Колокольные звоны, спектакли, квесты: программа «Ночи музеев» в Ярославле

Всероссийская акция «Ночь музеев» в рамках празднования Международного дня музеев пройдет в Ярославле 17 мая. В этом году она посвящена Году защитника Отечества.
Ярославские музеи приготовили в честь события различные интерактивные площадки, мастер-классы, квесты, спектакли, игры, экскурсии, лекции и концерты.
Рассказываем, куда можно пойти в городе.
- Ярославский музей-заповедник
- Музей истории города Ярославля
- Городской выставочный зал имени Н. А. Нужина
- Ярославский художественный музей
- Музей «Космос»
- Музей-заповедник «Карабиха»
- Ярославский планетарий
- Музей имени Вадима Орлова
Ярославский музей-заповедник
В ходе акции вспомнят героев Первой мировой войны. Вечер начнут и закончат колокольные звоны. В программе:
20:00, 22:55 — колокольные звоны (0+)
«Под знаком Красного креста» — игровая программа (6+) у памятника копейке. Сеансы: 20:15, 20:35, 20:55, 21:15, 21:35, 21:55, 22:15. Стоимость: по базовому входному билету на мероприятие — 200 рублей;
«Помощники героев» — интерактивное занятие с участием служебных собак (6+) в пространстве исторических игр «Бирюльки Холл». Сеансы: 20:10, 21:00, 21:50. Стоимость: 100 руб/чел при приобретении базового билета.
Подъем на звонницу (6+). Сеансы: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30. Стоимость: 300 руб/чел., действителен только при приобретении базового билета
Подъем на оборонительные стены (6+). Последний вход — в 22:30. Стоимость: по базовому входному билету на мероприятие — 200 рублей;
«Истории людей забытой войны» (12+) — экскурсия + лекция + фрагменты иммерсивного спектакля «Письма Первой мировой» с участием актеров театра им. Ф. Г. Волкова в отделе истории. Сеансы: 20:05, 21:30. Стоимость: 750 руб./чел., включено также посещение всех мероприятий по базовому билету, приобретение базового билета не требуется;
концерт муниципального духового оркестра Ярославля«Военные марши великой страны» в 22:30 (0+). Стоимость: по базовому входному билету на мероприятие;
фотозоны (0+).
Адрес: Ярославль, Богоявленская площадь, 25.
Время: с 20:00 до 23:00
Музей истории города Ярославля
В музее истории города акция (6+) пройдет под лозунгом «Весна. Победа! Город». Гостям 17 мая предложат пройти по интерактивному маршруту. По его ходу можно будет познакомиться с тонкостями производства военного времени, узнать, создать праздничный плакат приветствия ветеранов, посмотреть продукцию Ярославской валяной фабрики и предметы для изготовления валенок и другое.
Начало сеансов: 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15. 23:45. Продолжительность сеанса — 1 час 40 минут.
Адрес: Ярославль, Волжская набережная, 17.
Стоимость — 400 рублей с человека. Дети до 7 лет — бесплатно.
Городской выставочный зал имени Н. А. Нужина
В рамках акции «Ночь музеев» (6+) на этой площадке запланированы экскурсия, мастер-класс, музыкальная встреча.
В пространстве выставки «1418 дней Великой Отечественной войны» гости выставочно зала смогут обсудить вместе с преподавателями Ярославского художественного училища восприятие войны и радости Победы юными художниками.
В музыкальной программе «Песни о стране и о Победе», подготовленной вокалистами Леонидом Бородиным и Екатериной Мицкевич-Округиной, а также детским вокальным коллективом «Поющее детство», прозвучат знакомые и любимые песни.
На мастер-классе можно будет создать памятную открытку вместе с заведующей мастерской по изготовлению кукол Ярославского театра кукол Еленой Севрикеевой.
Адрес: Ярославль, ул. Свободы, 15.
Время проведения акции — с 18:00 до 21:00. Касса работает до 20:00.
Стоимость — 300 рублей.
Ярославский художественный музей
В программе акции (0+) — экскурсия «Герои разного времени», фрагмент из спектакля «Циолковский» театра имени Волкова и музыкальная программа. Лауреат международных конкурсов Даниил Башкин (фортепиано) в Парадном зале Губернаторского дома исполнит произведения русских композиторов.
Адрес: Ярославль, Волжская набережная, 23.
Время проведения: с 19:00 до 22:00.
Цена билетов — 950 рублей, дети до 7 лет бесплатно.
Музей «Космос»
Музей приглашает семьи с детьми на программу «Вне Земли» (6+).
Главным приключением вечера должен стать квест «Экспедиция Циолковского» по мотивам его фантастической повести «Вне Земли». Участникам предложат запустить ракету, используя принцип реактивного движения, расшифровать звездные координаты, поуправлять кораблем с помощью настоящих гироскопов, выберите планету для колонизации и преобразить ее.
Также в программе медитация «Безмятежность космоса», мастер-классы по созданию космических кораблей с помощью 3D-ручки, сувенира из дерева.
Адрес: поселок Никульское, ул. Центральная, 42.
Время: с 18:00 до 21:00.
Цена билета — 250 рублей.
Музей-заповедник «Карабиха»
Здесь акция (0+) продлится два дня. Программа:
17 мая
18.00 — интерактивная программа «Некрасов КВЕСТ» — путешествие по Большому дому усадьбы, знакомство с реликвиями семьи Некрасовых, интересные факты о музейных экспонатах;
18.45 «Тайна парадного портрета» — показ документального фильма об истории написания одного из самых известных портретов Н. А. Некрасова;
18 мая:
13.00 — экскурсия по экспозиции Большого дома;
14.00 — концертная программа «И всё цветёт, и всё прекрасно!» в исполнении воспитанников Детской школы искусств «Канцона» (Ярославль).
Вход свободный. Только 18 мая на экскурсию по экспозиции Большого дома вход по входным билетам (350 рублей).
Адрес: деревня Карабиха, Школьная улица, 2А.
Ярославский планетарий
Гости центра имени В. В. Терешковой (12+) смогут пройти квесты «Путь героев» и «Космическая одиссея», услышать рассказ о созвездиях и звездах, видимых в Ярославле, узнать о важной роли астрономии в годы Великой Отечественной войны, поучаствовать в мастер-классах, квестах, получить памятные подарки.
На сеансы, отмеченные звездочкой в расписании, вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по телефону 72-82-00 или в группе во «ВКонтакте».
Музей имени Вадима Орлова
Музей имени Вадима Орлова проведет акцию «Ночь музеев» днем 18 мая. Площадкой акции станет «Дом Болконского». Гостей ждет программа «Полночь в Париже» (12+). Для собравшихся прозвучит музыка, рожденная в столице Франции: Джанго Рейнхардт, Коул Портер, Майлз Дэвис, Эдит Пиаф, Стефан Граппелли, Мишель Легран, Жозеф Косма. Исполнят композиции вокалистка Диана Кубасова и музыканты Илья Ершов (скрипка), Николай Куликов (гитара), Дмитрий Денисов (контрабас), Сергей Терентьев (барабаны).
Для участников акции организуют прогулку по «Дому Болконского» (познакомится с его историей, интерьерами, коллекциями). Также собравшихся ждут угощения.
Адрес: Ярославль, Волжская набережная, 7.
Начало — в 15:00.
Цена билета — 2000 рублей.