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Культура В центре Ярославля собралась толпа у КЗЦ «Миллениум». Что там происходит

В центре Ярославля собралась толпа у КЗЦ «Миллениум». Что там происходит

Публикуем фото и видео

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3 комментария
У «Миллениума» собралась толпа ярославцев | Источник: Варвара Киселёва / 76.RUУ «Миллениума» собралась толпа ярославцев | Источник: Варвара Киселёва / 76.RU

У «Миллениума» собралась толпа ярославцев

Источник:

Варвара Киселёва / 76.RU

Днем 5 июля у КЗЦ «Миллениум» в центре Ярославля собралась толпа. Сотни людей выстроились на улице, чтобы поучаствовать в церемонии открытия кинофестиваля «В кругу семьи» (6+).

«С 5 по 9 июля 2025 года в Ярославле состоится юбилейный, 20-й кинофестиваль семейных и детских фильмов „В кругу семьи“», — сообщают организаторы.

В 15:00 для ярославцев выступил актер Гоша Куценко с группой «ГК». Позже, в 16:00, запланирована красная ковровая дорожка, по которой пройдутся звездные гости кинофестиваля — актеры и блогеры-инфлюэнсеры.

У КЗЦ «Миллениум» собралась толпа | Источник: Варвара Киселёва / 76.RUУ КЗЦ «Миллениум» собралась толпа | Источник: Варвара Киселёва / 76.RU
Все пришли послушать концерт Гоши Куценко | Источник: Варвара Киселёва / 76.RUВсе пришли послушать концерт Гоши Куценко | Источник: Варвара Киселёва / 76.RU
После здесь же пройдет церемония открытия кинофестиваля «В кругу семьи» | Источник: Варвара Киселёва / 76.RUПосле здесь же пройдет церемония открытия кинофестиваля «В кругу семьи» | Источник: Варвара Киселёва / 76.RU
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Ярославцы семьями пришли на мероприятие | Источник: Варвара Киселёва / 76.RUЯрославцы семьями пришли на мероприятие | Источник: Варвара Киселёва / 76.RU

На кинофестиваль в Ярославль приехали звезда сериала «Сваты» (16+) Федор Добронравов и его сын Виктор, стоматолог из «Папиных дочек» (16+) Александр Самойленко, актер драмы «Живой» (18+) Андрей Чадов, Полина Сергеевна Ольховская из сериала «Кадетство» (16+) — Елена Захарова — и многие другие.

А вы знали, что Гоша Куценко поет?

Источник:

Варвара Киселёва / 76.RU

Церемонию открытия кинофестиваля проведет актер и продюсер, президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец.

Полную программу кинопоказов фестиваля смотрите в этом материале.

Все самые яркие моменты с церемонии открытия кинофестиваля собираем в нашей онлайн-трансляции.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
КЗЦ Миллениум Гоша Куценко Концерт Кинофестиваль В кругу семьи
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Комментарии
3
Гость
39 минут
Фестиваль - причина отключений интернета?
Гость
26 минут
Увидел толпу, - не подходи к ней, удались от нее в максимально безопасное место. Это элементарное правило, которое должен знать каждый гражданин.
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