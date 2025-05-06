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Культура Тест Пройдите тест и узнайте, прячется ли в вас аристократ?

Пройдите тест и узнайте, прячется ли в вас аристократ?

У благородного человека в XXI веке должны быть эти 7 качеств — узнайте, есть ли они у вас

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9 комментариев
Благородство&nbsp;— это нравственное величие | Источник: Юрий Орлов / Городские порталыБлагородство&nbsp;— это нравственное величие | Источник: Юрий Орлов / Городские порталы

Благородство — это нравственное величие

Источник:
Юрий Орлов / Городские порталы

Еще в первобытном обществе люди знали о правилах поведения. Нормы основывались на иерархии. Дети понимали, что нужно уважать старших за опыт, знания и умение выживать, а значит, и силу. Привычный же нам этикет начал формироваться в XVII веке. С тех пор он заметно эволюционировал. Можно не родиться аристократом, но воспитать в себе присущие ему качества. Для того чтобы понять, насколько вы благородный и воспитанный человек, культуролог Ульяна Кофанова предлагает пройти тест.

ТЕСТПройден 2016 раз
1 / 9

Вопрос первый — разминочный. Кто придумал этикет?

  • Автора нет. Свод правил поведения сформировался сам
  • Этикет появился благодаря французскому королю Людовику XIV
  • Это французский император и его знаменитый «Кодекс Наполеона»
2 / 9
Какой он — современный этикет?
  • Эгалитарный
  • Элитарный
  • Нет определения
3 / 9

Высшее образование — признак благородного человека? Или для того, чтобы тебя таковым считали, достаточно самообразования?

  • А как же без высшего образования? Диплом — это важный признак благовоспитанного человека

  • При чем тут вообще образование? Этикет и диплом — абсолютно разные вещи

  • Самообразование, конечно. Жажда знаний — это похвально. Человека эрудированного, способного мыслить и грамотно говорить видно сразу.

4 / 9
Важна ли внешняя эстетика для того, чтобы сформировать в себе качества благородного человека?
  • Да, если человеку важна эстетика, он любит окружать себя красивыми вещами, значит, про него вполне можно сказать, что он благороден
  • Эстетика — это внешний лоск, часто преувеличенный из-за влияния соцсетей. Она не имеет ничего общего с понятием «благородство».
  • Эстетами не становятся, ими рождаются. Отсутствие чувства прекрасного — минус балл от благовоспитанности
5 / 9
Подумайте, из каких составляющих складывается уважительное отношение к людям?
  • Признание достоинств человека и отсутствие критики по отношению к нему
  • Принятие выбора человека, уважение его чувств, желаний и личного пространства
  • Принятие человека со всеми плюсами и минусами
6 / 9
«Сознательная деятельность человека, направленная на улучшение мира как своего, так и окружающего» — о каком качестве благородного человека речь?
  • Самообразование
  • Творчество
  • Созидание
7 / 9
Какое из определений утонченности верное?
  • Свойственная аристократам манера поведения в обществе
  • Манера вести себя на людях и самоощущение совпадают
  • Качество, благодаря которому человека высоко ценят и уважают
8 / 9
Еще одно важное качество благородного человека — семейственность. Что имеет в виду культуролог?

  • Создание полноценной семьи — официальный брак, рождение детей

  • Сохранение теплых и доверительных отношений с родителями
  • Сделать так, чтобы ваша фамилия стала значимой для последующих поколений
9 / 9
Важна ли духовная красота в процессе воспитания себя как благородного человека?
  • Разве это не то же, что и утонченность?
  • Разумеется, ведь речь идет о таких важных вещах, как доброта, благодарность и мудрость
  • Духовная красота — это о любви к высокому искусству? Тогда она или есть, или нет

Ранее мы также предлагали вам пройти быстрый тест на внутренний возраст.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Современный этикет Благородный человек
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Комментарии
9
Гость
16 часов
Пусть Ульяна назовёт хоть одного благородного человека современности.
Гость
6 мая, 06:03
Главное не забудьте, что шампанское по утрам пьют не только аристократы, но и дегенераты.
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