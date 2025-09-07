«Я совершенно был не в теме». Как парень из Сибири покорил столичный театр и знаменитых режиссеров — история Алексея Верткова

Алексей Вертков вырос в Новосибирске, а сегодня выступает в театрах Москвы и снимается в кино Источник: vk.com / alexei.vertkov

Алексей Вертков прославился как драматический актер. Он мастер перевоплощения, играет сложных персонажей, зачастую в исторических фильмах, обладатель престижных национальных премий в области искусства. Его известность строится на трех китах: работа в театре, ключевые роли в кино и сотрудничество с известными режиссерами. Будущая звезда родилась в Новосибирске, первые серьезные шаги на актерском поприще Алексей сделал на родине, а после отправился покорять столицу — NGS.RU рассказывает путь артиста.

Театральная жизнь

Алексей Вертков родился в Новосибирске 31 марта 1982 года. Известно, что его родители были далеки от искусства: отец служил на Черноморском флоте, мать работала экономистом. Воспитанием Алексея занимались бабушка с дедушкой.

Студенческие фото Алексея Верткова Источник: vk.com / alexei.vertkov

Мальчик учился в школе. При ней была театральная студия под руководством Натальи Ерошиной. Педагог помогла Алексею подготовиться к вступительным экзаменам в Новосибирское театральное училище, и он туда успешно поступил.

— Всё вышло, в общем-то, случайно. Открылась новая школа, и я туда перешел. А в ней работала театральная студия, и мой одноклассник Коля, игравший на гармошке, предложил: «Пойдем в театральный кружок». Я говорю: «Ну, пошли. Почему бы и нет?» — цитировало актера издание «Смотрим». — Коля потом ушел, а я остался. И так уж получилось, что руководитель студии Наталья Филипповна Ерошина стала моим проводником по жизни. Когда мы оканчивали 9-й класс, она сказала, что можно попробовать поступить в театральное училище, и она готова помочь подготовиться.

Алексей во время учебы в ГИТИСе Источник: vk.com / alexei.vertkov

Алексей играл в студенческих спектаклях: шута в «Короле Лире», Зилова в «Утиной охоте». Несмотря на то что он уже был устроен в театр, где мог бы развиваться в профессии дальше, но нацелился на Москву: хотел попасть на режиссерский факультет ГИТИСа.

— Конечно, можно было остаться и работать, но хотелось еще «потанцевать». Да и все-таки Москва есть Москва, чего говорить. Я, конечно, совершенно был не в теме, — признавался он.

Алексей Вертков добился высот в театральной сфере Источник: vk.com / alexei.vertkov

В ГИТИСе начинающий актер четыре года учился на курсе у Сергея Женовача. В 2005 году режиссер из своего выпускного курса создал «Студию театрального искусства», где Алексей остался.

— Я вообще хотел уехать, было ощущение, что ничего не понимаю. Хотел всё бросить! Потом меня отговорил кто-то из друзей, и я остался. Во втором семестре на показе «Сказок» я «сидел на музыке» и включал-выключал свет. Я тогда вообще не понимал «чего» и «как», — делился Вертков воспоминаниями о работе с Женовачем.

За главную роль в постановке «Москва — Петушки» Сергея Женовача актер получил три премии. Трейлер спектакля, которому больше 10 лет, можно найти в интернете — Алексей Вертков там убедителен Источник: «Студия театрального искусства» / sti.ru

Этот период — знаковый в театральной карьере Алексея, он же стал трамплином для будущих успехов. Персонажи получались у Верткова колоритными и запоминались зрителю, игру высоко оценивали критики. Например, в спектакле «Москва — Петушки» за роль интеллектуала, пристрастившегося к алкоголю, Алексей получил сразу три награды: «Хрустальную Турандот», премию Станиславского и «Золотую маску».

Путь в мир кино и работа с Шахназаровым

Алексей обрел стойкую почву под ногами в театре и стал двигаться в сторону кино. Его фильмография начиналась с эпизодических ролей, однако работы пришлись по душе именитым режиссерам. В 2007 году Верткова приметил Андрей Звягинцев и пригласил его в драму «Изгнание», которая получила премию на Каннском фестивале.

Работой Алексея восхитились Виталий Воробьев и Олег Базиловов — так актер попал в каст сериала «Десантура». Карен Шахназаров приметил его для роли Ивана Громова в «Палате № 6». Роли в этих двух проектах укрепили успех Алексея в кино и подарили ему известность.

Кадр из сериала «Хитровка» Источник: kinopoisk.ru

Сотрудничество с Кареном Шахназаровым продолжилось военной драмой «Белый тигр», где Вертков сыграл командира танка Ивана Найденова. Кино было выдвинуто на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Еще одной их совместной работой стала «Анна Каренина. История Вронского», а в 2022 году Вертков снова снялся у Шахназарова — в сериале «Хитровка».

— Как режиссер он всегда открыт новому и никогда не повторяется. В фильмографии Карена Шахназарова очень разные по жанру картины — меня лично такой интерес к жизни и кино восхищает. Быть непосредственным участником этой работы тоже большая удача. Ничего подобного до «Хитровки» я не играл — для меня это хороший актерский опыт, — говорил актер о работе с Кареном Шахназаровым в интервью, опубликованном на сайте киноконцерна «Мосфильм».

Алексей Вертков и Юра Борисов в фильме «Калашников» Источник: kinopoisk.ru

Еще один известный режиссер, с которым довелось сотрудничать Алексею Верткову, — Никита Михалков. Председатель Союза кинематографистов России снял его в продолжении культовой ленты «Утомленные солнцем».

Алексей отлично себя проявил и в сериале «Хороший человек», в основу сюжета которого легла история Михаила Попкова — «ангарского маньяка». Актеру выпала возможность встать на сторону правосудия: его герой — сотрудник Следственного комитета.

В общей сложности фильмография Алексея Верткова насчитывает 73 роли, актер снимается с 2006 года и по сей день. Сейчас он занят на съемках сериала «Берлинская жара».

Личная жизнь

Алексей Вертков старается не выносить подробности личной жизни на публику. Вообще, актер не был обделен женским вниманием: пишут, что у него периодически случались мимолетные романы, пока он не встретил ту самую. Есть сын от первого брака — Тимофей, с его матерью Натальей он в разводе.

Вторая супруга — актриса Александра Ребенок, они познакомились на съемках фильма «До свидания, мама» в 2014 году. Романтика на площадке между ними сохранилась и после окончания проекта, а спустя два года Алексей и Александра сыграли тайную свадьбу.

Алексей с женой Александрой и дочерью Верой Источник: sasharebenok / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Супруги востребованы в профессии, и это нередко становится причиной частых разлук. Однажды Александра рассказала журналистам, что из-за работы видела Алексея за три месяца не больше четырех раз.

— Я его уважаю как профессионала, но вот не могу сформулировать, за какие качества я выделила Лешу… Я просто захотела, чтобы он был счастлив. И это чувство оказалось взаимным, — признавалась она, уже став законной женой.

В 2017 году у пары родился сын Иван — об этом Александра рассказала у себя в соцсетях. В августе 2020 года в семье Вертковых произошло пополнение — на свет появилась их дочь Вера. И опять Александра рассказала о счастливом событии в запрещенной соцсети.

Сам Алексей считает, что личная жизнь не должна быть достоянием общественности. В интервью он редко и неохотно отвечает на вопросы о семье, предпочитая говорить о работе. К социальным сетям актер равнодушен.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.