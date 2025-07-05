В Ярославском районе отменили уличный праздник из-за угрозы БПЛА

В Карабихе Ярославского района отменили уличное мероприятие Всероссийского Некрасовского праздника поэзии «Золото сердца народного» (0+). Об этом сообщили в Министерстве региональной безопасности 5 июля.

«Праздничные мероприятия перенесены в помещения музея-усадьбы „Карабиха“», — уточнили в Министертсве.

Некрасовский праздник поэзии «Золото сердца народного» был запланирован 5 июля на территории музея-заповедника Н. А. Некрасова в Карабихе.

В программе были мастер-классы, уличные спектакли, концерты с участием творческих коллективов Ярославской области, экскурсии, конкурсы, народные гулянья и усадебные игры. Для всех желающих будет организована интерактивная площадка по созданию «Народной поэмы».

Среди почетных гостей праздника — народный артист России Валерий Баринов, актриса сериала «Кадетство» (12+) Елена Захарова и актриса Волковского театра Наталья Асанкина. Вход на территорию усадьбы — свободный. Экскурсии по музейным зданиям — по билетам.