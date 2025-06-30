Культура Сидели под дождем: как прошел концерт в центре Ярославля известного в России музыканта. Фото и видео
Сидели под дождем: как прошел концерт в центре Ярославля известного в России музыканта. Фото и видео
Публикуем эмоциональные кадры с мероприятия
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30 июня в Ярославле завершают Театральную неделю в честь 275-летия Волковского театра. В 19:00 на Советской площади прошел концерт (6+) симфонического оркестра Большого и Мариинского театров под управлением известного дирижера Валерия Гергиева.
Несмотря на дождь, десятки людей пришли послушать классическую музыку. Фотограф 76.RU также был на концерте и запечатлел яркие моменты вечера. Публикуем их в этом фоторепортаже.
Валерий Гергиев — российский дирижер, художественный руководитель — директор Мариинского театра, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра, генеральный директор Большого театра.
Билеты стоили от 500 до 3000 рублей за место
Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Кажется, на Советской площади не было свободных мест