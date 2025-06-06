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Культура Фоторепортаж В Ярославле прошла выставка натюрмортов «Цветы и гранаты вдохновили адвокатов»

В Ярославле прошла выставка натюрмортов «Цветы и гранаты вдохновили адвокатов»

Рассказываем, как известные в городе юристы создали арт-студию

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В Ярославле прошла выставка работ юристов | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Ярославле прошла выставка работ юристов | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле прошла выставка работ юристов

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле подвели итоги проведения выставки натюрмортов «Цветы и гранаты вдохновили адвокатов» (0+) арт-студии «Неутомимые художники». Авторы работ — адвокаты Галина Старостина, Марина Лисина и Наталия Красикова. Команда художников-любителей работала под руководством ярославского дизайнера и художника Елены Кабановой.

Как хобби стало способом самовыражения юристов, читайте в этом материале.

«Хотели обсуждать насущность и отдыхать»

Галина Старостина возглавила творческое объединение «Неутомимые художники» | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUГалина Старостина возглавила творческое объединение «Неутомимые художники» | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU
Вместе с ней работает адвокат Марина Лисина | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВместе с ней работает адвокат Марина Лисина | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU
Их коллега и по работе, и по творчеству&nbsp;— Наталия Красикова | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUИх коллега и по работе, и по творчеству&nbsp;— Наталия Красикова | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Как признаются авторы работ, идея рисовать пришла спонтанно. К этому подтолкнули мастер-классы. Изначально Галина Старостина, Марина Лисина и Наталия Красикова занимались на энтузиазме в разных студиях. Три года назад родилась идея сделать «кружок» постоянным. В этом им и помогла Елена Кабанова.

«Почему стали рисовать? От безысходности, — рассказала Марина Лисина, смеясь. — Надо же куда-то девать энергию. Мы с коллегами хотели обсуждать насущность и отдыхать одновременно. И вот как-то три года назад Галина Евгеньевна приносила сюда картину обагетчивать, увидела, как Елена ведет мастер-класс. Мы осмелились, позвали ее к себе. Елена пришла и с тех пор не уходит. Я не рисовала никогда, тяги к краскам не имела. Последний раз, когда я что-то рисовала карандашом, был, наверное, в каком-нибудь 1994-м».

Как отметила художник и наставник арт-студии Елена Кабанова, у «Неутомимых художников» еще всё впереди.

Елена Кабанова три года преподает в арт-студии | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЕлена Кабанова три года преподает в арт-студии | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Елена Кабанова три года преподает в арт-студии

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

«В наше время скоростей и стрессов психике нужна разрядка. И каждый ищет что-то свое. Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то — рисует. Каждый выбирает свое. И если откликается в душе, то продолжает. На нашей выставке побывали и профессиональные художники, и непрофессиональные, и туристы. Все отмечали, что очень интересные работы. Это значит, что мы не просто для себя рисуем, а все-таки какой-то уровень у нас есть», — рассказала в беседе с 76.RU художник Елена Кабанова.

<p>Елена Кабанова</p><p>Елена Кабанова</p>

Каждый выбирает свое. Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то — рисует. И если откликается в душе, то продолжает.

Елена Кабанова

дизайнер, художник, преподаватель арт-студии «Неутомимые художники»

Сами авторы признаются, что не ожидали такого отклика среди посетителей. Белоснежные тюльпаны, сочные гранаты и пышные пионы вдохновили сотни ярославцев.

За три года творчества «Неутомимые художники» провели три выставки в Москве и Ярославле и на этом останавливаться не намерены, в планах — участие в конкурсах федеральной адвокатской палаты, а также организация зимней выставки в Союзе художников.

В планах у арт-объединения провести следующую выставку ближе к зиме | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ планах у арт-объединения провести следующую выставку ближе к зиме | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU
Основная тема выставки&nbsp;— цветы и гранаты | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUОсновная тема выставки&nbsp;— цветы и гранаты | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU
В выставочном зале Союза художников было море цветов | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ выставочном зале Союза художников было море цветов | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU
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Гости выставки могли оставить на полотнах свои эмоции | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUГости выставки могли оставить на полотнах свои эмоции | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU
Среди посетителей нашлись и те, кто захотел приобрести работы художников-любителей | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUСреди посетителей нашлись и те, кто захотел приобрести работы художников-любителей | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

О планах

Майская выставка принимала посетителей с 21 мая по 4 июня и была приурочена сразу к нескольким мероприятиям — дню рождению главы творческого объединения Галины Старостиной, а также Дню адвокатуры, 31 мая.

«Это был мой юбилей, 30 лет в адвокатуре, и в этот день мы открывали нашу выставку. <…> Мы по большому счету планируем заявиться с выставкой в Федеральную адвокатскую палату в Москве. Мы сделаем им предложение и надеемся, что нам не откажут, а будут рады. Рисование, как оказалось, это популярный вид творчества среди юристов»,  — поделилась планами Галина Старостина.

<p>Галина Старостина</p><p>Галина Старостина</p>

Рисование, как оказалось, популярный вид творчества среди юристов.

Галина Старостина

юрист, художник-любитель

«Я ставлю нам большой знак плюс. Мы осваиваем технику мастихином, она даже художникам-профессионалам не всем дается. Это очень сложная техника», — добавила она.

Чаще всего «Неутомимые художники» проводят творческие сессии в офисе, но также выходят на пленэр.

Местом проведения выставки стал новый выставочный зал Союза художников на улице Максимова, 15. Площадка совсем недавно начала принимать художников. Как рассказала в беседе с 76.RU владелица арт-центра «Декор» и выставочного зала Мария Юрченко, зал работает с мая 2025 года.

«Мы давно дружим, и когда у нас появилось новое пространство, мы предоставили его своим друзьям, — прокомментировала Мария — Зал недавно отремонтировали для проведения мероприятий. Мы проводим здесь мастер-классы, само собой. Еще мы задружились с психологом и искусствоведом, организуем совместные обсуждения, организуем лекции».

<p>Мария Юрченко</p><p>Мария Юрченко</p>

Выставка такая яркая, позитивная, а этого то, чего нам очень не хватает сейчас.

Мария Юрченко

владелица арт-центра «Декор» и выставочного зала
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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Выставка Картина Художник Юрист
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