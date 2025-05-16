Колокольные звоны, спектакли, квесты: программа «Ночи музеев» в Ярославле

В музее истории города акция (6+) пройдет под лозунгом «Весна. Победа! Город». Гостям 17 мая предложат пройти по интерактивному маршруту. По его ходу можно будет познакомиться с тонкостями производства военного времени, узнать, создать праздничный плакат приветствия ветеранов, посмотреть продукцию Ярославской валяной фабрики и предметы для изготовления валенок и другое.

Начало сеансов: 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15. 23:45. Продолжительность сеанса — 1 час 40 минут.

Адрес: Ярославль, Волжская набережная, 17.

Стоимость — 400 рублей с человека. Дети до 7 лет — бесплатно.