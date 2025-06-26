Прошел Афган и начал писать картины. Видео с работами этого художника набирают миллионы просмотров

Сергей Александрович в основном пишет пейзажи, но встречаются и портреты дорогих ему людей Источник: zabelin.sergey.1950 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сергей Забелин родился на Южном Урале. Более 20 лет он отдал службе в зенитно-ракетных войсках, прошел войну в Афганистане и вышел на пенсию в чине подполковника. 40 лет он пишет картины маслом. В 1990-е его пейзажи охотно покупали в России и за границей, но потом перестали, а художник в отчаянии забросил творчество. Месяц назад дочь Мария завела ему страницу в соцсетях, сняла несколько роликов, и они, что называется, сразу «залетели»: набирают десятки тысяч просмотров, а самые популярные — миллионы. Продажи картин пошли так активно, что пенсионер снова взялся за кисти. История художника — в материале наших коллег из 74.RU.

Источник: zabelin.sergey.1950 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Особенно мои картины нравились немцам»

«Татьяна, а вы знаете, что мы с вами земляки? — начинает разговор художник. — Родился я в небольшом закрытом городке под Челябинском, в Озерске».

После окончания военного училища Сергей Александрович служил в разных городах. Самой дальней точкой был Комсомольск-на-Амуре, где он впервые попробовал написать картину. Пришел в местную художественную школу и попросил директора дать несколько небольших уроков. Потом была война в Афганистане, о которой пенсионер не любит вспоминать. Говорит, что она как противоположность его картинам, которые отражают умиротворение и единение с природой.

Источник: zabelin.sergey.1950 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Эти страницы жизни я никогда не вспоминаю! Я начал писать только для того, чтобы что-то создавать, создавать прекрасное, украшать землю», — говорит художник.

В конце 1980-х Сергей Забелин с семьей оказался в Латвии — туда его командировали для прохождения службы. Спустя пару лет он решил уволиться, потому что устал с семьей мотаться из города в город. После выхода на пенсию написание картин из хобби переросло в постоянную работу.

«Очень много у меня картин покупали в Риге. В двух-трех выставках я участвовал. Особенно мои работы почему-то нравились немцам. За счет картин у меня очень хорошее пособие по безработице получалось», — смеется, вспоминая прошлое, Сергей Забелин.

Сергей Забелин отдал 22 года военной службе Источник: zabelin.sergey.1950 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Всё забросил, холсты продал»

После возвращения в Россию Сергей Александрович обосновался в Подмосковье. Писал картины и выставлялся на разных площадках. Но продажи с каждым годом шли всё хуже и хуже. Хотя художник не жаловался на жизнь: пенсии военного хватало на всё необходимое. Но отсутствие интереса к картинам стало причиной кризиса в творчестве.

«До этого сайта, который устроила моя доча, я почувствовал, что мои картины никому не нужны. Хотя, вы знаете, и на ВДНХ выставлялся, и в Центральном доме художников. Самая большая и дорогая моя работа там была продана лет 10 назад. Продали за 150 тысяч, а мне дали только 50 [тысяч рублей] почему-то. Коммерция. Но картины продавались очень редко. И два-три года назад я вообще перестал писать. Всё забросил, холсты продал».

Создать аккаунт в соцсети для художника решила его дочь Мария. 29 мая на странице Сергея Забелина появились первые рилсы (короткие видео) с его картинами. Меньше чем за месяц в блоге стало больше 16 тысяч подписчиков, а видео набирают десятки тысяч просмотров, некоторые ролики «залетают» на миллионы. За первую неделю автор продал 5 картин, сейчас их уже 15. По ценам пенсионер советуется с дочерью, и она просит пока не поднимать их.

В этой картине — детские воспоминания художника, когда школьников собирали для работы в колхозах Источник: zabelin.sergey.1950 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Цена от 8 тысяч и до 26 тысяч рублей. Картина, которая набрала больше всего просмотров, продана то ли за 22, то ли за 24 тысячи. Но на нее 50 кандидатов было, чуть не разодрались, — смеется художник. — Цены поднимать не будем. Дочка у меня грамотная в этом плане, говорит: „Вот когда что-то новое напишешь, то на них поднимем“.

Сергей Забелин вернулся к творчеству. Всё необходимое для этого покупает за счет донатов, их тоже приходит довольно много. Художник благодарит за это всех в своих сторис.

Сколько удалось заработать за этот месяц, пенсионер скромно умалчивает. Но какой-то конкретной мечты или цели, на что он потратит средства, у него нет.