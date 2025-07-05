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Культура В Ярославском районе отменили уличный праздник из-за угрозы БПЛА

В Ярославском районе отменили уличный праздник из-за угрозы БПЛА

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Под Ярославлем отменили праздник поэзии из-за угрозы БПЛА | Источник: Сергей КазанскийПод Ярославлем отменили праздник поэзии из-за угрозы БПЛА | Источник: Сергей Казанский

Под Ярославлем отменили праздник поэзии из-за угрозы БПЛА

Источник:

Сергей Казанский

В Карабихе Ярославского района отменили уличное мероприятие Всероссийского Некрасовского праздника поэзии «Золото сердца народного» (0+). Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности 5 июля.

«Праздничные мероприятия перенесены в помещения музея-усадьбы „Карабиха“», — уточнили в Министертсве.

Некрасовский праздник поэзии «Золото сердца народного» был запланирован 5 июля на территории музея-заповедника Н. А. Некрасова в Карабихе.

В программе были мастер-классы, уличные спектакли, концерты с участием творческих коллективов Ярославской области, экскурсии, конкурсы, народные гулянья и усадебные игры. Для всех желающих будет организована интерактивная площадка по созданию «Народной поэмы».

Среди почетных гостей праздника — народный артист России Валерий Баринов, актриса сериала «Кадетство» (12+) Елена Захарова и актриса Волковского театра Наталья Асанкина. Вход на территорию усадьбы — свободный. Экскурсии по музейным зданиям — по билетам.

Праздничные мероприятия в Карабихе начались в 10:20. Как рассказал 76.RU ярославский активист Сергей Казанский, часть программы состоялась, но позже праздник решили остановить.

«Часть мероприятий прошла, выступили актеры Баринов и Захарова. Но вот сейчас объявили, что остальная часть программы отменяется», — поделился Сергей Казанский.

На фото&nbsp;— народный артист России Валерий Баринов | Источник: Сергей КазанскийНа фото&nbsp;— народный артист России Валерий Баринов | Источник: Сергей Казанский

На фото — народный артист России Валерий Баринов

Источник:

Сергей Казанский

Актриса Елена Захарова также выступила в Карабихе | Источник: Сергей КазанскийАктриса Елена Захарова также выступила в Карабихе | Источник: Сергей Казанский

Актриса Елена Захарова также выступила в Карабихе

Источник:

Сергей Казанский

После того как праздник отметили, люди столпились на остановке в ожидании транспорта.

Гости праздника поэзии покидают музей-заповедник в Карабихе | Источник: Сергей КазанскийГости праздника поэзии покидают музей-заповедник в Карабихе | Источник: Сергей Казанский

Гости праздника поэзии покидают музей-заповедник в Карабихе

Источник:

Сергей Казанский

Ранее власти предупреждали о возможных перебоях с мобильным интернетом в Ярославле и области из-за угрозы БПЛА. По этой же причине утром 5 июля были введены ограничения на полеты в аэропорту в Туношне.

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