«Приехал в школу в трениках, попросил пирожков». Показываем, где прошло детство актера Юры Борисова, — репортаж

Оказалось, актер часто навещает родную школу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU; «Кино в деталях» (16+)











Юру Борисова номинировали на «Оскар» — российскому актеру могут впервые вручить премию за лучшую роль второго плана за участие в фильме «Анора» (18+).

Сам актер родился 8 декабря 1992 года в подмосковном Реутове. Здесь же он проучился 11 классов в местной школе. Несмотря на мировую известность, родные края он не забывает — об этом рассказали педагоги Юры Борисова.

Юрий Борисов — актер театра, кино и телевидения. Первый в истории российский актер, номинированный на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Известен по ролям в кинокартинах «Калашников» (12+), «Кентавр» (18+), «Анора» (18+), а также сериалам «Отчий берег» (16+) и «Мир! Дружба! Жвачка!» (18+).



Женат Борисов на актрисе Анне Шевчук, которая в том числе работает менеджером супруга. У пары дочери — Марфа и Акулина. Его родители не имели к кино никакого отношения. Отец работал учителем физкультуры и труда, а в 90-е родители начали торговать цветами на Черкизовском рынке. Позже стал работать электриком и сантехником, а мама — риелтором. Борисов — фамилия матери актера. В 16 лет Борисов поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина.

Как выглядит родной подмосковный двор и школа всемирно известного актера — читайте в репортаже MSK1.RU.

«Не помню никакого Юру Борисова!»

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











У четвертого километра МКАД, по адресу улица Октября, 3, стоит кирпичный многоэтажный жилой дом. В одном из интервью Юра Борисов назвал его местом, где он родился и вырос.

Родной двор актера ничем не отличается от других подмосковных дворов — потрепанные скамейки и ухоженные, благодаря усилиям неравнодушных местных, клумбы.

Погода этой зимой — по-весеннему пасмурная — добавляет атмосферы тихому двору. Яркость в пейзаже можно найти разве что в красно-белой трубе теплоэлектростанции, которая стоит в паре метров от многоэтажки.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











После номинации Юрия Борисова на премию «Оскар» в домашнем чате дома на улице Октября началось горячее обсуждение. Местные пересказывают: кто-то делился небольшими воспоминаниями из детства, связанными с Юрой, однако большинство признались, что совсем не помнят молодого актера.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











С балкона первого этажа выглядывает местная жительница — Татьяна Николаевна. В этом доме она живет с самой его постройки — с 1981 года.

Новенькие квартиры в доме выдавались работникам местного машиностроительного завода. Из-за этого соседи часто были хорошо знакомы друг с другом.

— Не знаю никакого Юру Борисова! Присылали в чат и фото его, и интервью. Наврал, может. Вообще не помню. Мои дети в то время бегали тут по двору, да и с соседями я знакома. Может, его семья жила какое-то время, да съехала, — рассказала MSK1.RU жительница дома.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











«Талантливый, понимаете?»

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В 10 минутах ходьбы от улицы Октября, 3 находится лицей города Реутова, в прошлом — школа № 8. Здесь, в отличие от родного двора, Юру Борисова помнят хорошо. В местных стенах юный актер учился, а также играл в театральном кружке.

Во второй половине дня, ближе к 17 часам, в здании лицея пусто. Нас встречают заместители директора — Ирина Владимировна и Елена Викторовна. Оба педагога хорошо знакомы с Юрой Борисовым. Со всемирно известным выпускником они общаются до сих пор.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Второй этаж, коридор. На деревянной двери висит табличка — «Кабинет математики».

— Я познакомилась с Юрой в этом кабинете — раньше он был классом русского языка. Помню, что зашла, чтобы переговорить о чем-то с учителем. Была перемена — вокруг носились дети.

В какой-то момент Юра забегает в класс, запрыгивает на стол и начинает декларировать стихотворение. Я не понимала — было ли происходящее нормальным. Ирина Кадрева заместитель директора лицея города Реутова

— Я смотрела на него в шоке — тогда я только-только пришла в школу работать. Даже не помню, в каком он был классе. Учитель мне сказала: «Талантливый, понимаете», — добавила Ирина Владимировна.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











По словам Елены Викторовны, будущий актер с начальной школы участвовал в конкурсах чтецов. Правда, чтобы прочитать стихотворение, элемент «конкурса» был совсем не обязателен.

Он постоянно читал стихи, это я помню. Лежал на стульях, столах — читал стихи, ходил по коридорам — читал стихи. Постоянно рассказывал, с выражением. Вот такой вот Юра. Елена Курникова заместитель директора лицея города Реутова

«Вот точно так же и Юра лежал» — отметила Елена Викторовна Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











О том, что в этом здании когда-то учился Юрий Борисов, говорит небольшая биография актера, распечатанная на черно-белом принтере. Ее вывесила Елена Викторовна — на стенде, посвященном театральному кружку «КаЛиТка» — заглавные буквы в названии расшифровываются в «Клуб Любителей Театра».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Педагоги отмечают — их Юра остался простым и искренним парнем даже после того, как стал всемирно известен.

— Никакой «звездности»! В прошлом году он приехал на встречу со школьниками — сразу после аэропорта, в трениках. Я тогда попросила его по возможности приехать к нам 27 марта — в День театра, — поделилась Елена Викторовна. — И он сразу на такси приехал с вещами. Попросил его любимых пирожков из столовой и чаю.

Актер общался с ребятами на равных, оставаясь «своим» в родных стенах.

— На встрече Юру спросили о самом ярком воспоминании из школы. Он рассказал, как заработал шрам на голове из-за того, что поскользнулся на кафеле и упал в туалете в свой день рождения. Мол, понимал, что если весь в крови зайдет в класс — будут ругать, а конфеты-то раздать одноклассникам как-то надо… — пересказала историю педагог.

Даже спустя 15 лет после выпуска артист остается желанным гостем в школе — ученики лицея всегда его ждут, а сам Юра Борисов — никогда не отказывает в визите.

— Прошлый его приезд выпал на период подготовки к экзаменам, и несколько классов не успели попасть на встречу с ним. Они после этого меня просто задергали, — с улыбкой рассказывает Елена Викторовна. — Я им обещала, что в этом году приглашу его.

Юный Юра Борисов вместе с Еленой Курниковой — фото висит на стенде в коридоре школы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Педагоги переживают за внезапно нахлынувшую популярность Борисова после номинаций на международные кинопремии. Им хочется уберечь родного Юру от «звездности».

Мы будем надеяться, что никакие «Оскары» его не испортят, — этого ему и желаем. Елена Курникова заместитель директора лицея города Реутова

— Мы очень болеем, чтобы ему дали награду, но при этом мы хотим, чтобы он остался нашим Юрой Борисовым — простым и искренним. Хочется, чтобы приезжал и не забывал нас, — добавила Елена Викторовна.

Источник: Городские медиа