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Сидели под дождем: как прошел концерт в центре Ярославля известного в России музыканта. Фото и видео

Публикуем эмоциональные кадры с мероприятия

617
5 комментариев
В Ярославле отгремел концерт симфонического оркестра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле отгремел концерт симфонического оркестра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отгремел концерт симфонического оркестра

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

30 июня в Ярославле завершают Театральную неделю в честь 275-летия Волковского театра. В 19:00 на Советской площади прошел концерт (6+) симфонического оркестра Большого и Мариинского театров под управлением известного дирижера Валерия Гергиева.

Несмотря на дождь, десятки людей пришли послушать классическую музыку. Фотограф 76.RU также был на концерте и запечатлел яркие моменты вечера. Публикуем их в этом фоторепортаже.

Валерий Гергиев — российский дирижер, художественный руководитель — директор Мариинского театра, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра, генеральный директор Большого театра.

Концерт прошел на Советской площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонцерт прошел на Советской площади | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Концерт прошел на Советской площади

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Чтобы послушать симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева, заранее надо было купить билеты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧтобы послушать симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева, заранее надо было купить билеты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чтобы послушать симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева, заранее надо было купить билеты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Билеты стоили от 500 до 3000 рублей за место

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

До концерта зрителям раздали дождевики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДо концерта зрителям раздали дождевики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

До концерта зрителям раздали дождевики

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 19:00 было запланировано начало концерта. Тогда и пошел дождь. Но это не спугнуло людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ 19:00 было запланировано начало концерта. Тогда и пошел дождь. Но это не спугнуло людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 19:00 было запланировано начало концерта. Тогда и пошел дождь. Но это не спугнуло людей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, на Советской площади не было свободных мест

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то концерт снимал на видео | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто-то концерт снимал на видео | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то концерт снимал на видео

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Валерий Гергиев&nbsp;— российский дирижер, художественный руководитель&nbsp;— директор Мариинского театра, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра, генеральный директор Большого театра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВалерий Гергиев&nbsp;— российский дирижер, художественный руководитель&nbsp;— директор Мариинского театра, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра, генеральный директор Большого театра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Валерий Гергиев — российский дирижер, художественный руководитель — директор Мариинского театра, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра, генеральный директор Большого театра

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Музыканты сконцентрированно играли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМузыканты сконцентрированно играли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Музыканты сконцентрированно играли

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А люди с вниманием слушали классическую музыку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА люди с вниманием слушали классическую музыку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А люди с вниманием слушали классическую музыку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, что концерт прошел в рамках Театральной недели в Ярославле в честь 275-летнего юбилея Волковского театра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНапомним, что концерт прошел в рамках Театральной недели в Ярославле в честь 275-летнего юбилея Волковского театра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, что концерт прошел в рамках Театральной недели в Ярославле в честь 275-летнего юбилея Волковского театра

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С улыбками на лице слушали музыку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС улыбками на лице слушали музыку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С улыбками на лице слушали музыку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

30 июня&nbsp;— последний день Театральной недели в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU30 июня&nbsp;— последний день Театральной недели в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

30 июня — последний день Театральной недели в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А вы были на концерте?

Да
Нет
Не успел(а) купить билет
Не слушаю классическую музыку
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Концерт Симфонический оркестр Дирижер Валерий Гергиев
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Комментарии
5
Гость
1 час
Хорошая музыка а чел нет
Гость
1 час
но есть нюанс Петька, оркестр и дирижёр под крышей зарабатывают, а зрители за свои деньги мокнут Искусство требует жертв а поликлиники итак переполнены
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