.

Вот маленький Юра доставляет солдатам почту и видит гибель отца. Вот он работает на заводе и видит объявление о наборе в секцию академической гребли. Вот он встречает заслуженных гребцов СССР Михаила и Веру Савримовичей — тренеров, которые станут его вторыми родителями. Каждый человек — как часть пути. Шаг за шагом. Преодоление за преодолением.

Одна из важных линий драмы — борьба Юрия с посттравматическим расстройством, попытки победить внутренних демонов, снова найти себя. Мне кажется, Глебу Калюжному удалось это передать. Не знаю, как оцените его игру вы, а я увидела и поверила. Вообще, все актерские работы в фильме достойные. И это неудивительно — Елена Лядова, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Владимир Ильин, Алексей Кравченко в недостоверности вроде не замечены.

Владимир Ильин в роли тренера Источник: «Кинопоиск»

Единственное, в чем я готова фильм упрекнуть, так это в некоторых вольностях при обращении с материалом. Михалков в интервью говорит, что снимал всё же художественное кино, а не документальный очерк, но некоторые сюжетные повороты искушенный зритель может предугадать. А это минус.

Что в плюсе? Атмосферность. Очень эффектно сняты все соревновательные и тренировочные моменты. В какой-то момент ты вместе с Юрием из последних сил вкладываешься в каждый взмах весел, в каждый гребок. Трепетность, с которой нам преподносят историю в целом. Вам точно хватит и психологизма, и гордости за свою страну, и веры в «своих».

И не спешите, пожалуйста, уходить из зала с первыми титрами. Иначе вы не увидите настоящего Тюкалова, не услышите его голос и пропустите важные строчки о наставничестве. А этого не хотелось бы.

Я уверена, что подобные фильмы нам сейчас необходимы. То, какими будут наши дети, во многом зависит от того, какими героями они будут вдохновляться. Такими, как Юрий Тюкалов, — можно и нужно.

Будет ли экранизация интересна подросткам? Это зависит от их родителей. Вы уж не подведите…

Надежда Губарь журналист, копирайтер, преподаватель УрФУ, автор телеграм-канала «ТекстУРА» Автор телеграм-канала «ТекстУРА»