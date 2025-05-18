Колесят по миру и кайфуют. Как живет уникальная «семья», покорившая Лазарева и Киркорова

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Билеты на концерты коллектива раскупают за пару дней

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Коллектив участвовал в телевизионном шоу и дошел до финала | Источник: хор ННГУ им. ЛобачевскогоКоллектив участвовал в телевизионном шоу и дошел до финала | Источник: хор ННГУ им. Лобачевского

Коллектив участвовал в телевизионном шоу и дошел до финала

Источник:

хор ННГУ им. Лобачевского

Хор Университета Лобачевского, или хор ННГУ — известный и старейший в Нижнем Новгороде музыкальный коллектив. Недавно он появился в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» (12+) на телеканале »Россия 1» и покорил жюри проникновенным исполнением и «живыми лицами». Корреспондент NN.RU встретился с худруком коллектива Ларисой Ерыкаловой и участниками хора. Музыканты поделились впечатлениями от участия в телепроекте, рассказали, как и чем живут, какие цели перед собой ставят.

Хор Университета Лобачевского виртуозно совмещает в репертуаре классические композиции с современными песнями, переложенными на хоровой лад. Солисты — студенты и выпускники вуза. Они гастролируют по миру, завоевывая награды на престижных конкурсах, дают концерты, билеты на которые раскупают за пару дней.

«Думал, моя история с музыкой закончена» — кто поет в хоре и как туда попасть

Мы встречаемся в Институте филологии и журналистики (в прошлом — филологический факультет университета имени Лобачевского. — Прим. ред.). Ребята потихоньку собираются в актовом зале. Одними из первых на репетицию приходят ветераны коллектива: Надя и Артур несколько лет назад выпустились из вуза, а президент хора Паша второй год учится в аспирантуре и параллельно работает в «Росатоме». Для каждого из ребят хор — неотъемлемая часть жизни.

В прошлом году музыканты побывали на хоровом фестивале в Белоруссии | Источник: хор ННГУ им. ЛобачевскогоВ прошлом году музыканты побывали на хоровом фестивале в Белоруссии | Источник: хор ННГУ им. Лобачевского

В прошлом году музыканты побывали на хоровом фестивале в Белоруссии

Источник:

хор ННГУ им. Лобачевского

Надя окончила журфак ННГУ, занимается культурными, образовательными, туристическими проектами в общественной организации «АНО Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области».

— Я пришла в хор в 2015-м, ровно десять лет назад, — начинает рассказ Надя. — Попала случайно: проходила прослушивание на «Осенние дебюты» (фестиваль творчества для первокурсников. — Прим. ред.), мой вокал похвалили и посоветовали попробоваться в хор.

На прослушивания наша героиня пришла за компанию с подругой. Желающих попробовать свои силы было много, и Надя испугалась, так и не решилась спеть, но на следующий день всё-таки вернулась.

— Досидела до конца и выступила последней. Мне сказали, что всё хорошо, но почему-то я была уверена, что не прошла. До сих пор помню, как удивилась и обрадовалась, когда написали, пригласили на первую репетицию. И вот я праздную свой юбилей в хоре и не могу представить свою жизнь без этих людей и всего, что мы делаем и уже сделали за эти десять лет.

Артур учился в Институте информационных технологий по направлению «Фундаментальная математика и механика», работает тренером по эстрадному вокалу. До поступления в вуз окончил музыкальную школу, но петь долгое время не решался.

— Только в последний год учебы преподаватели увидели во мне талант, и после этого я еще несколько лет ходил в ту же музыкалку на дополнительные занятия. И потом всё закрутилось-завертелось: успел попеть и в церковном хоре, и в ансамблях, эстрадном и академическом. Но однажды брат пригласил меня на концерт хора Университета Лобачевского — я влюбился в этот коллектив и решил любыми способами туда попасть. Так что во многом я выбрал вуз благодаря хору. И вот уже седьмой год сюда хожу, влюблен в это дело по уши, — рассказывает Артур.

Паша пришел в хор в 2016 году, когда только поступил на первый курс радиофизического факультета. К тому моменту за его плечами была детская хоровая музыкальная школа, но последние несколько лет музыкой он не занимался:

— Идти на прослушивания в первый день набора побоялся: думал, моя история с музыкой закончена. Той же ночью приснился учитель — человек, благодаря которому я и полюбил хоровое исполнение. Во сне он сказал сходить на прослушивание. Я его послушался и успешно прошел — уже девять лет я с хором и последние четыре года являюсь его президентом.

«Объединяет поломка автобуса» — устройство и традиции коллектива

Президент — одна из главных позиций в хоре. Он следит за организацией всех процессов, а также играет роль мотиватора и поддерживает каждого солиста. В команде с ним работают министры, которые отвечают за важные сферы жизни коллектива. Министр внутренних дел следит за дисциплиной и посещаемостью — именно на это обращают внимание в первую очередь, когда формируют списки участников для поездок. В хоре около 100 человек, но всех в другой город и тем более в другую страну не возьмешь, так что приходится выбирать самых ответственных и достойных.

Министры отвечают за костюмы и внешний вид участников хора. Отдельный человек занимается музыкальной библиотекой, а еще есть команда, ответственная за пиар.

Коллектив выступал на фестивале в Болдино | Источник: хор ННГУ им. ЛобачевскогоКоллектив выступал на фестивале в Болдино | Источник: хор ННГУ им. Лобачевского

Коллектив выступал на фестивале в Болдино

Источник:

хор ННГУ им. Лобачевского

В начале каждого учебного года хор пополняется новыми людьми, но не все остаются до конца. Некоторым в какой-то момент становится трудно совмещать занятия с учебой и они уходят. Те же, кто провел в коллективе год, получают первое почетное звание — хоревты. На протяжении всего пути новички не одни — их поддерживают более опытные ребята.

— Самое главное в работе с новичками — запомнить все имена, что с каждым годом становится всё сложнее и сложнее, — шутит Надя. — На самом деле мы доброжелательно к ним настроены: на всех репетициях, чтобы они не сбивались в кучки, сажаем вместе с более опытными участниками. Стараемся им всё объяснять, на первых выступлениях обязательно аплодируем, поздравляем с выходом на сцену. Министр по работе с молодежью следит за посещаемостью, постоянно общается с новичками, курирует их.

Сближению участников коллектива способствуют и ежегодные тимбилдинги: их, например, проводят в преддверии 23 Февраля, 8 Марта и Дня космонавтики. На таких мероприятиях ребята объединяются и будто бы знакомятся друг с другом заново. Наблюдать за этим, по словам Паши, очень здорово.

— Еще мы каждый год практически полным составом выезжаем на несколько дней в поход. Его неотъемлемая часть — песни у костра. И когда все ребята музыкальные, с отличным чувством ритма и слухом, это одно удовольствие. Можно всю ночь петь, и песни не будут заканчиваться, — отмечает Артур.

— А еще коллектив хорошо объединяет поломка автобуса, — смеется Паша. — У нас вообще появилась примета: если в поездке на фестиваль или конкурс ломается автобус, значит, мы точно победим. Уже много раз так было — закономерность.

«Кто-то тут находит вторую половинку» — что значит хор для ребят

После выпуска из вуза с хором расстаются немногие: бывшие студенты находят работу, обзаводятся семьями, но даже после рождения детей стремятся как можно скорее вернуться к репетициям и концертам. Многие в хоре становятся лучшими друзьями, а кто-то находит тут вторую половинку.

— С одним из своих лучших друзей я и так работаю вместе, а тут еще и на репетициях встречаемся. Видим друг друга постоянно, — рассказывает Паша. — Отпуск всегда стараешься планировать так, чтобы вместе с ребятами куда-то поехать. Хор вообще пронизывает всё, что только можно.

В 2023 году хор побывал в Китае | Источник: хор ННГУ им. ЛобачевскогоВ 2023 году хор побывал в Китае | Источник: хор ННГУ им. Лобачевского

В 2023 году хор побывал в Китае

Источник:

хор ННГУ им. Лобачевского

— Хор отнимает много времени. Три раза в неделю у нас репетиции, в течение года множество концертов, конкурсов, поездок, но всё это не воспринимается как работа. Мы всегда чувствуем огромную отдачу, живем тем, что делаем. Это естественная часть нашей жизни, — отмечает Надя.

Ее, как и многих других участников коллектива, снова и снова приходить на репетиции побуждают люди. Друг без друга они себя уже не представляют.

— Еще меня всегда поражает, как из сырого, поначалу невнятного материала у нас получается сделать что-то настолько красивое, что аж пробирает до мурашек. Я восхищаюсь профессионалами, которые могут собрать произведение, наши голоса воедино. Для меня ни одно сольное исполнение никогда не сравнится с хоровым, потому что второе намного сложнее и многограннее и в нём гораздо больше чувств, — считает Надя.

С «Куклой колдуна» не получилось. Какие песни хор берет в репертуар

Кроме эмоций, в хоре ребята получают разный опыт: они учатся выстраивать связи с огромным количеством людей, правильно распределять время, оперативно решать возникающие проблемы и, конечно, сильно прокачиваются в музыкальном плане.

— На занятиях мы абсолютно разные произведения поем, и под каждое из них нужно изменять свое звучание. Это большая работа, и она притягивает, — добавляет Артур.

В репертуаре хора много песен, а в течение года коллектив активно работает примерно над 20 произведениями. Некоторые удается выучить за месяц, на другие может уйти и полгода. Хористы исполняют и классическую, и популярную музыку. Они считают такое умение одной из своих фишек.

На одном из фестивалей хористы выступили на одной сцене с группой The Hatters | Источник: хор ННГУ им. ЛобачевскогоНа одном из фестивалей хористы выступили на одной сцене с группой The Hatters | Источник: хор ННГУ им. Лобачевского

На одном из фестивалей хористы выступили на одной сцене с группой The Hatters

Источник:

хор ННГУ им. Лобачевского

— Важно, чтобы песни, которые мы поем, нравились и нам, и нашим слушателям. Если будем исполнять одну только классику, ее немногие поймут, да и нам станет скучно. Хотя классические композиции в плане обучения пению очень полезны, поэтому у нас их тоже достаточно много, — отмечает Надя.

А вот песни с однообразной музыкой и минимумом инструментала в репертуар, скорее всего, не войдут — в хоровом исполнении они попросту будут звучать неинтересно.

— Обычно это такие произведения, в которых музыка не меняется. Например, Muse — Starlight. Потрясающая песня, отличный посыл, но ее тяжело сделать под хор, потому что будет скучно, — поясняет Паша. — С «Куклой колдуна» группы «Король и шут» тоже не получилось, хотя пробовали.

Предложить для исполнения какую-либо песню может любой участник коллектива, но для нее необходимо найти, а то и самостоятельно написать аранжировку. Иногда сделать это вызываются сами хористы, а потом то, что получилось, дорабатывает хормейстер. Так, например, вышло с произведением Baba Yetu, которое хор исполнил в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».

— Песня буквально витала вокруг нас постоянно, потому что это такая всемирная классика хорового пения. Нужна была мощная аранжировка, которая подойдет именно нам и будет слушаться, но такой не было, — рассказывает Паша. — В итоге мы с Артуром сами около года над ней работали, сделали всё, что могли, не являясь профессионалами, а потом песню доработал наш хормейстер Роман Миусский. И с этим произведением мы выступили в эфире.

«Удивило, что всё по-настоящему» — хор о телешоу

По словам ребят, участие в шоу стало для них огромным опытом. Они добрались до финала, в первом этапе набрав 99 баллов, а во втором — музыкальном батле — 96. В завершающем туре хористы выступили с песней «Танцы» группы The Hatters, но поднялись только 69 членов «сотни». В результате хор выбыл из борьбы за первое место, но произвел впечатление на членов жюри, которые отметили смелость ребят и необычное прочтение современного материала.

Источник: хор ННГУ им. ЛобачевскогоИсточник: хор ННГУ им. Лобачевского
Источник:

хор ННГУ им. Лобачевского

— В Москву мы ехали с неким скептицизмом, потому что было ощущение, что всё будет непродуманно и скомканно. Но всё прошло достаточно ровненько: участники были накормлены, одеты, смогли выспаться. Не думал, что получится настолько организованно, — замечает Паша.

— Меня удивило, что в шоу всё происходит по-настоящему, — добавляет Надя. — Да, могут остановить мотор, чтобы настроить камеру, свет, поправить звук, дать ведущему выдохнуть. Но выходишь на сцену и поешь один раз — этот результат и идет в эфир. Какое коллектив произвел впечатление, с ним он и остается. Заранее никто ничего не обсуждает.

Съемки, по словам ребят, отнимают много сил: на трехчасовую программу уходят практически сутки.

— Мы узнали, что такое съемочный день. Это тяжелый труд, скажем прямо. Многие из тех, кто хотел стать суперзвездой, передумали, — шутит Артур.

Своим выступлением в финале ребята довольны, хотя и считают, что могли сделать лучше.

— С нашей стороны было много непонимания и неподготовленности, но мы выходили с целью зажечь, и, думаю, что получилось. Главное, что на протяжении всего проекта мы трудились, высокие результаты — это не просто везение. Честно, есть некоторое ощущение, что невезение пришло как раз в финале, но я знаю, что мы достигнем большего. После участия в шоу наблюдаю, как растет наша фанбаза, — говорит Паша.

«Не просто похвала» — художественный руководитель хора о телепроекте

Художественный руководитель и дирижер хора Лариса Ерыкалова об участии в проекте тоже ни разу не пожалела:

— Комментарии, которые озвучили члены жюри, останутся в памяти на всю жизнь, потому что это была не просто похвала. Ребятам сказали верные слова о том, что они занимаются правильным делом. Надежда Бабкина хорошо подметила, что мы поем для народа, о народе и своим исполнением даем ему силу и мудрость. А Сергей Лазарев сказал, что его поразили наши живые лица, эмоции. Я считаю, мы этим и отличаемся — во время выступления нет равнодушных глаз. Этому я учу ребят: чтобы всё было естественно, без заученных улыбок и поз.

Источник: хор ННГУ им. ЛобачевскогоИсточник: хор ННГУ им. Лобачевского
Источник:

хор ННГУ им. Лобачевского

Песню для финала, по словам Ларисы Александровны, каждый коллектив должен был согласовать с продюсерами. Перед участниками стояла задача показать что-то креативное и разноплановое.

Хор выбрал песню «Танцы», которую несколько лет назад он исполнял вместе с авторами — группой The Hatters. Музыканты были на гастролях в Нижнем Новгороде и приходили к ребятам из хора на репетицию.

— Получилось так, что в жюри не все распознали эту группу. «Сотня» разделилась на два лагеря: кто-то говорил, что это круто, молодежно и мы поем экспериментальную, креативную музыку для академического хора, а кто-то просто «не увидел» произведение, оно не понравилось. Но здесь на вкус и цвет товарищей нет, — говорит Лариса Александровна. — Конечно, у нас в арсенале имеется множество других произведений, которые можно было бы показать, но шанс был только один, и он оказался таким. Само участие в шоу незабываемо. Это огромный опыт и вдохновение ребятам заниматься музыкой и дальше.

«Непередаваемое ощущение, когда звучит гимн твоей страны» — о конкурсах и планах на год

В телепрограмме хористы попробовали свои силы впервые, но формат конкурсов им привычен: ребята ездят по городам России и периодически выбираются за границу. За последние пару лет они побывали в Китае и Белоруссии, а раньше, когда позволяла геополитическая ситуация, посещали другие страны гораздо чаще. Около семи лет назад хор даже летал в Южную Африку, где проходили Всемирные хоровые игры — международный конкурс уровня Олимпийских игр в спорте.

На олимпиаде в Южной Африке хор взял золото в двух категориях | Источник: хор ННГУ им. ЛобачевскогоНа олимпиаде в Южной Африке хор взял золото в двух категориях | Источник: хор ННГУ им. Лобачевского

На олимпиаде в Южной Африке хор взял золото в двух категориях

Источник:

хор ННГУ им. Лобачевского

В 2016 году эти соревнования проходили в Сочи. Хор ННГУ тогда получил две золотые награды и стал чемпионом мира в категории «поп-музыка». Воспоминания об этой поездке навсегда останутся в памяти Нади.

— Это непередаваемое ощущение, когда звучит гимн твоей страны, поднимают российский флаг, и ты вместе со всеми ребятами бежишь на сцену как победитель… Наш коллектив долго к этому шел, было много конкурсов, олимпиад, и вот, наконец, мы становимся чемпионами мира. Помню, как все мы, стоя на сцене, плакали от счастья. Это звание чемпиона остается с тобой на всю жизнь…

На хоровых играх в Сочи музыканты стали чемпионами мира | Источник: Хор ННГУ им. ЛобачевскогоНа хоровых играх в Сочи музыканты стали чемпионами мира | Источник: Хор ННГУ им. Лобачевского

На хоровых играх в Сочи музыканты стали чемпионами мира

Источник:

Хор ННГУ им. Лобачевского

Источник: Хор ННГУ им. ЛобачевскогоИсточник: Хор ННГУ им. Лобачевского
Источник:

Хор ННГУ им. Лобачевского

Паша как президент хора поставил перед собой цель: когда политическая ситуация стабилизируется, снова поехать на хоровые игры и стать уже двукратными чемпионами. На ближайший год планов много. В 2025-м хор отмечает 75-летний юбилей, и 8 июня дает большой концерт. Билеты на него, по словам Нади, раскупили за два дня.

— Мы к этому концерту очень готовимся и ждем встречи со всеми выпускниками, которые раньше пели в хоре. Хочется со всеми увидеться, вспомнить старые произведения из хорового репертуара, подарить их слушателям, — говорит Надя. — Ну и, конечно, хочется хорошо закончить сезон. А потом — передышка. Нужно выдохнуть, всё осмыслить и разобраться со всем, что раньше откладывали.

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