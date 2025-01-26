«Сначала я испугалась». Преподаватель университета в 66 лет стала звездой «Первого канала»

Уже шестнадцать лет Наталья не расстается с коньками Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Наталье Саблиной из Екатеринбурга 66 лет. Активная бабушка не расстается с коньками: за последние шестнадцать лет победила на нескольких российских и зарубежных соревнованиях по фигурному катанию и даже выступила с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным на шоу «Народный ледниковый период» (18+) на Первом канале. E1.RU узнал у Натальи, почему она занялась спортом в зрелом возрасте, как дети отнеслись к травмоопасному увлечению, и как удалось поразить Илью Авербуха.

Наталья преподает на радиофаке в Уральском федеральном университете и находит время для хобби. Мы встретились с фигуристкой в парке на катке.

Наталья начала заниматься фигурным катанием в 50 лет Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











— Я думаю, что многие после 40 лет начинают замечать, что стали не такими активными, сильными, выносливыми, как раньше. Особенно женщины этим озабочены, — говорит Наталья.

Сначала она попробовала ходить на йогу и аэробику в университете, в котором преподает, но ее хватало всего на несколько месяцев — ничего не цепляло.

Посмотрите, как Наталья попала в шоу на Первом канале Источник: Дмитрий Емельянов, Владислав Шитюк / E1.RU

— Как-то увидела в интернете картинку очень пожилой дамы, которая в красивой позе едет на коньках. И был написан комментарий: «Татьяна Губарева начала заниматься фигурным катанием, выйдя на пенсию».

Я сказала приятельнице: «Как москвичам везет! Можно и в пенсионном возрасте начать заниматься фигурным катанием». Она ответила, что и у нас есть такие группы. Это впечатлило, и я пришла на пробное занятие. Наталья Саблина фигуристка

Наталья преподает на радиофаке Источник: Наталья Саблина / личный архив

Наталья попробовала разные виды спорта, но нашла себя только тогда, когда надела коньки Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Наталья год занималась в школе фигурного катания, а потом узнала, что в России и за границей существуют соревнования для взрослых, и решила попробовать свои силы там.

— Я поехала на всероссийские соревнования «Русская зима», которые проходили в «Лужниках». Благодаря этому объездила всю среднюю полосу России: побывала в Ярославле, Рязани, Коломне, Калуге, Вологде, Смоленске, Костроме, — рассказывает Наталья.

Фигуристка на соревнованиях в Смоленске Источник: Наталья Саблина / Vk.com











Источник: Наталья Саблина / Vk.com











Последний раз на зарубежных соревнованиях Наталья побывала в 2020 году, прямо перед пандемией, в Инсбруке в Австрии.

— Это «Всемирные игры мастеров» — аналог Олимпиады для взрослых любителей. Я выиграла золотую и серебряную медали, — рассказывает Наталья.

Фигуристка получила золотую медаль на соревнованиях в Инсбруке Источник: Наталья Саблина / личный архив











Источник: Наталья Саблина / личный архив

Источник: Наталья Саблина / Vk.com











На соревнованиях фигуристку поразили пожилые спортсмены, у которых были разные проблемы со здоровьем, но главное, что их объединяло, — любовь к своему делу.

— Когда они не надевали коньки, это были довольно ветхие люди: некоторые хромали или шаркали ногами. Но когда выезжали на лед, они преображались и так красиво смотрелись! — рассказывает Наталья. — Была дама из Канады, ей 84 года. Мы, конечно, ей аплодировали, но она, правда, не смогла показать в полной мере свои достижения, потому что так случилось, что накануне Олимпиады сломала не то руку, не то ногу.

Наталья привела подруг в парк и научила их кататься Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Фигурное катание — очень травмоопасный спорт, но Наталье в этом плане повезло — за шестнадцать лет у нее ни разу не было переломов:

— Первое, что тебе объясняет тренер, — как нужно сгруппироваться, как развернуться так, чтобы с минимальными потерями упасть. Но главная задача — не падать. Травмы, конечно, были, но они все исключительно бытовые.

У Натальи никогда не было травм, полученных на катке Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Спортсменка призналась, что раньше была отчаянной и азартной — запросто прыгала аксель. С возрастом от таких нагрузок пришлось отказаться. Сейчас Наталья уделяет больше внимания безопасным танцам и спектаклям на льду.

Аксель — единственный прыжок в фигурном катании, который исполняется с движения вперед, в связи с чем при приземлении получается дополнительная половина оборота. Например, при двойном акселе фигуристу надо прокрутиться в воздухе не два, а два с половиной раза.

— Даже если ты не упадешь, а приземлишься хорошо, это все равно нагрузка на суставы. У меня, как у всех пожилых людей, есть возрастные болячки, которые свидетельствуют об износе организма. Но благодаря тренировкам я поддерживаю тонус. Когда не тренируюсь, гораздо хуже себя чувствую. И врачи мои так и говорят — тренируйтесь, пока можете, — объясняет фигуристка.

Уже несколько лет Наталья занимается танцами на льду без опасных прыжков Источник: Наталья Саблина / личный архив











У Натальи два сына, они по-разному относятся к ее хобби:

— Старший сын всегда меня предостерегал, предлагал способы защиты, витамины, а младший — он азартный, спортивный и всегда поддерживал, восхищался и радовался моим победам.

Наталья ходит на каток вместе с семьей Источник: Наталья Саблина / личный архив











В январе 2025 года на Первом канале показали выпуск шоу «Ледниковый период», где Наталья Саблина выступила вместе с фигуристом Алексеем Ягудиным.

Источник: Наталья Саблина / Vk.com











А сначала в Москве прошло пробное шоу «Ледниковый. Народный», которое Илья Авербух организовал для спортсменов-любителей на открытом катке «Эрмитаж». Там Наталья выступила вместе с профессиональным фигуристом и одержала победу.

— Я, как все, подала заявку, приложила видео и благополучно об этом забыла. Но примерно через месяц вдруг приходит сообщение, что я должна приехать в сад «Эрмитаж». Я совсем не думала, что меня пригласят и выберут, — вспоминает спортсменка.

Наталья вместе с блогером Валей Карнавал Источник: Наталья Саблина / личный архив

Наталья поразила Илью Авербуха, и после удачного выступления было принято решение о ее участии в телепроекте «Народный ледниковый период».

— Было мало времени на подготовку номеров. Съемки проходили два дня подряд. Мы десять дней готовили сразу две программы. И, конечно, самое сложное — это парное катание, потому что я каталась с Алексеем Ягудиным, а он тоже одиночник. Сначала я испугалась, немножко напряглась, потому что он активный и довольно резкий.

А потом поняла, что лучшего партнера просто невозможно было и придумать. Наталья Саблина фигуристка

По словам Натальи, Алексей и команда проекта относились к ней бережно, чтобы не навредить.

— Первые дни мы тренировались много, они просто смотрели мои возможности и прекрасно сориентировались, что тут выше головы не прыгнешь: седьмой десяток с плеч не сбросишь. И ноги у меня не задерутся, сколько меня не растягивай. И спина уже не гнется так, как хотелось бы, — добавляет Наталья.

Посмотрите это душевное выступление! Источник: Народный Ледниковый / Rutube.ru

— Меня окунули в совершенно другой мир. Я всю жизнь проработала в одном месте, в одном вузе. В работе мне комфортно, удобно и привычно. Момент, который меня удивил, — то, насколько технологична телевизионная индустрия, сколько там задействовано специалистов, используются современные технологии, — рассказывает спортсменка.