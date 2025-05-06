Пройдите тест и узнайте, прячется ли в вас аристократ?

Еще в первобытном обществе люди знали о правилах поведения. Нормы основывались на иерархии. Дети понимали, что нужно уважать старших за опыт, знания и умение выживать, а значит, и силу. Привычный же нам этикет начал формироваться в XVII веке. С тех пор он заметно эволюционировал. Можно не родиться аристократом, но воспитать в себе присущие ему качества. Для того чтобы понять, насколько вы благородный и воспитанный человек, культуролог Ульяна Кофанова предлагает пройти тест.