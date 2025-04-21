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Культура В российских музеях, библиотеках и домах культуры откроют 1500 детских просветительских центров

В российских музеях, библиотеках и домах культуры откроют 1500 детских просветительских центров

Первые 25 начнут работу уже в этом году

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2 комментария
В ближайшие несколько лет в России планируют открыть 1500 детских культурно-просветительских центров | Источник: пресс-служба форума «Малая родина&nbsp;— сила России»В ближайшие несколько лет в России планируют открыть 1500 детских культурно-просветительских центров | Источник: пресс-служба форума «Малая родина&nbsp;— сила России»

В ближайшие несколько лет в России планируют открыть 1500 детских культурно-просветительских центров

Источник:

пресс-служба форума «Малая родина — сила России»

В этом году в федеральных музеях страны появятся 25 детских культурно-просветительских центров. К 2030 году их количество вырастет до 1500 — они будут работать в региональных и муниципальных музеях, библиотеках и домах культуры. Детей ждут мастер-классы, кинопоказы и творческие мастерские. Об этом сообщила замминистра культуры РФ Жанна Алексеева на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».

Также на форуме стало известно, что Минкультуры запускает серию культурно-просветительских программ для школьников.

— 360 тысяч школьников из разных уголков страны посетят города-герои и города воинской славы, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи. Сейчас определяются маршруты на этот год, — сообщила замминистра.

На форуме обсудили и сохранение культурного наследия. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил важность поддержания межнационального диалога. В этом году округ отмечает 95-летие, и жители предложили объявить его Годом исторического наследия. Глава Нерюнгринского района Якутии Роман Щегельняк поделился опытом сохранения культуры эвенков через фестивали и праздники, которые пользуются большим интересом у жителей и гостей региона.

Также на сессии обсудили роль культурного кода в развитии территорий. Глава Чердынского муниципального округа Анна Батагова рассказала, как историческое наследие становится драйвером социального и экономического роста. Мэр Благовещенска Олег Имамеев поделился опытом создания сети музеев на базе библиотек, что помогло привлечь больше людей к изучению местной истории.

Форум «Малая родина — сила России» собрал около 4 тысяч участников из всех регионов страны. В программе — более 20 дискуссий, вручение муниципальной премии «Служение», инвестиционный форум и фестиваль культур.

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Комментарии
2
Гость
47 минут
а дети сами без принуждения туда будут ходить? будет там интересно им а не дядям в погонах и костюмах?
Гость
45 минут
на входе и на каждом этаже нужен большой портрет Таврического 👑🌙 нужно там разбирать-собирать автоматы и надевать противогаз, так же хорошо учить наизусть выступления Президента
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