В центре Ярославля собралась толпа у КЗЦ «Миллениум». Что там происходит

У «Миллениума» собралась толпа ярославцев Источник: Варвара Киселёва / 76.RU

Днем 5 июля у КЗЦ «Миллениум» в центре Ярославля собралась толпа. Сотни людей выстроились на улице, чтобы поучаствовать в церемонии открытия кинофестиваля «В кругу семьи» (6+).

«С 5 по 9 июля 2025 года в Ярославле состоится юбилейный, 20-й кинофестиваль семейных и детских фильмов „В кругу семьи“», — сообщают организаторы.

В 15:00 для ярославцев выступил актер Гоша Куценко с группой «ГК». Позже, в 16:00, запланирована красная ковровая дорожка, по которой пройдутся звездные гости кинофестиваля — актеры и блогеры-инфлюэнсеры.

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На кинофестиваль в Ярославль приехали звезда сериала «Сваты» (16+) Федор Добронравов и его сын Виктор, стоматолог из «Папиных дочек» (16+) Александр Самойленко, актер драмы «Живой» (18+) Андрей Чадов, Полина Сергеевна Ольховская из сериала «Кадетство» (16+) — Елена Захарова — и многие другие.

А вы знали, что Гоша Куценко поет? Источник: Варвара Киселёва / 76.RU

Церемонию открытия кинофестиваля проведет актер и продюсер, президент Общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец.

Полную программу кинопоказов фестиваля смотрите в этом материале.