Молчит уже 18 лет. Волочкова раскрыла трагедию отца-чемпиона

Источник: Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Фонтанке» о тяжелом состоянии своего отца Юрия Волочкова — чемпиона СССР по настольному теннису и заслуженного тренера сборной России. Спортивного наставника разбил инсульт 18 лет назад, в день выступления дочери в Краснодаре.

«Папа уже 18 лет ничего не говорит, правая сторона парализована, он в инвалидной коляске. Хотя у него полностью сознание сохранено, — поделилась балерина. — Поскольку я узнала, что папе действительно стало намного хуже и он, такое впечатление, что угасает, срочным порядком поехала в Петербург. Я там плакала, рыдала, потому что папа действительно очень плох».

Волочкова отметила, что унаследовала от отца харизму, целеустремленность, чувство юмора и даже сексуальность. «Видеть его сейчас таким вот немощным для меня — это большая беда», — голос артистки дрогнул.

После встречи с отцом, которому недавно исполнилось 78 лет, балерина навестила мать, которая живет рядом с Мариинским театром на набережной Крюкова канала.

Анастасия Волочкова, ее мать Тамара Антонова и близкий друг Владимир Козырев Источник: Анастасия Волочкова

«Всё произошло одним днем. Мама была очень рада, конечно. К нам приезжал наш друг Володя Козырев — музыкант и дизайнер, создатель всех моих костюмов для концертных программ. Мы дружим уже 30 лет. Володя всегда рядом. Он также помогал ухаживать за моим папой, когда только этот инсульт случился», — отметила балерина.

Волочкова также вспомнила забавный случай из прошлого: экскурсоводы на катерах по Крюкову каналу часто указывали на ее дом, не подозревая, что мама балерины, бывший экскурсовод, находилась прямо среди туристов. «Таксист как-то сказал маме: „В этом доме живет Волочкова“. А она ответила: „Она еще и в моей квартире живет“», — вспомнила артистка.

Источник: предоставлено Анастасией Волочковой