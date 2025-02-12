«Вы мне дали еще раз кусок жизни»: как Лолита прорывалась к зрителям, несмотря на скандалы и запреты депутата

На концерт приходили молодые ребята Источник: читатель NGS24.RU, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Концерт Лолиты в Красноярске прошел со скандалом. И хотя на выступление известной артистки собрался полный зал, оно могло сорваться в любой момент — депутат краевого заксобрания Елена Пензина высказалась против того, чтобы Лолите позволили выступить в Красноярске. Народная избранница считает, что концерты Милявской «не придутся по вкусу бойцам СВО и их семьям». По Сибири отменились все выступления певицы, кроме Красноярска. Журналисты NGS24.RU пообщались со зрителями и певицей и узнали, что они думают о ситуации.

Всё еще в «черном списке»?

Концерт Лолиты в Красноярске, кажется, начался задолго до того, как певица вышла на сцену 11 февраля в «Гранд Холле Сибирь». Ему предшествовала череда споров артистки с общественниками, которые были против того, чтобы артистка приезжала в город. В частности, депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина сказала, что шоу Лолиты и заодно Арбениной «не придутся по вкусу бойцам СВО и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге».

У исполнительницы возникли сложности подобного характера после скандальной голой вечеринки, которую еще в конце 2023 года устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. Ее посетила Милявская, после чего концерты стали исчезать из программ. В частности, в апреле 2024 года не состоялся ее приезд в Красноярск по «техническим причинам», но сама певица заявила, что по всей стране отменили гастроли из-за «общественников». Тогда же стало известно, что она попала в «черный список звезд».

Источник: Ирина Харитон, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Но, кажется, Лолита смогла оправиться от удара и на заявления Пензиной ответила следующее:

— А это самый простой ход, чтобы тебя узнали. Называется просто и используется вечно: «О…и (обгадь. — Прим. ред.) известного человека, и тебя запомнят». Комплекс Герострата, — написала Милявская в своем телеграм-канале.

Тогда артистку поддержало множество поклонников. Параллельно сорвались ее концерты в Кемеровской области, из-за чего выступления в Красноярске и далее в Томске просто не окупятся:

— Кое-что о бухгалтерии, — сказала исполнительница. — Дорогие зрители, чтобы вы понимали, расходы делятся обычно на тур: то есть перевозка светового и звукового оборудования, зарплаты сотрудников, затраты на рекламу в каждом городе. Ну и много чего еще другого. Поскольку концерты были сорваны, теперь расходы все делятся только между двумя концертами, получается, что я буду петь бесплатно. Но! Я хочу вам сказать, Томск и Красноярск, что это я сделаю с огромным удовольствием и уважением к вам.

Источник: Лолита Милявская / Telegram

«Чем она вам нравится?»

Прилет в Красноярск Лолита обозначила кружочком в своем телеграм-канале:

— А я в Красноярске. По Москве четыре утра, а тут восемь. Зато всё в снегу! Во красота!

В Красноярск, кажется, все влюбляются Источник: Лолита Милявская / Telegram

Далее артистка показала, что на этом положительные впечатления не закончились. В гостинице ее встретили не по-февральски тепло.

Подарочки не заставили себя долго ждать Источник: Лолита Милявская / Telegram

Мы приехали к «Гранд Холлу Сибирь» буквально за 20 минут до начала концерта. У здания кружились автомобили такси, с дороги в зал бежали наряженные зрители. Но не все. Кто-то не спешил, как будто был уверен, что Милявская дождется каждого своего гостя. Нам удалось перекинуться словами с несколькими из них:

— Я слышала, что отменили концерты. Вообще переживала, что и тут может отмениться, всякое может быть даже за два часа до начала. Переживала очень сильно. Ждала мероприятия около полумесяца. Я первый раз на ее концерте, хотела послушать любимые песни. Жду бешеного заряда эмоций! На полгода минимум! Буду вспоминать, фиксировать всё в своей памяти, — поделилась ожиданиями Диана.

Девушка впервые на концерте Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











— Я переживала, что у нас отменят. Я уже бывала на ее концертах, очень нравится, поэтому очень рада, что он состоится! Не сказать, что прямо караулила концерт, но ждала его. Вообще, она очень эмоционально всегда выступает и так по-доброму, зажигательно, поэтому всегда поднимает настроение. И вообще, в таком сложном сейчас мире хочется как-то порадоваться и отвлечься от всего плохого, — ответила Ольга.

Нам очень понравились слова Ольги Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Шли на выступление не только парами и по одиночке, но целыми группами. Вот, например, Александра, Надежда, Влад и Артемий просто взяли и пошли попеть про шпильку-каблучок:

— Вы такие молодые, но идете не на молодежного певца, а Лолиту. Чем Лолита вам нравится?

— Собой. Искренностью, легкостью восприятия, вот этим всем. Своей жизненной позицией.

— Слышали, что это единственный концерт в Сибири, а остальные отменили?

— Мы, на самом деле, очень рады и переживали сильно, что наш тоже отменят, у нас у большинства это вообще первый концерт. Спонтанно очень решили сходить, потом ждали его месяц.

— А чего ожидаете от выступления?

— Восторгов. Уже некий мандраж присутствует (смеются).

Ребята очень ждали этот момент Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











А вот и еще группа девушек:

— Переживали, что отменят, хотелось попасть. Ждали его месяц, как узнали о нем — сразу же билеты взяли. Конечно, сейчас хороших эмоций ожидаем, какого-то шоу, музыки, которую она поет всегда, «На „Титанике“» — чего-то интересного, — сказали Вика и Василина.

Не надо слов, не надо паники… Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Были и те, кого возможная отмена концерта уже обескураживала самим фактом:

— Слышал об этом, сам работаю в новостях, на самом деле удивлен. Потому что, допустим, власти Ижевска тоже сказали, что они не будут отменять концерт. Потому что все-таки это исполнитель, она гражданка России и она имеет право здесь выступать. Вот и всё. Я сам первый раз на ее концерте, на самом деле, потому что прошлый отменили, и даже не знаю, чего ждать. Но она сама обещала шоу, — смеется красноярец Максим.

— То есть надеетесь, что будет зрелищно и душевно?

— Да.

Всё разложил по полочкам Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











«Дай бог сил просто радоваться»

Лолита тоже ждала встречи с красноярцами. Она рассказала NGS24.RU о том, как готовится и что думает о сложившейся ситуации.

— Нервничаю перед работой, как и все 40 лет, нервничаю перед каждым концертом. Не знаю я ничего про эту девушку (депутата Елену Пензину. — Прим. ред.), про которую меня периодически спрашивают. Не знаю даже, как она выглядит. И поскольку она не является моей близкой родственницей, не слежу за ее судьбой, хотелось бы услышать, что если она действительно является депутатом или каким-то общественным деятелем, что она делает что-то полезное для города, и тогда она прекрасна.

Если она только бегает за артистами, то гнать таких депутатов надо. Ну вот это всё, что я могу сказать. Знаете, честно, дай бог сил после всего этого выйти и сделать вид, что ничего не происходит, и просто радоваться, — говорит Лолита Милявская.

После нашего разговора в телеграм-канале артистки появилось приглашение для Елены Евгеньевны на концерт:

— Дорогая Елена Евгеньевна Пензина, депутат красноярского, по-моему, собрания. Я, Лолита Милявская, хочу вас пригласить на свой концерт. У вас еще есть время собраться, составить собственное мнение о концерте. Я вам сейчас выделю лучшие места. Я думаю, что весь город будет рад вас видеть. У меня много зрителей, они ваш электорат. Поэтому давайте пообщаемся. Хотите, я вам даже микрофон предоставлю со сцены. Выскажете все претензии ко мне лично, а то что так ходить. Вы же интересная девушка, я посмотрела, даже без фотошопа вы интересная, поэтому приходите, буду рада искренне.

Источник: Лолита Милявская / Telegram

Подписала видео так:

— Приглашаю Елену Евгеньевну Пензину, депутата Законодательного собрания Красноярского края, на концерт в Красноярске. Лучше в глаза мне высказать все претензии, чем тратить время на закулисные обсуждения. Давайте по-мужски один на один.

Но сама депутат была лаконична в своих ответных словах:

— Лолита Марковна! Я по-женски вас и ваш концерт просто проигнорирую.

А вот и ответ Источник: скариншот официального телеграм-канала Елены Пензиной











В своем Telegram-канале Пензина также оскорбила Милявскую, заявив, что исполнительница «застряла в возрасте от 1,5 до 3,5 лет».

— Наделяя меня комплексом Герострата, вы тем самым пытаетесь себя олицетворить с Артемидой — богиней целомудрия. Лолита Марковна, целомудрия! Но мне думается, что для женщины, способной публично ползать в полуголом виде на коленях, это прямо перебор… — написала она.

Впрочем, Лолиту эти слова не смутили. Она на концерте, видимо, в знак протеста сорвала с себя юбку и осталась в черном облегающем комбинезоне.

54-летняя Пензина недовольна легкомысленностью 61-летней Лолиты Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











А концерт, кажется, прошел на ура, несмотря на все заявления блюстителей морали. Зрители делились в социальных сетях и мессенджерах видео с концерта.

Очень зажигательно Источник: Евгения Петрова

Нашлось время и для небольшой беседы со зрителями Источник: читатель NGS24.RU

Лолита сразу же после выступления отписалась всем, кто пришел: