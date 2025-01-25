«Приехал в школу в трениках, попросил пирожков». Показываем, где прошло детство актера Юры Борисова, — репортаж

Юру Борисова номинировали на «Оскар» — российскому актеру могут впервые вручить премию за лучшую роль второго плана за участие в фильме «Анора» (18+).
Сам актер родился 8 декабря 1992 года в подмосковном Реутове. Здесь же он проучился 11 классов в местной школе. Несмотря на мировую известность, родные края он не забывает — об этом рассказали педагоги Юры Борисова.
Юрий Борисов — актер театра, кино и телевидения. Первый в истории российский актер, номинированный на премии «Оскар» и «Золотой глобус».
Известен по ролям в кинокартинах «Калашников» (12+), «Кентавр» (18+), «Анора» (18+), а также сериалам «Отчий берег» (16+) и «Мир! Дружба! Жвачка!» (18+).
Женат Борисов на актрисе Анне Шевчук, которая в том числе работает менеджером супруга. У пары дочери — Марфа и Акулина.
Его родители не имели к кино никакого отношения. Отец работал учителем физкультуры и труда, а в 90-е родители начали торговать цветами на Черкизовском рынке. Позже стал работать электриком и сантехником, а мама — риелтором. Борисов — фамилия матери актера.
В 16 лет Борисов поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина.
Как выглядит родной подмосковный двор и школа всемирно известного актера — читайте в репортаже MSK1.RU.
«Не помню никакого Юру Борисова!»
У четвертого километра МКАД, по адресу улица Октября, 3, стоит кирпичный многоэтажный жилой дом. В одном из интервью Юра Борисов назвал его местом, где он родился и вырос.
Родной двор актера ничем не отличается от других подмосковных дворов — потрепанные скамейки и ухоженные, благодаря усилиям неравнодушных местных, клумбы.
Погода этой зимой — по-весеннему пасмурная — добавляет атмосферы тихому двору. Яркость в пейзаже можно найти разве что в красно-белой трубе теплоэлектростанции, которая стоит в паре метров от многоэтажки.
После номинации Юрия Борисова на премию «Оскар» в домашнем чате дома на улице Октября началось горячее обсуждение. Местные пересказывают: кто-то делился небольшими воспоминаниями из детства, связанными с Юрой, однако большинство признались, что совсем не помнят молодого актера.
С балкона первого этажа выглядывает местная жительница — Татьяна Николаевна. В этом доме она живет с самой его постройки — с 1981 года.
Новенькие квартиры в доме выдавались работникам местного машиностроительного завода. Из-за этого соседи часто были хорошо знакомы друг с другом.
— Не знаю никакого Юру Борисова! Присылали в чат и фото его, и интервью. Наврал, может. Вообще не помню. Мои дети в то время бегали тут по двору, да и с соседями я знакома. Может, его семья жила какое-то время, да съехала, — рассказала MSK1.RU жительница дома.
«Талантливый, понимаете?»
В 10 минутах ходьбы от улицы Октября, 3 находится лицей города Реутова, в прошлом — школа № 8. Здесь, в отличие от родного двора, Юру Борисова помнят хорошо. В местных стенах юный актер учился, а также играл в театральном кружке.
Во второй половине дня, ближе к 17 часам, в здании лицея пусто. Нас встречают заместители директора — Ирина Владимировна и Елена Викторовна. Оба педагога хорошо знакомы с Юрой Борисовым. Со всемирно известным выпускником они общаются до сих пор.
Второй этаж, коридор. На деревянной двери висит табличка — «Кабинет математики».
— Я познакомилась с Юрой в этом кабинете — раньше он был классом русского языка. Помню, что зашла, чтобы переговорить о чем-то с учителем. Была перемена — вокруг носились дети.
В какой-то момент Юра забегает в класс, запрыгивает на стол и начинает декларировать стихотворение. Я не понимала — было ли происходящее нормальным.
— Я смотрела на него в шоке — тогда я только-только пришла в школу работать. Даже не помню, в каком он был классе. Учитель мне сказала: «Талантливый, понимаете», — добавила Ирина Владимировна.
По словам Елены Викторовны, будущий актер с начальной школы участвовал в конкурсах чтецов. Правда, чтобы прочитать стихотворение, элемент «конкурса» был совсем не обязателен.
Он постоянно читал стихи, это я помню. Лежал на стульях, столах — читал стихи, ходил по коридорам — читал стихи. Постоянно рассказывал, с выражением. Вот такой вот Юра.
О том, что в этом здании когда-то учился Юрий Борисов, говорит небольшая биография актера, распечатанная на черно-белом принтере. Ее вывесила Елена Викторовна — на стенде, посвященном театральному кружку «КаЛиТка» — заглавные буквы в названии расшифровываются в «Клуб Любителей Театра».
Педагоги отмечают — их Юра остался простым и искренним парнем даже после того, как стал всемирно известен.
— Никакой «звездности»! В прошлом году он приехал на встречу со школьниками — сразу после аэропорта, в трениках. Я тогда попросила его по возможности приехать к нам 27 марта — в День театра, — поделилась Елена Викторовна. — И он сразу на такси приехал с вещами. Попросил его любимых пирожков из столовой и чаю.
Актер общался с ребятами на равных, оставаясь «своим» в родных стенах.
— На встрече Юру спросили о самом ярком воспоминании из школы. Он рассказал, как заработал шрам на голове из-за того, что поскользнулся на кафеле и упал в туалете в свой день рождения. Мол, понимал, что если весь в крови зайдет в класс — будут ругать, а конфеты-то раздать одноклассникам как-то надо… — пересказала историю педагог.
Даже спустя 15 лет после выпуска артист остается желанным гостем в школе — ученики лицея всегда его ждут, а сам Юра Борисов — никогда не отказывает в визите.
— Прошлый его приезд выпал на период подготовки к экзаменам, и несколько классов не успели попасть на встречу с ним. Они после этого меня просто задергали, — с улыбкой рассказывает Елена Викторовна. — Я им обещала, что в этом году приглашу его.
Педагоги переживают за внезапно нахлынувшую популярность Борисова после номинаций на международные кинопремии. Им хочется уберечь родного Юру от «звездности».
Мы будем надеяться, что никакие «Оскары» его не испортят, — этого ему и желаем.
— Мы очень болеем, чтобы ему дали награду, но при этом мы хотим, чтобы он остался нашим Юрой Борисовым — простым и искренним. Хочется, чтобы приезжал и не забывал нас, — добавила Елена Викторовна.
Не понимаете феномен популярности Юры Борисова? Почитайте разбор эксперта.
А если вам нравится Юра, посмотрите, как он отреагировал на новость о своей номинации.