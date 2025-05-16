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Культура Колокольные звоны, спектакли, квесты: программа «Ночи музеев» в Ярославле

Колокольные звоны, спектакли, квесты: программа «Ночи музеев» в Ярославле

Акция пройдет 17 мая

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19 комментариев
Ярославль 17 мая присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославль 17 мая присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль 17 мая присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Всероссийская акция «Ночь музеев» в рамках празднования Международного дня музеев пройдет в Ярославле 17 мая. В этом году она посвящена Году защитника Отечества.

Ярославские музеи приготовили в честь события различные интерактивные площадки, мастер-классы, квесты, спектакли, игры, экскурсии, лекции и концерты.

Рассказываем, куда можно пойти в городе.

  1. Ярославский музей-заповедник
  2. Музей истории города Ярославля
  3. Городской выставочный зал имени Н. А. Нужина
  4. Ярославский художественный музей
  5. Музей «Космос»
  6. Музей-заповедник «Карабиха»
  7. Ярославский планетарий
  8. Музей имени Вадима Орлова
1

Ярославский музей-заповедник

В ходе акции вспомнят героев Первой мировой войны. Вечер начнут и закончат колокольные звоны. В программе:

  • 20:00, 22:55 — колокольные звоны (0+)

  • «Под знаком Красного креста» — игровая программа (6+) у памятника копейке. Сеансы: 20:15, 20:35, 20:55, 21:15, 21:35, 21:55, 22:15. Стоимость: по базовому входному билету на мероприятие — 200 рублей;

  • «Помощники героев» — интерактивное занятие с участием служебных собак (6+) в пространстве исторических игр «Бирюльки Холл». Сеансы: 20:10, 21:00, 21:50. Стоимость: 100 руб/чел при приобретении базового билета.

  • Подъем на звонницу (6+). Сеансы: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30. Стоимость: 300 руб/чел., действителен только при приобретении базового билета

  • Подъем на оборонительные стены (6+). Последний вход — в 22:30. Стоимость: по базовому входному билету на мероприятие — 200 рублей;

  • «Истории людей забытой войны» (12+) — экскурсия + лекция + фрагменты иммерсивного спектакля «Письма Первой мировой» с участием актеров театра им. Ф. Г. Волкова в отделе истории. Сеансы: 20:05, 21:30. Стоимость: 750 руб./чел., включено также посещение всех мероприятий по базовому билету, приобретение базового билета не требуется;

  • концерт муниципального духового оркестра Ярославля«Военные марши великой страны» в 22:30 (0+). Стоимость: по базовому входному билету на мероприятие;

  • фотозоны (0+).

Адрес: Ярославль, Богоявленская площадь, 25.

Время: с 20:00 до 23:00

2

Музей истории города Ярославля

В музее истории города акция (6+) пройдет под лозунгом «Весна. Победа! Город». Гостям 17 мая предложат пройти по интерактивному маршруту. По его ходу можно будет познакомиться с тонкостями производства военного времени, узнать, создать праздничный плакат приветствия ветеранов, посмотреть продукцию Ярославской валяной фабрики и предметы для изготовления валенок и другое.

Начало сеансов: 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15. 23:45. Продолжительность сеанса — 1 час 40 минут.

Адрес: Ярославль, Волжская набережная, 17.

Стоимость — 400 рублей с человека. Дети до 7 лет — бесплатно.

3

Городской выставочный зал имени Н. А. Нужина

В рамках акции «Ночь музеев» (6+) на этой площадке запланированы экскурсия, мастер-класс, музыкальная встреча.

В пространстве выставки «1418 дней Великой Отечественной войны» гости выставочно зала смогут обсудить вместе с преподавателями Ярославского художественного училища восприятие войны и радости Победы юными художниками.

В музыкальной программе «Песни о стране и о Победе», подготовленной вокалистами Леонидом Бородиным и Екатериной Мицкевич-Округиной, а также детским вокальным коллективом «Поющее детство», прозвучат знакомые и любимые песни.

На мастер-классе можно будет создать памятную открытку вместе с заведующей мастерской по изготовлению кукол Ярославского театра кукол Еленой Севрикеевой.

Адрес: Ярославль, ул. Свободы, 15.

Время проведения акции — с 18:00 до 21:00. Касса работает до 20:00.

Стоимость — 300 рублей.

4

Ярославский художественный музей

В программе акции (0+) — экскурсия «Герои разного времени», фрагмент из спектакля «Циолковский» театра имени Волкова и музыкальная программа. Лауреат международных конкурсов Даниил Башкин (фортепиано) в Парадном зале Губернаторского дома исполнит произведения русских композиторов.

Адрес: Ярославль, Волжская набережная, 23.

Время проведения: с 19:00 до 22:00.

Цена билетов — 950 рублей, дети до 7 лет бесплатно.

5

Музей «Космос»

Музей приглашает семьи с детьми на программу «Вне Земли» (6+).

Главным приключением вечера должен стать квест «Экспедиция Циолковского» по мотивам его фантастической повести «Вне Земли». Участникам предложат запустить ракету, используя принцип реактивного движения, расшифровать звездные координаты, поуправлять кораблем с помощью настоящих гироскопов, выберите планету для колонизации и преобразить ее.

Также в программе медитация «Безмятежность космоса», мастер-классы по созданию космических кораблей с помощью 3D-ручки, сувенира из дерева.

Адрес: поселок Никульское, ул. Центральная, 42.

Время: с 18:00 до 21:00.

Цена билета — 250 рублей.

6

Музей-заповедник «Карабиха»

Здесь акция (0+) продлится два дня. Программа:

17 мая

  • 18.00 — интерактивная программа «Некрасов КВЕСТ» — путешествие по Большому дому усадьбы, знакомство с реликвиями семьи Некрасовых, интересные факты о музейных экспонатах;

  • 18.45 «Тайна парадного портрета» — показ документального фильма об истории написания одного из самых известных портретов Н. А. Некрасова;

18 мая:

  • 13.00 — экскурсия по экспозиции Большого дома;

  • 14.00 — концертная программа «И всё цветёт, и всё прекрасно!» в исполнении воспитанников Детской школы искусств «Канцона» (Ярославль).

Вход свободный. Только 18 мая на экскурсию по экспозиции Большого дома вход по входным билетам (350 рублей).

Адрес: деревня Карабиха, Школьная улица, 2А.

7

Ярославский планетарий

Гости центра имени В. В. Терешковой (12+) смогут пройти квесты «Путь героев» и «Космическая одиссея», услышать рассказ о созвездиях и звездах, видимых в Ярославле, узнать о важной роли астрономии в годы Великой Отечественной войны, поучаствовать в мастер-классах, квестах, получить памятные подарки.

На сеансы, отмеченные звездочкой в расписании, вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по телефону 72-82-00 или в группе во «ВКонтакте».

Ярославский планетарий подготовил насыщенную программу | Источник: Культурно-просветительский центр В.&nbsp;В.&nbsp;Терешковой / Vk.comЯрославский планетарий подготовил насыщенную программу | Источник: Культурно-просветительский центр В.&nbsp;В.&nbsp;Терешковой / Vk.com

Ярославский планетарий подготовил насыщенную программу

Источник:

Культурно-просветительский центр В. В. Терешковой / Vk.com

8

Музей имени Вадима Орлова

Музей имени Вадима Орлова проведет акцию «Ночь музеев» днем 18 мая. Площадкой акции станет «Дом Болконского». Гостей ждет программа «Полночь в Париже» (12+). Для собравшихся прозвучит музыка, рожденная в столице Франции: Джанго Рейнхардт, Коул Портер, Майлз Дэвис, Эдит Пиаф, Стефан Граппелли, Мишель Легран, Жозеф Косма. Исполнят композиции вокалистка Диана Кубасова и музыканты Илья Ершов (скрипка), Николай Куликов (гитара), Дмитрий Денисов (контрабас), Сергей Терентьев (барабаны).

Для участников акции организуют прогулку по «Дому Болконского» (познакомится с его историей, интерьерами, коллекциями). Также собравшихся ждут угощения.

Адрес: Ярославль, Волжская набережная, 7.

Начало — в 15:00.

Цена билета — 2000 рублей.

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Комментарии
19
Ярпортал
54 минуты
Раньше да, в государственные музеи был вход бесплатный. А тут как будто ещё и нажиться хотят
Гость
21 минута
17 мая 2025 Участие в мероприятиях «Ночи музеев» в Костроме будет бесплатным.
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