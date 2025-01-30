В Москву прилетела звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Визит всполошил всю столицу: как это было

Ханде Эрчел приветливо махала поклонникам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











30 января в Москву прилетела известная турецкая актриса и любимица публики Ханде Эрчел. Она приобрела популярность, снявшись в сериале «Постучись в мою дверь» (16+), а теперь прилетела в российскую столицу презентовать новую работу «Оставь это ветру».

Сериал «Постучись в мою дверь» (16+) завоевал любовь по всему миру. Права на трансляцию выкупили в 85 странах, а поддержка сериала в социальных сетях была сильнее, чем у «Игры престолов» (18+). Тег #ПоследнийРазПостучисьВМоюДверь набрал 8,5 миллиона твитов. В феврале 2024 года состоялась премьера российской адаптации «Постучись в мою дверь».

Это первый визит Ханде Эрчел в столицу России. Фанаты были в восторге. Люди громко кричали, радостно улыбались и весело приветствовали актрису. Она, к слову, приехала не одна, а со своим коллегой — Барыш Ардуч также сыграл в новом фильме главную роль.

Актеры остановились в пятизвездочном отеле в центре столицы. 31-летняя Ханде Эрчел с радостью фотографировалась с поклонниками и вела себя очень дружелюбно. Актриса призналась, что мечтает спокойно прогуляться по Красной площади (правда, с такой популярностью миссию можно назвать невыполнимой).

Источник: shot_shot / T.me

Премьера фильма «Оставь это ветру» состоялась в кинотеатре «Октябрь». Визит актеров произвел в Москве настоящий фурор. Люди заняли почти весь первый этаж кинотеатра. Билеты на премьеру фильма разлетелись за считаные минуты. Посмотреть кинокартину пришли семьи с детьми и молодежь.

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

Фильм выйдет в широкий прокат 6 февраля. Барыш Ардуч сыграл беспечного серфера Эге, а Ханде Эрчел — бизнесвумен Аслы, их персонажи — наследники группы компаний Yazman. По сюжету героине Ханде необходимо убедить мужчину разрешить построить отель в бухте, где он живет. Разумеется, предложение не нравится Эге, ведь он дорожит этим местом, поэтому ему нужно всячески помешать красотке.

На премьеру фильма пришли и российские звезды. Среди них оказалась известная любительница турецких сериалов Ксения Бородина. Кстати, подписчики ведущей однажды сказали ей, что она похожа на Ханде. Знаменитость приняла этот комплимент, однако ответила, что так не думает.

Источник: starhitru / T.me

Также на премьеру пришла блогер Дина Саева. Девушка проходила пробы на главную роль в российской версии «Постучись в мою дверь», однако в итоге отказалась и роль досталась Лиане Гриба.

— Я прошла кастинг на главную роль. Мне говорят: «У тебя есть еще пара дней. Сядь и подумай, потому что это будет несколько сезонов, это будет не один год и нужно будет большую часть времени быть в России». Я думала: «Всё, я хочу сниматься», — рассказывала Дина YouTube-шоу FAMETIME TV.

Источник: starhitru / T.me

Однако Саева передумала, когда узнала, что в сериале есть интимные сцены.

— Я сериал не смотрела. И мне знакомый говорит: «А ты знаешь, что у них там есть сцены, где они целуются?» Я почему-то до этого ни разу не задумывалась, что там могут быть такие сцены. Потом мне друг говорит: «А вдруг ты влюбишься в актера? Сколько таких случаев было», — вспоминала она.

Среди других звезд, пришедших на премьеру, были: Анастасия Решетова, Дмитрий Шепелев, Анна Калашникова и даже Никита Джигурда.

Показываем фото и видео с громкого мероприятия!

Источник: Екатерина Цой / MSK1.RU

О личной жизни брюнетки ходит много слухов. Известно, что одно время у нее был роман с коллегой по сериалу «Постучись в мою дверь» Керемом Бюрсином. Теперь Ханде встречается с миллиардером Хаканом Сабанджи Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В разговоре с нашими коллегами из StarHit актриса призналась, что пока русские фильмы и сериалы сама не смотрела, но собирается. Первый в очереди — фильм с Юрой Борисовым «Анора» (18+) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU









