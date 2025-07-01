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Культура Ровно год назад президент поручил создать национальный центр «Россия»

Ровно год назад президент поручил создать национальный центр «Россия»

С момента открытия здесь провели более 10 тысяч экскурсий

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Год назад президент поручил создать в России национальный центр | Источник: пресс-служба национального центра «Россия»Год назад президент поручил создать в России национальный центр | Источник: пресс-служба национального центра «Россия»

Год назад президент поручил создать в России национальный центр

Источник:

пресс-служба национального центра «Россия»

Ровно год назад Владимир Путин подписал распоряжение о создании в Москве национального центра «Россия». Глава государства также поддержал идею создать пространства не только в столице, но и в регионах.

— Нам есть, что показать, есть, чем гордиться, но это не все, важно еще красиво и талантливо это преподнести. Национальный центр будем создавать — это решено, — сказал тогда Владимир Путин.

Выставочное пространство открылось для посетителей прошлой осенью. За семь месяцев экскурсоводы НЦ «Россия» провели более 10 тысяч экскурсий. Также в центре регулярно проходят образовательные, научные и деловые мероприятия.

— Мы очень хотим стать тем гармоничным пространством, в котором хочется созидать, творить, влюбляться, мечтать и, конечно, гордиться. Потому что мы поняли: у русского человека есть невероятная потребность — гордиться своей страной, — поделилась генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.

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