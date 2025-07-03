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Культура Умер звезда «Убить Билла» Майкл Мэдсен

Умер звезда «Убить Билла» Майкл Мэдсен

Актер сыграл в 346 фильмах

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Актер много снимался в фильмах Тарантино | Источник: Kinopoisk.ruАктер много снимался в фильмах Тарантино | Источник: Kinopoisk.ru

Актер много снимался в фильмах Тарантино

Источник:

Kinopoisk.ru

Голливудский актер Майкл Мэдсен скончался в возрасте 67 лет. Об этом 3 июля написали в NBC Los Angeles.

Его нашли без признаков жизни в доме в Малибу. Причину смерти пока не объявили, но полиция не рассматривает версию насильственной смерти, как сообщили в шерифском департаменте Лос-Анджелеса. NBC News со ссылкой на менеджера Рона Смита сообщает, что актер умер от остановки сердца.

Мэдсен начал свою актерскую карьеру в 80-х и за это время сыграл в 346 фильмах (по данным IMDb). Но его, конечно, больше всего помнят за роли в фильмах Квентина Тарантино в культовых криминальных лентах. Он снялся в таких картинах, как «Бешеные псы», «Омерзительная восьмёрка», «Однажды в Голливуде», «Убить Билла 1, 2», «Донни Браско», «Скала Малхолланд». Одним амплуа роли актера не ограничивались: он сыграл положительного героя в приключенческих фильмах «Освободите Вилли» и «Освободите Вилли 2».

Мэдсен не только снимался в кино: он выпустил восемь своих сборников поэзии, один из которых получил Firecracker Award. Эта награда отмечает лучшие произведения независимого творчества.

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