Букины вернутся в старую квартиру и будут выживать под одной крышей с семьей Ромы: чего ждать от второго сезона сериала

Даша Букина заметно похорошела после «Счастливы вместе» Источник: пресс-служба ТНТ











Сериал «Букины» (18+) скоро вернется на телеэкраны. Пока точной даты, когда выйдет второй сезон в продолжение «Счастливы вместе» (16+), нет. Известно лишь, что зрители увидят его в 2025 году.

Первый сезон фанаты оригинального сериала не оценили: на популярных площадках рейтинг «Букиных» не превышает 7 баллов из 10. Зрителям не понравился сценарий, наполненный избитыми историями, потерянная обстановка и поверхностная игра актеров.

Во втором сезоне создатели решили вернуть семью Букиных в привычную им атмосферу: в ту самую двухэтажную квартиру, которую все помнят по оригинальной версии сериала. Но герои их за столько лет изменились: Гена (Виктор Логинов) задумывается о здоровье, Даша (Наталья Бочкарева) открывает в себе таланы, а у Ромы (Александр Якин) появилась жена, с которой они ждут ребенка. Поэтому теперь под одной крышей будут уживаться уже две семьи. Зато сосед останется прежним — зрители вновь увидят Толика Полено (Павел Савинков).

В новом сезоне восстановили первую квартиру Букиных Источник: пресс-служба ТНТ Зрители надеются, что атмосферу оригинального сериала вернут не только за счет декораций Источник: пресс-служба ТНТ

— Как здорово вернуться в нашу легендарную квартиру, с любимой съемочной группой, которая работала на тех первых легендарных сезонах! Это просто машина времени! — поделилась впечатлениями от съемок Наталья Бочкарева, ее слова передают наши коллеги из Starhit.ru.