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Культура Букины вернутся в старую квартиру и будут выживать под одной крышей с семьей Ромы: чего ждать от второго сезона сериала

Букины вернутся в старую квартиру и будут выживать под одной крышей с семьей Ромы: чего ждать от второго сезона сериала

Делимся кадрами нового сезона, снятого в продолжение «Счастливы вместе»

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Даша Букина заметно похорошела после «Счастливы вместе»

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Сериал «Букины» (18+) скоро вернется на телеэкраны. Пока точной даты, когда выйдет второй сезон в продолжение «Счастливы вместе» (16+), нет. Известно лишь, что зрители увидят его в 2025 году.

Первый сезон фанаты оригинального сериала не оценили: на популярных площадках рейтинг «Букиных» не превышает 7 баллов из 10. Зрителям не понравился сценарий, наполненный избитыми историями, потерянная обстановка и поверхностная игра актеров.

Во втором сезоне создатели решили вернуть семью Букиных в привычную им атмосферу: в ту самую двухэтажную квартиру, которую все помнят по оригинальной версии сериала. Но герои их за столько лет изменились: Гена (Виктор Логинов) задумывается о здоровье, Даша (Наталья Бочкарева) открывает в себе таланы, а у Ромы (Александр Якин) появилась жена, с которой они ждут ребенка. Поэтому теперь под одной крышей будут уживаться уже две семьи. Зато сосед останется прежним — зрители вновь увидят Толика Полено (Павел Савинков).

В новом сезоне восстановили первую квартиру Букиных

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Зрители надеются, что атмосферу оригинального сериала вернут не только за счет декораций

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— Как здорово вернуться в нашу легендарную квартиру, с любимой съемочной группой, которая работала на тех первых легендарных сезонах! Это просто машина времени! — поделилась впечатлениями от съемок Наталья Бочкарева, ее слова передают наши коллеги из Starhit.ru.

Ждёте продолжения «Букиных»?

Посмотрю сериал, но не верю, что мне понравится
Да! Надеюсь, что получится вернуться в атмосферу «Счастливы вместе»
Даже не буду тратить на это время
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Счастливы вместе Букины Сериал Наталья Бочкарева Дмитрий Логинов
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