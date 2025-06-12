«Приходили, думая, что сейчас посмеются, а уходили в слезах». Актриса Светлана Пермякова — о театре, КВН и настоящей дружбе

Светлана Пермякова стала известна благодаря сериалам, но всегда мечтала о театре Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Актриса Светлана Пермякова очаровывает с первых минут разговора — веселая, дружелюбная, настоящая. Всероссийскую популярность ей принесли роли в сериалах «Солдаты» (16+) и «Интерны» (18+), но в первую очередь она считает себя театральной актрисой. Она приехала в Читу на XII Забайкальский международный кинофестиваль и порадовала зрителей двумя спектаклями. И эксклюзивно для «Чита.Ру» рассказала о любви к своим ролям, работе, вдохновении и силе настоящей дружбы.

В этом году кинофестиваль заручился поддержкой крупного бизнеса, представленного в Забайкалье. Генеральным партнером XII Забайкальского кинофестиваля стал Быстринский ГОК. Также в числе партнеров группа компаний «Хайлэнд Голд» и «Удоканская медь».

Актерство не может быть монотонным трудом

— Откуда вы берете энергию и силы для такой непростой работы? У вас спектакли один за одним по разным городам идут.

— Это любимая работа — вот и всё. Когда ты, как сказал мудрец, находишь любимую работу, ты никогда в жизни не работаешь.

— Но бывает же, что силы кончились?

— Конечно, бывает.

— Чем вы себя поддерживаете?

— Умываюсь и высыпаюсь. Желательно поспать где-нибудь ближе к дому. Силы для восстановления необходимы, но они очень быстро приходят. Расслабишься — будет плохо. Пока есть возможности, силы, пока Господь дает работу, надо работать и идти вперед.

— У вас есть совершенно разные занятия: снимались в фильмах и сериалах, в театре играете, озвучкой занимались. Что вам больше всего нравится из всего, что вы делаете?

— Из того, что вы перечислили, больше всего я занимаюсь театральными постановками. Фильмов не так много, озвучки были давно.

— Они вам до сих пор нравятся?

— Конечно, нравятся. Это у меня еще не освоено, и эта область манит очень сильно. Я очень хочу куда-нибудь на озвучку, почитать аудиокниги очень интересно было бы. А так спектакли, спектакли, спектакли. Актерство не может быть монотонным трудом, всё равно разные одежки на себя надеваешь.

— А какую аудиокнижку вы бы прочитали?

— С дочкой Варей мы слушали «Муми-троллей» (6+) Туве Янссон, «Пеппи Длинныйчулок» (0+) Астрид Линдгрен, и я понимала, что по-другому бы чуть-чуть сделала это, по-актерски. Есть свои тонкости на читке. Мне детские книги интереснее было бы читать. Раньше, в век радио, радио работало в каждом доме, его включали с утра и до вечера. Где-то часов в 11−12 обязательно был радиотеатр, потом известные актеры читали книги. Я залипала, когда приходила из школы: «Бом, он вышел из двери, ему показалось, что кто-то прошел». Это несколько забытая область, но интересная.

Сказала до свидания КВНу

Светлана Пермякова и Жанна Кадникова на встрече выпускников КВН в 2017 году Источник: официальный канал КВН / YouTube











— Вы смотрите современный КВН? Кажется ли вам, что он до сих пор смешной?

— Нет, КВН не смотрю, для меня он уже ушел. Я не отнекиваюсь от него, не отодвигаю в сторону. Из этого было слеплено всё, он повлиял на популяризацию моего имени, сыграл свою замечательную роль в плане отточенности каких-то даже профессиональных вещей. Иначе бы я так и работала в театре в Перми, была бы заслуженной артисткой Пермского края, может быть, России. Хотя тоже это немало. Спасибо моему выходу на большой экран, обо мне все узнали благодаря КВНу и Александру Васильевичу Маслякову. Но КВН ушел, сыграл свою роль, я его больше не тяну. Поэтому, когда мне сейчас предлагают выступить, я говорю: «Нет, спасибо большое». Это было, это я уже отрубила, это до свидания. Пошла вперед.

— А с Жанной Кадниковой, с которой придумали свой дуэт в КВН, вы общаетесь?

— Нет. Пути разошлись, так бывает. Векторы пошли в разные стороны, хотя она тоже в профессии — режиссер.

Благодарна каждой роли

— Не обижает ли вас, что некоторые зрители помнят вас только по каким-то определенным ролям? Кто-то помнит Светку из КВН, кто-то, может, только Любовь Михайловну из «Интернов». Как вы к этому относитесь?

— Нормально абсолютно. Вы уже сказали две роли, кто-то еще «Солдат» вспоминает. Я уже не заложник одной роли, это уже хорошо. А люди, которые смотрят еще и спектакли, видят всё по спектру более широко и ярко. Я с благодарностью принимаю всё: и Любу из «Интернов», и Жанну Топалову из «Солдат». Мне вообще очень приятно, когда довольно-таки взрослые прекрасные дяденьки и тетеньки подходят и говорят, что воспитывались и выросли на моих ролях. Мне так приятно, что им это близко. За всё спасибо. Вчера я играла тоже медсестру (в спектакле «Палата бизнес-класса» (16+). — Прим. ред.), это тоже некий отлет к медсестре из «Интернов». Почему нет? Они разные медсестры, но в одной сфере работают. Я ни на кого не обижена, ни на одну из ролей. Я благодарна.

Героиня из «Интернов» — Любовь Михайловна Источник: kinopoisk.ru Жанна Семеновна — персонаж сериала «Солдаты» Источник: fandom.com

— Тема медицины вас в творчестве не преследует после «Интернов»?

— Нет, но вот имя Любы преследует. Очень много героинь с этим именем. Почему-то все сценаристы думают, что нужно так назвать мою героиню. Читаю предложения — опять Люба! Не Зина, не Клава, не Катя, а Люба.

Играла Снегурочку, американскую приму и сумасшедшую

— Есть ли у вас мечта сыграть какую-то роль, может быть, противоположную совершенно вам?

— У меня очень широкий спектр, спектакли самые разнообразные. В «Феноменальном успехе» (16+) я играю приму Флоренс Фостер Дженкинс — актрису без голоса. Пою все арии на немецком, английском, итальянском. Был спектакль «Мурлин Мурло» (18+), где я играла сумасшедшую девочку, просветленную. Это трагифарс по Николаю Коляде (советскому и российскому драматургу, театральному режиссеру, прозаику, создателю и художественному руководителю «Коляда-Театра». — Прим. ред.), трагедийная абсолютно роль. Был диссонанс, когда люди приходили на имя Пермяковой, думая, что сейчас посмеются, а уходили в слезах. И Снегурочку играла, и Бабу-ягу. Я вообще актриса острохарактерная, поэтому для меня не возникает вопросов сыграть девушку на выданье или старуху в заточении. Сыграю всё.

— Вас можно назвать счастливым человеком в профессии?

— Слава богу, да. Я не жалуюсь.

— Когда вы окончили институт, вы больше мечтали о кино или о театре?

— Я оканчивала Пермский институт искусств и культуры, которому в этом году 50 лет. Это театральный институт, у меня была кафедра режиссуры. Там о кино не говорилось никогда, только о театре. Кино неожиданно ворвалось в мою жизнь с «Солдатами».

— В качестве режиссера вы себя пробовали?

— У нас есть спектакль «Свидание на четверых» (12+), которому уже 10 лет, по всей России с ним ездим. Это моя режиссерская работа. Очень хороший спектакль, замечательный.

— А режиссером в кино хотелось бы вам себя попробовать?

— Мысли-то есть. Только дай бог, чтобы они реализовались. Я пока не знаю, с какой стороны подступиться к этому айсбергу. Пока подбираюсь, может, подберусь.

— Какой бы это был проект?

— У меня есть мысли хорошие. Некое фэнтези, но с большой любовью к России. Пока не буду даже говорить.

Лучший отдых — дома

— Вы надолго уезжаете на гастроли. Сложно ли совмещать семью и работу?

— Возьмешь любую семью в России — все работают и как-то совмещают работу, детей, мужа, а то и пятеро детей. Еще и хозяйство, земельку, где надо что-то посадить, картошку покопать. Потом всё собрать, заготовки сделать.

У меня прекрасный дом в Калужской области, который я обожаю, в который я рвусь. Этому дому уже пять лет, у меня там куча кошек — шесть. Я их очень сильно люблю. Еще посадки я очень люблю. К этому пришла, но не сразу. Там я отдыхаю после больших-больших поездок на машинах, автобусах, самолетах — на всем, что ездит. Для меня отдых — это остановиться, посмотреть на березу, полюбоваться закатом. Есть люди, которые сидят в офисе, для них отдых — это путешествие. А для меня отдых — это остановиться, заземлиться и наслаждаться. Я очень жду, когда после поездок приеду, остановлюсь и буду наслаждаться отдыхом.

— Сколько времени вам надо?

— У меня сейчас были майские праздники потрясающие — с 1 по 11 мая. Приехали мои родные, подруги из Перми — одноклассницы. Мы с ними дружим до сих пор. С моей подругой Татьяной Быковой мы знакомы уже 53 года, вместе в ясельки ходили.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Мне не хватает общения с подругами. Мы совершенно в разных профессиях, у нас разное семейное положение, мы сами совершенно разные, но настолько близки. Очень важно, когда ты по жизни определяешься с тем, кто является твоими истинными друзьями. У меня они в Перми — Катя, Лена и Таня. Мы разговаривали, ходили в баню, ездили в заброшенную усадьбу Толстого. Погулеванили с юношеским задором и рвением. Это прекрасно.

— Отпуска себе устраиваете?