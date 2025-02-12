«Вы мне дали еще раз кусок жизни»: как Лолита прорывалась к зрителям, несмотря на скандалы и запреты депутата

Концерт Лолиты в Красноярске прошел со скандалом. И хотя на выступление известной артистки собрался полный зал, оно могло сорваться в любой момент — депутат краевого заксобрания Елена Пензина высказалась против того, чтобы Лолите позволили выступить в Красноярске. Народная избранница считает, что концерты Милявской «не придутся по вкусу бойцам СВО и их семьям». По Сибири отменились все выступления певицы, кроме Красноярска. Журналисты NGS24.RU пообщались со зрителями и певицей и узнали, что они думают о ситуации.
Всё еще в «черном списке»?
Концерт Лолиты в Красноярске, кажется, начался задолго до того, как певица вышла на сцену 11 февраля в «Гранд Холле Сибирь». Ему предшествовала череда споров артистки с общественниками, которые были против того, чтобы артистка приезжала в город. В частности, депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина сказала, что шоу Лолиты и заодно Арбениной «не придутся по вкусу бойцам СВО и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге».
У исполнительницы возникли сложности подобного характера после скандальной голой вечеринки, которую еще в конце 2023 года устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. Ее посетила Милявская, после чего концерты стали исчезать из программ. В частности, в апреле 2024 года не состоялся ее приезд в Красноярск по «техническим причинам», но сама певица заявила, что по всей стране отменили гастроли из-за «общественников». Тогда же стало известно, что она попала в «черный список звезд».
Но, кажется, Лолита смогла оправиться от удара и на заявления Пензиной ответила следующее:
— А это самый простой ход, чтобы тебя узнали. Называется просто и используется вечно: «О…и (обгадь. — Прим. ред.) известного человека, и тебя запомнят». Комплекс Герострата, — написала Милявская в своем телеграм-канале.
Тогда артистку поддержало множество поклонников. Параллельно сорвались ее концерты в Кемеровской области, из-за чего выступления в Красноярске и далее в Томске просто не окупятся:
— Кое-что о бухгалтерии, — сказала исполнительница. — Дорогие зрители, чтобы вы понимали, расходы делятся обычно на тур: то есть перевозка светового и звукового оборудования, зарплаты сотрудников, затраты на рекламу в каждом городе. Ну и много чего еще другого. Поскольку концерты были сорваны, теперь расходы все делятся только между двумя концертами, получается, что я буду петь бесплатно. Но! Я хочу вам сказать, Томск и Красноярск, что это я сделаю с огромным удовольствием и уважением к вам.
«Чем она вам нравится?»
Прилет в Красноярск Лолита обозначила кружочком в своем телеграм-канале:
— А я в Красноярске. По Москве четыре утра, а тут восемь. Зато всё в снегу! Во красота!
Далее артистка показала, что на этом положительные впечатления не закончились. В гостинице ее встретили не по-февральски тепло.
Мы приехали к «Гранд Холлу Сибирь» буквально за 20 минут до начала концерта. У здания кружились автомобили такси, с дороги в зал бежали наряженные зрители. Но не все. Кто-то не спешил, как будто был уверен, что Милявская дождется каждого своего гостя. Нам удалось перекинуться словами с несколькими из них:
— Я слышала, что отменили концерты. Вообще переживала, что и тут может отмениться, всякое может быть даже за два часа до начала. Переживала очень сильно. Ждала мероприятия около полумесяца. Я первый раз на ее концерте, хотела послушать любимые песни. Жду бешеного заряда эмоций! На полгода минимум! Буду вспоминать, фиксировать всё в своей памяти, — поделилась ожиданиями Диана.
— Я переживала, что у нас отменят. Я уже бывала на ее концертах, очень нравится, поэтому очень рада, что он состоится! Не сказать, что прямо караулила концерт, но ждала его. Вообще, она очень эмоционально всегда выступает и так по-доброму, зажигательно, поэтому всегда поднимает настроение. И вообще, в таком сложном сейчас мире хочется как-то порадоваться и отвлечься от всего плохого, — ответила Ольга.
Шли на выступление не только парами и по одиночке, но целыми группами. Вот, например, Александра, Надежда, Влад и Артемий просто взяли и пошли попеть про шпильку-каблучок:
— Вы такие молодые, но идете не на молодежного певца, а Лолиту. Чем Лолита вам нравится?
— Собой. Искренностью, легкостью восприятия, вот этим всем. Своей жизненной позицией.
— Слышали, что это единственный концерт в Сибири, а остальные отменили?
— Мы, на самом деле, очень рады и переживали сильно, что наш тоже отменят, у нас у большинства это вообще первый концерт. Спонтанно очень решили сходить, потом ждали его месяц.
— А чего ожидаете от выступления?
— Восторгов. Уже некий мандраж присутствует (смеются).
А вот и еще группа девушек:
— Переживали, что отменят, хотелось попасть. Ждали его месяц, как узнали о нем — сразу же билеты взяли. Конечно, сейчас хороших эмоций ожидаем, какого-то шоу, музыки, которую она поет всегда, «На „Титанике“» — чего-то интересного, — сказали Вика и Василина.
Были и те, кого возможная отмена концерта уже обескураживала самим фактом:
— Слышал об этом, сам работаю в новостях, на самом деле удивлен. Потому что, допустим, власти Ижевска тоже сказали, что они не будут отменять концерт. Потому что все-таки это исполнитель, она гражданка России и она имеет право здесь выступать. Вот и всё. Я сам первый раз на ее концерте, на самом деле, потому что прошлый отменили, и даже не знаю, чего ждать. Но она сама обещала шоу, — смеется красноярец Максим.
— То есть надеетесь, что будет зрелищно и душевно?
— Да.
«Дай бог сил просто радоваться»
Лолита тоже ждала встречи с красноярцами. Она рассказала NGS24.RU о том, как готовится и что думает о сложившейся ситуации.
— Нервничаю перед работой, как и все 40 лет, нервничаю перед каждым концертом. Не знаю я ничего про эту девушку (депутата Елену Пензину. — Прим. ред.), про которую меня периодически спрашивают. Не знаю даже, как она выглядит. И поскольку она не является моей близкой родственницей, не слежу за ее судьбой, хотелось бы услышать, что если она действительно является депутатом или каким-то общественным деятелем, что она делает что-то полезное для города, и тогда она прекрасна.
Если она только бегает за артистами, то гнать таких депутатов надо. Ну вот это всё, что я могу сказать. Знаете, честно, дай бог сил после всего этого выйти и сделать вид, что ничего не происходит, и просто радоваться, — говорит Лолита Милявская.
После нашего разговора в телеграм-канале артистки появилось приглашение для Елены Евгеньевны на концерт:
— Дорогая Елена Евгеньевна Пензина, депутат красноярского, по-моему, собрания. Я, Лолита Милявская, хочу вас пригласить на свой концерт. У вас еще есть время собраться, составить собственное мнение о концерте. Я вам сейчас выделю лучшие места. Я думаю, что весь город будет рад вас видеть. У меня много зрителей, они ваш электорат. Поэтому давайте пообщаемся. Хотите, я вам даже микрофон предоставлю со сцены. Выскажете все претензии ко мне лично, а то что так ходить. Вы же интересная девушка, я посмотрела, даже без фотошопа вы интересная, поэтому приходите, буду рада искренне.
Подписала видео так:
— Приглашаю Елену Евгеньевну Пензину, депутата Законодательного собрания Красноярского края, на концерт в Красноярске. Лучше в глаза мне высказать все претензии, чем тратить время на закулисные обсуждения. Давайте по-мужски один на один.
Но сама депутат была лаконична в своих ответных словах:
— Лолита Марковна! Я по-женски вас и ваш концерт просто проигнорирую.
В своем Telegram-канале Пензина также оскорбила Милявскую, заявив, что исполнительница «застряла в возрасте от 1,5 до 3,5 лет».
— Наделяя меня комплексом Герострата, вы тем самым пытаетесь себя олицетворить с Артемидой — богиней целомудрия. Лолита Марковна, целомудрия! Но мне думается, что для женщины, способной публично ползать в полуголом виде на коленях, это прямо перебор… — написала она.
Впрочем, Лолиту эти слова не смутили. Она на концерте, видимо, в знак протеста сорвала с себя юбку и осталась в черном облегающем комбинезоне.
А концерт, кажется, прошел на ура, несмотря на все заявления блюстителей морали. Зрители делились в социальных сетях и мессенджерах видео с концерта.
Лолита сразу же после выступления отписалась всем, кто пришел:
— Можно я вам из гримерки сразу, чтобы не писать каждому отдельно, скажу спасибо всем, кто уже написал отзывы на концерт. Огромное спасибо. Зал потрясающий. Вы мне дали жизнь. Вы мне дали еще раз кусок жизни. Это для меня дорогого стоит. Я вас очень сильно люблю. Спасибо вам.