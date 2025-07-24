Жанна Д`Арк советского кино: трагедии Людмилы Ивановой — той самой Шурочки из «Служебного романа»

Роль Шурочки принесла Людмиле Ивановой всесоюзное признание Источник: кадр из фильма «Служебный роман» (12+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1977 год

Ее знали как добродушную Шурочку из «Служебного романа». Она стала королевой эпизода, которую зрители любили не меньше звезд первого плана. Однако никто не догадывался, что за образом улыбчивой и энергичной общественницы стояла судьба, далекая от легкой комедии. Людмила Иванова могла блистать в кино, но всю жизнь оставалась верна театральным подмосткам. Она жила сценой до последнего дня, скрывая за кулисами личную боль, одиночество и тяжелые испытания.

Веселая отличница резко повзрослела

Людмила Иванова родилась в 1933 году в Москве в образованной семье. Ее отец, Иван Маркелович Иванов, сумел выбиться из крестьян в передовики, участвовал в освоении советского Заполярья. Его именем назвали остров в Северном Ледовитом океане. Мать будущей актрисы, Фаина Митрофановна, получила диплом экономиста, в молодости работала стенографисткой у знаменитого полярника и исследователя Отто Шмидта, а в свободное время увлекалась театром. Вероятно, от матери эта страсть и передалась Людмиле Ивановой, которая с детства занималась в художественном и танцевальном кружках, училась в музыкальной школе. Особенно ей нравилось петь, поэтому родители записали дочь в хор.

Детство Людмилы Ивановой закончилось, когда началась война. Ее семья перебралась из Москвы в Миасс Челябинской области. Там Иван Маркелович трудился на оборонку, а Фаина Митрофановна, чтобы прокормить семью, освоила доильное дело и научилась печь хлеб. В середине 40-х, незадолго до конца войны, семья вернулась в Москву. Жизнь постепенно наладилась. Отца Людмилы пригласили преподавать в пединститут, он возглавил кафедру географии.

Будучи подростком, Людмила проводила вечера в театрах. Репертуары ведущих сцен столицы — МХАТа, Театра Советской Армии, театра «Ленком» — она знала наизусть. Получив аттестат с золотой медалью, решила поступать в театральный вуз. Но с первого раза пройти вступительные не получилось: драматический монолог оказался неудачным выбором.

Людмила Иванова сыграла мать детей Гришки и Мишки Источник: кадр из фильма «Кот в мешке» (6+), реж. Георгий Щукин, киностудия «Мосфильм», 1978 год

Во второй раз Людмила изменила стратегию и взяла комедийную сцену — поступила на курс Александра Карева в Школу-студию МХАТ. Среди ее однокурсников — будущие звезды сцены Галина Волчек, Игорь Кваша, Леонид Броневой, Анатолий Кузнецов и Наталья Карташова. Людмилу Иванову с тех лет связывала теплая дружба с Волчек.

— Я очень рада, что много лет назад она запретила мне курить: «Мила, не вздумай даже начинать! Не бросишь никогда!», — вспоминала актриса. — Галя привила мне любовь к духам. Когда я родила первого сына, Волчек прислала мне в роддом половинку флакона французских. Полный купить не смогла: дорого.

Начало студенческой жизни оказалось непростым. В 1952 году Людмила потеряла отца. Мать, не справившись с утратой, надолго оказалась в больнице. Вскоре от онкологии умерла бабушка. Всё это сильно изменило Людмилу: веселая и энергичная отличница резко повзрослела.

«Любовь — это самое главное в жизни. Даже безответная»

В 1955 году, окончив Школу-студию МХАТ, Людмила Иванова по распределению попала в Московский драматический театр при гастрольном объединении СССР, которым в те годы заведовала Наталья Сац. Работа под руководством талантливого режиссера оставила глубокий след — именно тогда у Людмилы Ивановны появилась настоящая любовь к музыкальному театру для детей. Актриса признавалась, что работа в театре — больше чем профессия.

— [Эта] профессия предполагает много всего: поговорить с людьми, попытаться как-то заставить их задуматься, помечтать. Театр — это модель мира, — рассказывала она «Типичной Москве».

Спустя два года Олег Ефремов пригласил Иванову в только набирающий обороты «Современник». Актриса быстро влилась в коллектив и стала его частью уже на этапе доработки существующего репертуара.

— Любовь — это самое главное в жизни. Даже безответная. А театр — это для счастья. Ходите в театр! — призывала актриса.

Актрису прославила роль Шурочки Источник: кадр из фильма «Служебный роман» (12+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1977 год

Характерные образы и возрастные героини получались у актрисы особенно живыми и убедительными. Зрители вспоминали ее няню Анфису в «Трех сестрах» (16+) по Чехову, первую фрейлину в сказке «Голый король» (6+) Шварца и многих других. Иванова выстраивала роли без фальши, с теплотой и вниманием к деталям.

— Она всегда была очень требовательна и к себе, и к другим. Шаг влево, шаг вправо — расстрел. Она могла забыть свои слова (возраст), но слова и мизансцены партнера — никогда! Поэтому, играя, расслабляться было нельзя, — вспоминал балетмейстер Майр Матаев. — Она всегда репетировала в полную силу, никому не позволяя играть вполноги. Станиславский жил в каждой клеточке ее актерского организма.

За почти шесть десятилетий, проведенных на сцене «Современника», на ее счету накопилось 45 театральных работ. Сама актриса вспоминала, что всегда хотела сыграть Жанну Д`Арк:

— В каждой моей роли можно ее выявить, потому что это человек, который боролся, который побеждал обстоятельства!

«Она работала, даже когда спала»

Вместе с театром Людмила Ивановна влюбилась в музыку. В 1959 году, во время подготовки спектакля «Пять вечеров» (0+), где она играла Зою, возникла необходимость в новой песне. Коллеги, зная о ее поэтическом таланте — Иванова регулярно публиковала стихи в газетах, — предложили ей попробовать сочинить текст и мелодию. Получившийся номер оказался таким светлым и душевным, что творческая группа воодушевила актрису продолжать музыкальные опыты.

Людмила Иванова также сама исполняла собственные произведения. Она записала пластинку, писала либретто и детские сказочные пьесы. Вышли в свет ее сборники стихов и песен для детей, а также книги воспоминаний — искренние, живые, с той же теплотой, что звучала в ее ролях и песнях.

— Она работала, по-моему, даже когда спала. Дверь всегда была открыта: одни приходят, другие уходят. По-моему, она даже страдала, если хоть один день не было этого «проходного дома». Очень посчастливилось тем, кто бывал у нее в Крыму, в деревне Наниково возле Коктебеля. Там она сбрасывала с себя все заботы и превращалась в прелестную пожилую даму на отдыхе. И всё так же много людей вокруг было, и общения, и творчества! Там она писала стихи! — вспоминал артист театра «Экспромт» Александр Аксенов.

Со временем песни, написанные Ивановой, начали звучать со сцены и радио в исполнении известных артистов. Например, Анна Герман включила в свой репертуар ее композицию «День осенний очень ясный». Герман вообще со временем стала близкой подругой Ивановой. Именно Людмила Ивановна первой узнала о тяжелом недуге польской звезды и помогла ей попасть на прием к лучшим московским онкологам. Герман вернулась на родину, стала меньше выступать, к тому же в Польше наступили времена дефицита.

— Певица писала подруге в Москву, что на полках в магазинах ничего нет, только уксус. Людмила Ивановна тут же отправилась в буфет «Современника», объяснила, что ей нужны продукты для Анны Герман. Посылки для певицы собирали всем театром, положили даже теплые носки! Сама Иванова накрутила несколько банок рябины с сахаром, она знала, что Анна ее любит, — вспоминала главред издания «7Д» Анжелика Пахомова. — Актриса отправила несколько таких посылок в Польшу. А в 1982 году получила посылку оттуда: мама певицы прислала Ивановой концертное платье умершей дочери.

«Чиновники меня любили»

Но больше всего Людмила Иванова запомнилась зрителям благодаря работе в кино. Хотя ей редко доставались главные роли, каждый образ, созданный актрисой, получался ярким и запоминающимся.

Впервые зритель увидел Людмилу в кино в 1958 году: она сыграла комсомолку в драме «Добровольцы» (0+). Затем в ее фильмографии начали появляться второстепенные роли и эпизоды. Настоящий поворот в кинокарьере произошел в 1977 году, когда Эльдар Рязанов пригласил Иванову в свою лирическую комедию «Служебный роман» (12+). Роль колючей, въедливой профсоюзной активистки никто особо не хотел брать, но Людмила согласилась и решила сыграть ее так, чтобы героиня стала незабываемой.

Источник: кадр из фильма «Служебный роман» (12+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1977 год

— Она неустанно предлагала поправки к сценарию, — рассказывала Анжелика Пахомова. — Например, настояла, чтобы в фильме ее героиня постоянно собирала деньги то на юбилей, то на похороны. Рассказала, как это должно выглядеть. «Откуда вы всё это знаете?» — удивился Рязанов. «Сама этим занимаюсь каждый день», — ответила Иванова. Она действительно была председателем профкома в «Современнике» — собирала взносы, выбивала для актеров различные путевки, бегала по учреждениям. Работа Шурочки была и ее профессией.

«Служебный роман» стал лидером проката в 1978 году, собрал 58 миллионов зрителей и получил звание «Лучший фильм года». После выхода этой картины Иванову начали ассоциировать именно с образом «месткомовской тетки» — так удачно она его воплотила.

— Когда фильм показали в Китае, им почему-то не главные герои, а именно моя Шурка приглянулась, — отмечала Иванова. — Вероятно, ее уровень юмора без улыбок был как раз в стиле этой восточной страны. Они были уверены, что Шура постоянно шутила и издевалась над всеми. Короче, когда я туда приехала, китайцы ходили за мной по улицам и говорили: «Шула! Шула!» Вообще, этот фильм мне здорово помог. Теперь уж председателю профкома «Современника» никто не мог отказать. Я выбивала квартиры, не то что путевки! Стоило намекнуть, что я — та самая Шурочка. Чиновники меня любили.

Источник: кадр из фильма «Служебный роман» (12+), реж. Эльдар Рязанов, киностудия «Мосфильм», 1977 год

После выхода фильма актриса стала по-настоящему народной.

— Незваных гостей не останавливало объявление на двери квартиры: «Пожалуйста, согласовывайте свой визит к Людмиле Ивановой по телефону». Многим казалось, что к Шурочке из рязановского «Служебного романа» можно завалиться и так, без звонка, — делилась Пахомова.

«Самый любимый фильм — не комедия»

В 1985 году актрису вновь пригласили в комедийный хит — «Самую обаятельную и привлекательную» (16+). Параллельно она активно работала в озвучке: ее голос звучал в дубляже зарубежных фильмов и в советской анимации.

В постсоветское время Людмила приняла участие в экранизации «Мастера и Маргариты» (16+). Она сыграла жену председателя жилищного товарищества Никанора Ивановича Босого. Это была эпизодическая, но колоритная роль.

Источник: кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (16+), реж. Юрий Кара, КФК «Тамп», 1994 год

В 2000 году Иванова снялась в последней режиссерской работе Владимира Меньшова — фильме «Зависть богов» (16+). На съемочной площадке она встретилась с Жераром Депардье. Узнав, что актер рискует остаться без еды во время затяжных дублей, Иванова принесла ему домашний пирог, настояв, чтобы тот не питался в гостинице. Растроганный француз расцеловал коллегу в благодарность.

Заключительной работой в ее фильмографии стал сериал «Хранимые судьбой» (16+), выпущенный в 2011 году. В общей сложности за карьеру она снялась в 17 полнометражных картинах и множестве других проектов. Об одном из них актриса отзывалась с особой теплотой:

— Самый любимый фильм — не комедия. Он называется «Помни имя свое» (0+), с Людмилой Касаткиной в главной роли. Снял его режиссер Сергей Колосов. Война — очень серьезная тема. Я человек, который пережил войну, для меня это время необычайно много значит. Люди должны помнить и чтить великий подвиг народа!

«Ты у меня великая мать!»

Впервые Людмила Иванова вышла замуж еще во время учебы. Ее избранником стал Леонид Эрман, который позже возглавил театр «Современник». Их брак оказался недолгим, супруги разошлись мирно и сохранили теплые отношения.

Настоящую семью актриса создала с Валерием Миляевым — ученым с математическим образованием, бардом и любителем искусства. Познакомились они в начале 60-х годов в одном НИИ, где Людмила вела курсы по актерскому мастерству. Очень быстро выяснилось, что их объединяет любовь к музыке, творчеству и поэзии.

— Навсегда останется в памяти, какие подарки она преподносила Валерику, а именно не какие-то вещественные штучки, но каждый раз рождалась новая песня, посвященная любимому мужу. Среди них, например, «Самолеты — самолетики…», «В каждом возрасте свои радости…» — делился с изданием «Ревизор» артист театра «Экспромт» Михаил Гульдан.

В 1963 году в семье родился первый ребенок — сын Иван. Он пошел по творческому пути: окончил художественный институт, работал оформителем в детском театре «Экспромт», затем стал директором художественной школы и возглавил постановочный факультет в одном из гуманитарных вузов. В 2004 году получил звание заслуженного художника России. У Ивана двое детей — дочь Елизавета и сын Трифон.

Второй сын, Александр, появился на свет в 1970 году. Он был увлечен редкими растениями и глубоко интересовался религией. В 40 лет трагически умер от сердечного приступа прямо в родительском доме.

— За три недели до смерти Саша захворал гриппом. Болезнь протекала тяжело. По квартире он ходил в халате и с любимой кошкой на руках. К Пасхе дело пошло на поправку, — делилась Людмила Ивановна с «Экспресс-газетой». — В ту трагическую ночь он разбудил меня и сказал: «Что-то мне совсем нехорошо. Мать, давай споем!» Мы затянули. А потом он произнес: «Ты у меня великая мать!» Лег и умер… Как он ушел, цветы у нас в доме все зачахли. А кошка места себе не находила после его ухода. Через неделю и ее не стало.

Источник: Городские медиа

Эта утрата стала тяжелым потрясением для всей семьи. Через год не стало и отца Ивана, Валерия Миляева. В те дни Людмила Ивановна находилась в больнице с пневмонией. Потеря младшего сына, а затем мужа сильно повлияли на ее состояние.

Она отказалась от съемок в кино, оставив за собой лишь несколько сценических работ в «Современнике», и с головой ушла в проект, который создала еще в 1990 году, — детский музыкальный театр «Экспромт».

— Муж был доктором физико-математических наук, получал копейки, так что я привыкла много работать и жить на свои деньги. Правда, супруг у меня был очень умный. Для меня это главное качество в мужчине, — рассказывала Иванова.

Именно эта работа стала для нее отдушиной.

— Театр я создала 25 лет назад из маленькой группки своих учеников, а теперь это уже большой коллектив из 30 артистов. Дети, которые являются нашими зрителями, когда сидят на спектакле, выбирают себе героев, на которых хотят быть похожими. Они переживают, я и сама волнуюсь, когда идет, например, постановка «Красная Шапочка». Дети из зала кричат: «Волк, волк, за елкой — волк!», — рассказала актриса порталу «Российское образование». — Они должны понимать, что такое добро, что на свете есть зло, что такое правда, что такое справедливость.

В последние годы Людмила Иванова боролась с тяжелой формой сахарного диабета. Болезнь прогрессировала, и актрисе становилось всё труднее передвигаться без посторонней помощи. На спектаклях ее можно было увидеть сидящей в кресле-каталке. А еще в это время Людмила Ивановна находила в себе силы, чтобы заниматься садовыми работами,

— Село называется Шишкино, под Тарусой. Раньше я туда ездила с мужем и сыновьями. Младший посадил там огромный сад, он был фанатом сельской жизни. Теперь выбираемся на дачу вдвоем с помощницей Галей. Но поедем туда летом, а сейчас я работаю, — делилась актриса с коллегами из «СтарХита». — Моя мечта — поставить спектакль по письмам матери Гете. Сценарий уже написала, да и сыграть мать поэта не прочь. Наши судьбы схожи: на старости лет она тоже оказалась в инвалидном кресле.

В конце сентября 2016 года прямо во время одного из спектаклей артистке внезапно стало плохо. В театр срочно вызвали бригаду скорой помощи, и Иванову увезли в реанимационное отделение. Несколько дней врачи пытались стабилизировать ее состояние, ставили капельницы, но улучшения не наступило.

Людмила Иванова ушла из жизни 7 октября 2016 года. Причиной смерти стало тяжелое осложнение, вызванное диабетом. Прощание с актрисой состоялось в родном для нее театре «Современник», 10 октября провели гражданскую панихиду. Похоронили Людмилу Иванову на Пятницком кладбище, в семейной могиле, рядом с мужем и младшим сыном.

Источник: Андрей Флор / YouTube